«Все только начинается». Большунов лучший по итогам этапа в Ижевске

Но золотому дублю Александра не дал сбыться Савелий Коростелев.

Лыжные гонки. Кубок России. 6-й этап

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

1. Наталья Терентьева (Татарстан) — 28.54,1

2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 4,1

3. Арина Каличева (Москва) — 15,8

15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

1. Савелий Коростелев (Татарстан) — 37.09,8

2. Александр Большунов (Татарстан) — 12,7

3. Ермил Вокуев (Коми) — 21,9

В Ижевске впервые собрались сильнейшие лыжники страны, чтобы побороться за медали Кубка России. Этап проходил всего два дня, но почти все лыжники остались от соревнований под большим впечатлением. Причина тому болельщики, которые не только заполнили трибуны до отказа, но и организовали шумные живые коридоры на трассе. Спортсмены признавались, что всем этапам нужно поучиться у Ижевска. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который наконец открыл свою копилку золотых медалей в сезоне, заявил, что именно зрители стали мотивацией для его успеха. Идеально провела уик-энд в столице Удмуртии и обладательница Кубка мира Наталья Терентьева, победив в двух гонках из двух.

Превосходство Терентьевой

С момента рождения дочери в семье Терентьевых прошло чуть больше пяти месяцев, а уже кажется, что конкурентов у Натальи в этом сезоне не будет. Начинала она с седьмого места в пятикилометровой классической разделке на этапе в Кирово-Чепецке, который прошел в конце декабря. В новом же году Терентьева не опускается ниже второго места.

Сначала в Казани была победа на коньковых 10 километрах и серебро в классическом спринте, а в Ижевске отметилась золотым дублем, опередив всех в коньковом спринте и на 10 километрах классикой. Если Наталья только разгоняется после декрета, то у соперниц особо шансов этой зимой не будет. Причем сама лыжница говорит, что еще не готова к международным стартам. «Именно сейчас мне там нечего делать. Я не готова, не боеспособна. Дальше — что будет, то будет. Здесь и сейчас я нахожусь там, где и должна находиться», — сказала Терентьева «Матчу».

В закрывающей этап в Ижевске разделке главным конкурентом Натальи стала другая олимпийская чемпионка и уже двукратная мама — Татьяна Сорина. У Терентьевой был более ранний стартовый номер, что позволяло Сориной ориентироваться на ее результат. На половине дистанции Татьяна проигрывала конкурентке 4,9 секунды. Однако заключительную контрольную отсечку 7,9 км прошла быстрее на 3 секунды.

Учитывая стартовую позицию Сориной, было ощущение, что она сможет дотерпеть до победы. Однако сил на заключительный отрезок у нее не хватило. «Я до последнего думала, что мы идем по нулям с Терентьевой, потому что еще на верхушке я секунду выигрывала, а на финише четыре проиграла. Может, неправильно подсказали», — сообщила олимпийская чемпионка «Матчу».

Из-за того, что Наталья пропустила почти все старты в декабре, речи о борьбе за итоговую победу в Кубке России нет. Слишком большое ее отставание от лидирующей тройки. Тем более этапов Кубка в календаре осталось всего два — короткий в Сыктывкаре и длинный в Кировске. Однако на мартовском чемпионате России она способна забрать максимум медалей.

Савелий Коростелев. Фото ФЛГР

Возрождение Большунова

У мужчин самый богатый медальный улов в Ижевске у Александра Большунова. В финале конькового спринта он на 0,18 секунды опередил Александра Терентьева и вырвал долгожданное золото. Однако повторить достижение Натальи Терентьевой Большунов не смог.

В классической разделке Александр проходил почти по всем отсечкам лидером, однако позже него стартовали обладатель желтой майки лидера Сергей Ардашев и зеленой, которую носит сильнейший лыжник до 23 лет, Савелий Коростелев. Оба должны были накопить больше сил, ведь в спринте они вылетели в полуфинале, когда Большунов бился за победу в финале.

В итоге именно Коростелев сдвигал Александра на контрольных отметках. Савелий все их прошел с лучшим временем. Большую часть дистанции он держал преимущество над трехкратным олимпийским чемпионом в 4-5 секунд, а ключевым стал отрезок с 11,4 км до 12,9 км. Его Коростелев прошел на целых 10 секунд быстрее своего главного конкурента, чего ему хватило для победы.

Финишировав, Савелий громко закричал: «Е-е-е-е!», а после с улыбкой уселся на трон, который занимают промежуточные лидеры гонки. Такая традиция давно существует в раздельных гонках на Кубке мира, а вот в России подобное встречается редко. Коростелев, да и все вокруг, понимали, что лидерство его в гонке не промежуточное, а постоянное. Он взял телефон и записал на троне видеопривет одному из сильнейших биатлонистов страны. «Даня Серохвостов, а у тебя такая штука есть?» — сказал лыжник, показывая свой трон. Оказывается, накануне в общем Telegram-канале Cерохвостов хвастался перед другими спортсменами своей золотой медалью, добытой в спринте на этапе Кубка России в Демино. Вот Савелий и решил ответить биатлонисту.

В приподнятом настроении был и серебряный призер разделки Большунов. «Гонка тяжелая, трасса тяжелая. Мороз. Но болельщики, конечно, заставляют работать. Живые коридоры на трассе. Такого я еще не видел. Это просто круто. Это место, где нужно проводить не один этап Кубка России, а два или три. С таким уровнем и такими болельщиками сюда хочется приезжать раз за разом. Поэтому спасибо им огромное, они гонят невероятно по трассе», — говорил Александр «Матчу». После корреспондент задал ему вопрос про состояние. Трехкратный олимпийский чемпион ответил коротко, но понятно: «Скажу просто: все только начинается».

Теперь у лыжников месячный соревновательный перерыв. Сейчас спортсмены получат небольшой отдых, а затем отправятся на сборы для подготовки к главному старту сезона — чемпионату России. Он пройдет в Казани с 1 по 9 марта.