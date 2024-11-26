«Потихоньку начинаем оживать». Большунов добрался до первой медали сезона

Спортсмены группы Бородавко сделали тренеру подарок на день рождения.

Лыжные гонки. Кубок России. 1-й этап. Вершина Теи

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 25.03,1

2. Арина Каличева (Москва) — 8,2

3. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 17,5

15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

1. Денис Спицов (Тюменская область) — 32.38,6

2. Александр Большунов (Татарстан) — 9,2

3. Артем Мальцев (Тюменская область) — 12,1

В Вершине Теи гонками коньковыми разделками на 10 км у женщин и 15 км у мужчин завершился первый этап Кубка России. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который был далек от призовых мест на старте сезона, наконец-то добрался до медали и взял серебро. Хотя до этого грозился уехать из Хакасии.

Переписка с Нортугом

К сезону Большунов подошел явно не в оптимальном состоянии. Еще за неделю до официального старта сезона он был лишь пятым на 10-километровой разделке на Кубке Хакасии, проиграв победителю Илье Семикову 35 секунд. Этап в Вершине Теи начался для него уже с 7-го места в классической разделке, а в коньковом спринте борьбу Александр закончил в четвертьфинале.

Причиной плохих по меркам Большунова результатов сам лыжник и его тренер Юрий Бородавко называли болезни. Хотя по этому поводу были сомнения, ведь раньше Сан Саныч с ними умел справляться и выжимать из себя на гонках все ради победы.

Новую пищу для размышления по поводу выступлений Большунова подкинул Петтер Нортуг. В интервью Nettavisen он заявил, что продолжает общаться с российскими лыжниками и почувствовал: Александр теряет мотивацию без международных стартов. «В основном он пишет, что им тяжело морально, что не так просто выходить на тренировки. Он выполняет свою работу, но делает это не со страстью. Я его понимаю. Думаю, я бы плохо справился с такой ситуацией. Я был бы расстроен и подавлен. Это сильно повлияло бы на мою концентрацию на тренировках. В итоге тренировки оказались бы на третьем или четвертом месте в списке приоритетов, по крайней мере, если бы у меня была семья, как у него. Это произошло бы довольно быстро, когда ты знаешь, что не выйдешь на мировую арену и не будешь соревноваться и бороться за медали с лучшими», — сказал Нортуг.

Болельщиков успокаивал Бородавко, говоривший в комментариях для СМИ, что его подопечный своего последнего слова еще не сказал и скоро результаты придут. «Я думаю, что Александр Большунов постепенно будет набирать форму. Но этот процесс не такой быстрый, ведь форма не меняется по щелчку пальцев. Это происходит достаточно медленно, и организм должен адаптироваться к более высоким скоростям и работать на более высоком пульсе. Полагаю, что ближе к Новому году Александр уже должен быть в достаточно хорошем состоянии, близком к оптимальному», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Денис Спицов. Фото Федерация лыжных гонок России

Подарок тренеру

В закрывающей этап коньковой разделке все складывалось по закрученному сценарию. Ориентиром на большей части дистанции стал Артем Мальцев, но все (как поначалу казалось) его основные конкуренты стартовали позади и могли добавить в нужный момент. Поблизости от Мальцева держались Большунов и Савелий Коростелев, который вышел на гонку в желтой майке лидера общего зачета. Оба проигрывали Артему на отсечках по 3-5 секунд. Год назад в коньковой разделке в Вершине Теи как раз эти лыжники сформировали тройку призеров. Победу тогда одержал Большунов, серебро досталось Мальцеву, а бронза — Коростелеву.

Все стало меняться на последних пяти километрах. На отсечке 11,25 км лучшее время было по-прежнему у Артема, но Александр уже шел с ним в одни ноги, уступая две десятых секунды. Третьим здесь довольно неожиданно стал Денис Спицов, а ведь начинал он не так быстро и на 5.75 км проигрывал Мальцеву 14 секунд.

На последней отсечке до финиша (12,95 км) лидером стал Большунов, когда Денис уступал ему 1,4 секунды, Артем — 1,9. При этом отвалился Коростелев, который за 2 километра проиграл всем больше минуты. Явно с обладателем желтой майки что-то случилось на данном отрезке, но в трансляции этого не показали. Зато все в порядке было у Спицова, который пролетел последние километры дистанции и уверенно выиграл. При этом Денис показал в итоге практически такое же время, как и Большунов год назад на этой дистанции. В 2023-м в Вершине Теи Александр побеждал с результатом 32 минуты и 37 секунд, а Денис в 2024-м — 32 минуты и 38 секунд.

Юрий Бородавко. Фото Global Look Press

Если сравнивать, как изменился результат Большунова за год, то более молодой версии себя он уступил 10 секунд. Тем не менее Сан Саныч улыбался в интервью после гонки, ведь им с Мальцевым и Спицовым удалось сделать прекрасный подарок Юрию Бородавко, который 26 ноября празднует день рождения. Тренеру исполнилось 63 года.

«Только потихоньку начинаем оживать после всех непонятных ситуаций, которые были в начале сезона. Рад, что в день рождения Юрия Викторовича мы втроем показали хороший результат. Боролись на протяжении всей дистанции вместе. Хотя два дня назад Артем подходил и говорил: «Сань, поехали уже домой, чтобы заниматься другими делами. А смысл так бегать?» Я с ним полностью согласен, потому что ты либо борешься за тройку и выигрываешь, либо вообще не бегаешь. Но подготовка была скомканная, а сегодня первый нормальный результат», — заявил Большунов в эфире трансляции Федерации лыжных гонок России.

В женских соревнованиях с уходом Вероники Степановой в декрет сейчас нет уверенного лидера. Первую разделку сезона выиграла Лидия Горбунова, после спринта желтую майку примерила Анастасия Фалеева, а в коньковой разделке победу праздновала Екатерина Смирнова.

Изначально после этапа в Вершине Теи лыжники должны были ехать в Тюмень, однако там сейчас не хватает снега для проведения соревнований. В результате все остаются в Хакасии. Второй этап Кубка России пройдет в Вершине Теи с 1 по 4 декабря. В программе классические разделки и спринты, а также коньковые масс-старты на 20 километров.