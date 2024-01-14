«Для нас это практически Олимпиада». Казань стала новым лыжным центром страны

В столице Татарстана впервые прошел этап Кубка России.

Лыжные гонки, несмотря на возросшую популярность в последние годы, редко доходят до городов-миллионников. Чаще всего российские соревнования проводят в лесу где-нибудь на Урале или в Сибири, так что следить за ними удается только по телевизору. Но ситуация постепенно меняется. Так, важным событием стало открытие нового лыжно-биатлонного центра в Казани. Стадион в поселке Мирный строили со скандалом, и изначально Елена Вяльбе была им недовольна. Но полноценную проверку база прошла — довольно как руководство ФЛГР, так и спортсмены, которых не смутил даже аномальный мороз. Чем еще запомнится пятый этап Кубка России?

В Казани делают большие ставки на новую базу в Мирном

Кировск, Кирово-Чепецк, Вершина Теи... Лыжники привыкли, что календарь российских стартов их отправляет максимально далеко от цивилизации. Часто соревнования принимает Тюмень, однако «Жемчужина Сибири» в 50 километрах от самого города. Поэтому появление в Казани нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» стало событием всероссийского масштаба. Мало того что впервые за годы полноценную базу для лыжников и биатлонистов открывают в городе-миллионнике, так еще и находится стадион прямо в черте города. Пусть и на окраине, но все-таки в 20 минутах езды от ближайшей станции метро. По этой причине здесь и решили сэкономить, отказавшись от строительства гостиницы прямо рядом с лыжной базой, и поселили спортсменов в городских отелях. Но Елену Вяльбе такой подход не устраивает — она настаивала в разговоре с президентом Федерации лыжных гонок Татарстана на том, что жить лыжники должны там же, где и тренируются.

И похоже, Ильшат Фардиев прислушался к рекомендациям, пообещав, что в течение двух-трех ближайших лет гостиница в «Мирном» будет. Вероятно, тогда Казань будут рассматривать и как место проведения чемпионатов России, а также всероссийских тренировочных сборов. По крайней мере у Вяльбе на город большие планы. Елена Валерьевна и раньше выделяла республику среди прочих регионов, регулярно появляясь здесь по поводу и без, так еще и объект, по ее мнению, c честью прошел первую серьезную проверку. Пятый этап Кубка России в Казани хвалили все — от тренеров и сервисменов до самих лыжников, включая звезд первой величины. Вопросы были только к погоде, особенно в субботу и воскресенье выход на старт требовал немалого мужества. Однако здесь местный оргкомитет был бессильным — что поделать, если на большей части континента установились аномальные холода.

Фото Федерация лыжных гонок России

Большунов остается главной константой российских лыж

При этом, несмотря на холод, трибуны были заполненными и активными — на подъезде к объекту скопилась целая вереница из автомобилей фанатов лыжных гонок, а любой выход Александра Большунова заканчивался долгой автограф-сессией. Особенно запомнилась история юной лыжницы из Заинска, которая загадала на Новый год встречу с трехкратным олимпийским чемпионом и написала портрет своего кумира. Для самого Большунова соревнования до сих пор напоминают гастрольный тур, где он главный солист. Вяльбе не устает придумывать для него новые эпитеты. В этот раз она и вовсе назвала его самым сильным спортсменом на планете, а соперникам предложила благодарить Бога за то, что у них есть возможность выступать вместе с ним. И глядя на то, как легко Александр продлевает свою победную серию уже до 15 гонок, трудно с ней не согласиться.

Единственным пока, кто реально пытается противостоять Большунову, остается Савелий Коростелев. Молодой парень быстро прогрессирует и явно не намерен останавливаться на достигнутом. «Каким бы сильным ты ни был, никто не застрахован от каких-то случайностей. Кто-то мог упасть, палку Саши задеть...» — разумно считает Савелий. Ближе всего к поражению Александр был в скиатлоне. Еще за пару километров до финиша Большунов работал в плотной группе соперников и только на предпоследнем подъеме ушел от конкурентов. Однако наверняка лидер общего зачета все контролировал, и подобные кошки-мышки ему были на руку. В таких обстоятельствах реальная борьба у мужчин остается только за второе место, недаром Коростелев назвал себя первым среди людей. Потому что Большунов выступает в какой-то своей собственной лиге. Хорошо это или плохо — другой вопрос, но та же Вяльбе проблемы в этом не видит.

Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина, Алина Пеклецова. Фото Федерация лыжных гонок России

На смену лидерам прошлых лет приходят новые имена

Среди простых смертных и правда много любопытного. Так, к примеру, начал оживать Денис Спицов. Текущий сезон для олимпийского чемпиона идет со знаком минус, так что даже попадание в топ-6 можно считать успехом. Здорово выглядят лыжники из Татарстана. Иван Горбунов и Сергей Ардашев вдвоем попали на пьедестал в спринте, впечатлив Фардиева. «Это еще какой успех! Для нас эти медали — как Олимпийские игры», — комментировал он результаты своих подопечных. Кстати, несмотря на то что самые звездные лыжники из Архангельской области, в зачете регионов лидирует именно Татарстан. Стабильностью отличается Артем Мальцев, периодически высоко пробираются представители Республики Коми Илья Порошкин, Ермил Вокуев и Илья Семиков. Текущий сезон явно намекает на смену поколений — герои Пхенхчана и Пекина постепенно уступают лидирующие позиции молодым ребятам, и, опять же, только Большунов на их фоне выглядит константой.

Из олимпийских чемпионок до Казани добрались только Вероника Степанова и Татьяна Сорина. Правда, Степанова бежала только стартовую гонку с раздельным стартом в четверг, а в выходные осталась в отеле. Причину пояснила затем Вяльбе: с ее слов, у Вероники температура. Возможно, поэтому на фотографиях из номера Степанова предпочла остаться без одежды. Не бежала всю программу и Сорина, но к ней точно никаких вопросов — Татьяна восстанавливается после травмы, и форсировать этот процесс не стоит. В таких обстоятельствах внимание на себя обращают те, кто раньше был в тени: Елизавета Пантрина, Алина Пеклецова, Анастасия Фалеева, Ольга Сергеева. Без медали в этот раз Евгения Крупицкая, но раз ее отдельно выделяет Вяльбе, значит, на то есть причины. Так что даже и без Юлии Ступак и Натальи Непряевой есть на кого посмотреть.