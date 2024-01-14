Интервью с главой российских лыж по итогам этапа Кубка страны в Казани.

Крупных соревнований по лыжным гонкам в Татарстане не проводили буквально с советских времен, и то раньше лыжи развивались скорее в Набережных Челнах и Заинске. Теперь на регулярной основе (по словам Елены Вяльбе) лыжники будут приезжать в один из самых крупных городов страны. О том, как Казань справилась с дебютным стартом, журналистам рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Кроме того, Вяльбе высказалась о доминации Александра Большунова, его соперниках, перспективах Савелия Коростелева и в очередной раз поделилась мнением насчет вариантов, при которых видит или, наоборот, не видит возвращения россиян на международные старты.

Обязательно еще приедем в Казань

— Елена Валерьевна, какие общие впечатления оставила Казань?

— Слава богу, что первый блин получился не комом. Несмотря на холодную погоду, жюри не дрогнуло, и спортсмены вышли на старт. Идеально подготовленная трасса в Казани, очень хороший комплекс. Я не просто так сейчас сказала зрителям, что мы приедем сюда еще раз. Мы безмерно благодарны, что у нас появился такой лыжный центр.

— То есть этап Кубка России здесь будет регулярным?

— Надеюсь, что мы не будем останавливаться на достигнутом. Если все сложится хорошо и появятся места для проживания в радиусе хотя бы полукилометра, мы будем думать о том, чтобы проводить в Казани чемпионат России.

— Три медали для сборной Татарстана — успех?

— Вы видите, какая серьезная конкуренция. Несмотря на то что сборная Татарстана лидирует в общем зачете, ей будет нелегко выиграть.

— Когда появятся сильные татарстанские спортсмены?

— Не знаю, сложно сказать. У меня всегда один ответ на такие вопросы. Мы не растим спортсменов как грибы в лесу. Терпение нужно, терпение прежде всего. У вас хорошая команда, не только которая в сборной, но и вся команда из Татарстана. Мы их всем ставим в пример. Это реальная команда, и я думаю, что через два-три года вы увидите, как не только сейчас они ведут борьбу за третье-четвертое места, но и за первое место будут вести борьбу.

Александр Большунов. Фото Федерация лыжных гонок России

Саша всем доказывает, что он сильнейший на планете

— Если говорить по персоналиям, то кто на этом этапе порадовал больше всех?

— У девчонок, наверное, Женя Крупицкая. Я не беру лидеров. Понятно, что я довольна теми, кто выигрывает. Что касается ребят, то сегодня я в очередной раз порадовалась за Савелия Коростелева, Артема Мальцева. Денис Спицов в шестерке, что крайне редко у него бывает в этом сезоне. Ну и, конечно, Вероника Степанова. Жаль, что она заболела, лежит с температурой. Опять же, Саша Большунов.

— Воскресный скиатлон стал одной из самых конкурентных гонок у мужчин, по крайней мере до какого-то момента оставалось ощущение, что Большунов может проиграть. Вы с этим согласны?

— Так часто, как сегодня, Саша еще на свой пульс не смотрел. 140? Значит, надо немного прибавить. Он, безусловно, играл в кошки-мышки, тяжелая трасса, тупое абсолютно скольжение, плюс такой мороз, лишний раз надышаться не хотелось, он понимал, что ему будет достаточно одного подъема, чтобы убежать.

— Как его ловить в таком случае? Вроде бы все знают, что будет делать Большунов, но ничего сделать с этим не могут.

— Вы уверены, что все знают, когда именно он будет убегать? Когда-то он уходит рано, когда-то на предпоследнем подъеме, как это сделал сегодня. Для всех остальных ребят есть шанс учиться, когда ты видишь этого соперника рядом с собой, лучшего в мире, думаю, что они должны благодарить Бога, что они сейчас рядом с Большуновым.

— Есть мнение, что некоторые сборники просто боятся соперничать с Александром, разве нет?

— Нет, вы что, не думайте так. Даже не думайте об этом. Просто каждый, к сожалению, может на то, что он сегодня может, вот и все. Кто конкретно боится Большунова? Глупые вопросы.

— Нет ли переживаний из за того , что Ал ександру Большунову не хватает конкуренции?

— Нет, вы что. Я рада, что Саша в очередной раз доказывает, что он сильнейший на нашей планете. Пусть остальные больше тренируются и стараются — все, что могу сказать.

Елена Вяльбе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не хочу быть попугаем — вернемся, только когда будем россиянами

— Согласны, что Савелий Коростелев отчасти подбирается уже к Большунову?

— Я на самом деле жду, что пусть не в этом сезоне, но в самом ближайшем будущем он реально будет самым, хорошо, одним из самых спортсменов, которые будут давить на Сашу. И это нормально, жизнь не стоит на месте. Савелий тоже растет с каждым годом.

— Савелий сейчас еще в очень юном возрасте, нет опасений, что он слишком рано вышел на такой уровень?

— Нет никаких опасений, наш лыжный спорт очень омолодился. Вспомните, в каком юном возрасте поехали на Олимпиаду в Пхенчхан наши ребята, тот же Червоткин, Большунов и Спицов. Так что все нормально.

— Болеете за молодых ребят, которые могут обогнать Большунова?

— Я ни за кого не болею тут. За кого мне здесь болеть?

— Для руководителя наверняка лучше, когда побеждает не только один человек?

— Знаете, в спорте всегда есть лидер. И если он может каждый день доказывать, что он не случайный лидер, это тоже очень здорово. Вы видели, как гонку за гонкой выигрывал Клебо, Йохауг не отдавала ни одной гонки. Всем остальным нужно стремиться и развиваться.

— Как спортсменам поддерживать форму без международных стартов?

— А чем они отличаются от наших?

— Конкуренция сильнее.

— Я не знаю. Все, кто смотрел «Тур де Ски», говорили, что там конкуренции вообще нет. Смотрите наши соревнования, и вы увидите, что конкуренция реально есть. Да, есть лидеры, но они и там есть.

— Хорошо, а каким видите гипотетическое возвращение россиян на международные старты?

— Знаете, давайте лучше про нас. Эту тему не надо снова трогать, я не хочу быть попугаем. Мы вернемся на международные старты только тогда, когда будем россиянами. Все, это точка. Любые другие варианты неприемлемы.

Савелий Коростелев, Александр Большунов и Артем Мальцев. Фото Федерация лыжных гонок России

Медаль на Кубке России — это как Олимпийские игры

Кроме того, итоги соревнований в Казани подвел и президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан, а также вице-президент Федерации лыжных гонок России Ильшат Фардиев.

— Мы восхищены болельщиками, радостно, что наши лыжники добавили, все просто прекрасно. Спасибо Елене Валерьевне и всероссийской федерации, что дали нам такую возможность. Спасибо всем лыжникам, лидерам сборной. Такая борьба, столько эмоций!

— Три медали для сборной Татарстана — это успех?

— Да еще какой! Мы очень рады. Это как Олимпийские игры практически.

— Уже в планах есть мысли о строительстве гостиничного комплекса, о котором говорила Елена Валерьевна?

— Сколько ни говори, гостиница сама по себе не построится. В течение двух-трех лет, думаю, объект будет.

— После этого можно будет рассчитывать на проведение в Казани соревнований более высокого уровня? Например, чемпионата России.

— Обязательно. У нас все соответствует. Хоть сейчас можем провести, нет никаких проблем, — сказал Фардиев.