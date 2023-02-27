Большунов заставил Клебо смеяться. Закулисье «Чемпионских высот»

Сегодня, 15:15
Что в Малиновку, один из главных центров лыж России, сложно добраться, слышали многие. Как это выглядит на деле. Если вы, например, из Череповца или просто поклонник Евгении Медведевой и поехали на ледовое шоу в этот город, то вам надо сесть на автобус или поезд до Вологды (три часа), там пересесть на поезд Москва — Лабытнанги и выйти в деревне Костылево в Архангельской области (от Архангельска ехать 600 км) — еще семь часов.
Если вы приехали ночью, то нужно еще пройти километров пять по тайге до поселка Октябрьский, где есть гостиницы. До Малиновки 12 километров. «Яндекс.Такси» тут не работает — либо звонишь, либо идешь по пустым темным дорогам, дышишь запахом кругляка и слышишь, как на соседнем деревообрабатывающем комбинате раздаются хлопки, и видишь, как над лесом белеет зарево. Идти час, волков не видно, чтобы продышаться — самое оно.
Деревообрабатывающая промышленность — основа жизни местных. Именно поэтому Большунов, Непряева и остальные выступают за УЛК — это не португальское произношение бывшего нападающего «Зенита», а Устьянский лыжный клуб. Но на самом деле аббревиатура совпадает с лесопромышленным комплексом, который тут осторожно хвалят. Мол, дают два миллиона рублей на строительство дома, чтобы люди оставались, еще и обустроили родную деревню владельца компании.
Правда, других вариантов развития нет — надо уезжать либо в Архангельск, либо в Ярославль/Вологду. Да и дом, поговаривают, надо строить строго по канонам — чтобы сохранялся архитектурный облик деревни а-ля «Архангельская Швейцария». Сам УЛК это отрицает — говорит, строгих требований нет. Так они и соседствуют — «Швейцария» с ощущением русской хтони и бескрайности расстояний. Кино недавно закрыли — чтобы доехать до ближайшего, надо позвонить в такси и проехать 60 километров до Вельска.
И главным событием в жизни Малиновки являются даже не лыжные соревнования и не «Чемпионские высоты», которые проходят сейчас, а фестиваль «Лесоруб XXI века» с турниром по рубке леса на точность (Грета Тунберг была бы в бешенстве). Организатор фестиваля Елена Кузнецова рассказывает:
— Сюда съезжались 10 тысяч человек со всей России, мы уже выходили на международный рынок, я разговаривала с европейскими компаниями. Мне нравится «Формула-1» — и соревнования лесорубов можно было бы развивать по такой же схеме. Соревнования проходят регулярно и в разных странах, и мировые бренды за ними бы следили, улучшали технику. К сожалению, после всех заморочек прошлого года это пришлось свернуть.
— А технику чего улучшали? Владения топором?
— У вас очень устаревшее представление о рубке леса. Сейчас лесорубы сидят в комфортной кабине, включают себе музыку и управляют джойстиком. Рубит деревья техника. И соревнования не на скорость, а на точность.
О как. На видео это действительно выглядит как восстание машин.
Но это еще что — в Березнике играет женская пенсионерская хоккейная команда. Некоторым игрокам — за 80 лет. Как тебе такое, Коннор Макдэвид?
Короче, и помимо лыж тут есть за чем последить. Но лыжи все равно особняком. Особенно когда гонки проходят в Масленичную неделю — возможно, самый веселый и искренний праздник России, без пафоса иллюминаций и массовых растяжек. Праздник, который идет снизу, а не сверху.
И на «Чемпионских высотах» его отметили на ура. Плясками под песню «Потому что я Бэтмен» в народных русских костюмах, фестивалем самоваров, бесплатной раздачей блинов с морошкой и иргой.
Ну и, конечно, турнир по боям на мешках — интересно, как к такому отнесся бы Сергей Устюгов? Впрочем, для него тут есть свой деликатес — лосятина. По полторы тысячи рублей за кило. На удивление, народу в Малиновке, несмотря на труднодоступность, было несколько тысяч точно, и такую фан-зону я видел только на этапах Кубка мира по биатлону, и то не всех.
В Прощеное воскресенье задавали вопросы про то, стоит ли прощать тех, кто отстранил россиян от соревнований. Большунов, Вяльбе, Бородавко были единодушны — простить надо. Это тоже очень по-нашему. Как и объявление турнира в Малиновке настоящим чемпионатом мира. Большунов тут хочет взять больше золота, чем Клебо в Планице. Может помешать эстафета — но, по информации «СЭ», Алексей Шемякин восстановился и к эстафете приедет. А значит, собрать состав, может быть, удастся.
Клебо по этому поводу уже повеселился: «Слышал, что Большунов сказал, как он защитил титул чемпиона мира. Пусть говорят что хотят». Наверное, здесь есть какой-то элемент самовнушения и психологической компенсации — но без оптимизма и иронии сейчас жить сложно.