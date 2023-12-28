Наши лыжи теряют раскрученные бренды. Что не так с «Красногорской лыжней»?

На легендарные соревнования не приехали многие топ-спортсмены.

Уже традиционно за несколько дней до Нового года в Подмосковье собрались лыжники, чтобы поучаствовать в ставшей легендарной «Красногорской лыжне». По сравнению с прошлым годом многое изменилось. Ключевая перемена произошла в статусе турнира. Изначально в календаре «Красногорская лыжня» значилась этапом Кубка России, как было и в 2022-м. Однако после она стала всероссийскими соревнованиями. Изменение статуса повлияло не только на состав участников, но даже на программу стартов.

Отборочный старт

«Красногорская лыжня» — одни из старейших и наиболее раскрученных соревнований у лыжников в России. Трассу в Подмосковье сделал двукратный призер Олимпиады Иван Утробин, когда переехал в Красногорск в конце 1950-х годов. Сделал прежде всего для своих собственных тренировок, но в 1968-м по инициативе Красногорского механического завода и Федерации лыжных гонок СССР на трассе провели первые соревнования.

Дальше старты обрастали статусностью. В Подмосковье начали приезжать сильнейшие лыжники страны. На «Красногорской лыжне» проходил отбор в команду. Когда в новом веке в Европе создали многодневку «Тур де Ски», попасть туда российским спортсменам можно было в том числе благодаря результатам, показанным на подмосковной трассе. Победителями здесь становились Никита Крюков, Александр Легков, Сергей Устюгов и многие другие звездные лыжники.

Вспомните прошлый лыжный сезон. Какие события в первую очередь приходят на ум? Наверняка в топе будет авария Александра Большунова и Сергея Устюгова в спринте, после которой всем показалось, что между спортсменами настоящая вражда. Эта незабываемая гонка прошла как раз в Красногорске. Тогда у соревнований был статус Кубка России.

Останься этот статус и сейчас, то наверняка мы следили бы за тем, сможет ли Большунов выиграть свое тринадцатое, четырнадцатое и пятнадцатое золото Кубка России подряд. Возможно, в Красногорск доехал бы и Устюгов, который пока откладывает старт сезона. Представляете, какой ажиотаж это могло бы вызвать, учитывая их предновогоднюю историю в прошлом сезоне?

Фото ФЛГР

Гонки без трансляции

В этом году ни Большунов, ни Устюгов до Красногорска не доехали. Однако соревнования все же не превратились в любительские старты, и некоторые знакомые лица оказались в заявке на гонки. Главной звездой и единственным призером Олимпиады среди участников стал Александр Терентьев. Также можно выделить Ивана Безматерных, Дениса Филимонова, Константина Тиунова у мужчин, Анастасию Кириллову, Дарью Непряеву и белоруску Анну Королеву, которая выступала вне зачета. Вот в принципе и все звезды.

Естественно, до федерального эфира такой состав не дотягивает. Обычно в подобных случаях инициативу по показу берет на себя проект «На лыжи». Но и им вполне справедливо показалось, что всероссийские соревнования, хоть и при участии призера Олимпиады, не стоят трат. В результате никакой трансляции не было. Следить за соревнованиями можно было либо вживую на стадионе, либо искать статистику на сайте ФЛГР.

Программу «Красногорской лыжни» изменили. Организаторы решили отказаться от коньковых разделок на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. В итоге остались только спринты свободным стилем и классикой.

В мужских гонках победителем виделся Терентьев. Однако в коньковом спринте он до медалей не добрался. Дело в том, что в полуфинале Александр побежал в гонку раньше сигнала. Это был его второй фальстарт в сезоне, поэтому лыжника дисквалифицировали. Первое место свободным стилем досталось Денису Филимонову, а у женщин победу праздновала Анна Королева.

В классике Терентьев все-таки забрал свое. Судя по статистике, борьба в финале была серьезная. Олимпийский призер опередил Константина Тиунова всего на одну сотую секунды. Но увидеть это смогли только те, кто в будние дни смог добраться до Красногорска.

Фото ФЛГР

Что с «Ижевской винтовкой»?

В биатлоне тоже есть свой мощный бренд, статус которого сейчас меняется. Старейшими российскими соревнованиями является «Ижевская винтовка». Первые старты состоялись в 1969 году. «Ижевскую винтовку» обычно тоже проводили в декабре ближе к Новому году. В столице Удмуртии регулярно проходил отбор в национальную команду на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. Самая знаковая история произошла с биатлонистом Евгением Редькиным. В конце 1991 года он завоевал приз на «Ижевской винтовке», заслужив место в олимпийской команде. На Играх в Альбервилле он это место оправдал, выиграв индивидуальную гонку на 20 километров.

Однако с прошлого сезона в декабре в Ижевске биатлонисты разве что проводят свои сборы, но не соревнуются. «Ижевскую винтовку» передвинули на февраль. Организаторы не увидели в этом ничего страшного, ведь сейчас никаких январских этапов Кубка мира у наших спортсменов быть не может, отбираться некуда. Тем более год назад в столице Удмуртии разыгрывали медали не только Кубка России, но и чемпионата страны, что имеет больший вес.

В нынешнем сезоне февраль у представителей зимних видов спорта занят Спартакиадой сильнейших. Поэтому «Ижевскую винтовку» снова подвинули. Теперь она пройдет с 18 по 21 января. Правда, на этот раз это будет 4-й этап Кубка России. Тем не менее пока не видится предпосылок, что биатлон теряет свой раскрученный бренд, чего не скажешь о «Красногорской лыжне».

В период санкций «Ижевская винтовка», можно сказать, даже приобрела. Кто бывал раньше в столице Удмуртии в декабре, мог видеть, насколько пустынно было на биатлонном стадионе. Несмотря на то, что там происходили важные события. Так, например, благодаря успехам на «Ижевской винтовке» впервые пробилась на Кубок мира Лариса Куклина, а затем в первой же гонке в элите завоевала золото (на этапе в Оберхофе в составе эстафетной команды). Пытались вернуться в основу на российских декабрьских стартах олимпийский чемпион Дмитрий Малышко и чемпион мира Антон Бабиков. Но даже эти фамилии не привлекали зрителя. В прошлом же сезоне у «Ижевской винтовки» был не только федеральный эфир, но и заполненные трибуны.