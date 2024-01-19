Большунов не знает поражений этой зимой. Сможет продержаться так до конца сезона?

Оцениваем шансы трехкратного олимпийского чемпиона выиграть три десятка гонок подряд.

Нынешний сезон в лыжных гонках у мужчин не балует разнообразием победителей. Все золото, которое разыгрывалось этой зимой, забирает себе Александр Большунов. Он не проигрывает на Кубке России уже 15 гонок подряд. Возникает логичный вопрос: сможет ли он удержать планку до конца сезона?

Сколько осталось?

В августе прошлого года на сборе в белорусских Раубичах Большунов получил настолько серьезную травму спины, что у самого лыжника были сомнения по поводу предстоящего сезона. Александр думал, что на старт зимой он может вообще не выйти. Все эти разговоры про травму еще всплывают в интервью главы ФЛГР Елены Вяльбе или тренера Юрия Бородавко. Но, по сути, они потеряли свою актуальность еще в Вершине Теи на первом этапе Кубка России, где Большунов сделал первый хет-трик.

Если раскладывать 15 победных гонок лыжника — это 10 дистанционных и 5 спринтерских. Среди них были старты, когда Александр выигрывал за явным преимуществом, опережая соперников на 30+ секунд. Однако немало и тех, в которых трехкратному олимпийскому чемпиону пришлось бороться до последних метров. Ближе всех в дистанционных гонках к нему подбирался Алексей Червоткин. Топ самых незначительных проигрышей Сан Санычу в этом сезоне (без спринтов) выглядит так:

1. Кирово-Чепецк. Разделка на 10 км классикой. Алексей Червоткин — 1,8 секунды от Большунова.

2. Тюмень. Масс-старт на 20 км классикой. Илья Семиков — 2,2 секунды.

3. Казань. Скиатлон на 20 км. Савелий Коростелев — 3,3 секунды.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Илья Семиков. Фото ФЛГР

На данный момент можно сказать, что Александр находится на экваторе своего потенциального рекорда. Впереди у лыжников еще 19 стартов в рамках спартакиады, Кубка и чемпионата России. Однако четыре гонки из них командные: два спринта и две эстафеты. В них просто не все зависит от Большунова. Хотя вполне вероятно, что и в этих дисциплинах он окажется на первой строчке. У сборной Архангельской области мощный состав. В командных спринтах Сан Саныч, скорее всего, выступит с призером Олимпиады Александром Терентьевым, а в эстафетах должны помочь Алексей Червоткин и Савелий Коростелев.

Таким образом, остаются 15 личных гонок, которые пройдут на четырех трассах. Сначала лыжники отправятся в Тюмень, где запланирован 6-й этап Кубка России, а после там же Спартакиада сильнейших. Затем в Малиновке состоится чемпионат страны. А завершится сезон в апреле финалом Кубка в Кировске и 70-километровым масс-стартом в Мончегорске в рамках чемпионата России.

Наибольшую опасность для победной серии Большунова несут спринтерские гонки. Всего в календаре их осталось четыре. Однако на пути к каждому золоту нужно пройти по три контактных забега, в которых может случится все что угодно. Вспомнить хотя бы грандиозную аварию Александра с Сергеем Устюговым на этапе Кубка России в Красногорске в прошлом сезоне, в результате которой Большунов получил ссадины на лице и сотрясение.

В дистанционных гонках сложности тоже видятся в гонках с общего старта. Их в программе еще много — семь из одиннадцати. Если говорить про стиль передвижения, то эти 15 оставшихся гонок состоят из шести классических, семи коньковых и двух скиатлонов.

Для непревзойденного рекорда можно выиграть и гораздо меньше пятнадцати гонок. Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что хочет, чтобы Большунов взял все золото Кубка России. Это тоже будет мощным достижением. Но до него осталось относительно немного. В рамках Кубка страны в календаре еще шесть гонок: две в Тюмени и четыре в Кировске.

Сергей Устюгов. Фото ФЛГР

Где Устюгов?

Главным антагонистом Большунова на российских стартах является Сергей Устюгов. Однако олимпийский чемпион до сих пор не начал свой соревновательный сезон. Устюгов формально принадлежит к группе Егора Сорина, но тренируется чаще отдельно и по планам, которые ему пишет Маркус Крамер.

«Я вот вообще не парюсь по поводу того, что я отстаю от графика. В этом году у меня другие задачи, которые я даже перед собой не ставил. Так что как пойдет, — говорил Сергей в конце ноября прошлого года в своем Telegram -канале. — Скажем, булки в этом сезоне расслабил. Самому интересно, что получится из этого сезона. Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы. Знаю, к чему могу приготовиться и где показать максимальный результат. Не забывайте, что самые главные старты — в феврале и в марте. А Кубок России пускай бегает молодежь и борется за него. Мы, старики, долго запрягаем, а потом бежим».

Тем не менее Устюгова ждали на Кубке России еще в декабре, но он продолжал идти своим путем. В интервью лыжник признавался, что пока не готов составлять конкуренцию Большунов, а как будет готов, так и поедет.

«Бегаю я давно и знаю, что лучше подготовиться к одной гонке, чем бегать все — и ни там ни сям, — объяснял лыжник в разговоре с ТАСС. — Я хочу приехать на те гонки, на которых смогу показать конкуренцию».

В прошлом сезоне Устюгов тоже работал в своем лайт-режиме, пропуская не только отдельные гонки, но и целые этапы. Зато там, где Сергей появлялся, была феерия. Он начал сезон с третьего этапа Кубка России в Чусовом, где с ходу раздразнил всех своей победой и последующими словами про то, что обыграл сборников, называвших его мешком. Главный хайлайт той зимы — авария с Большуновым в Красногорске в декабре. А на десерт в конце сезона Устюгов подарил зрителям авантюрный марафон на 50 километров, который поразил всех, в том числе его тренера Маркуса Крамера. Олимпийский чемпион рванул со старта и дальше никого близко не подпустил, финишировав с трясущимися от судорог ногами.

Тренер Сорин говорит, что Сергей должен выйти на старт в феврале. Пока непонятно, на каких именно соревнованиях это произойдет: на шестом этапе Кубка России или сразу на спартакиаде, которая тоже состоится в Тюмени.

Александр Большунов. Фото ФЛГР

Кто еще может прервать серию Большунова?

Несмотря на внушительную серию Александра, конкуренция в России у него имеется. Нельзя сказать, что все старты он выиграл в одну калитку. В первую очередь соперником Большунова называют Савелия Коростелева. У него больше всех попаданий на подиум: три серебра и четыре бронзы. Большинство медалей 20-летний лыжник добыл в дистанционных гонках. Но мы знаем, как Савелий может быть опасен в спринтах. В начале прошлого сезона в Вершине Теи он выиграл три спринта из трех. У Большунова в тех гонках было всего две бронзы.

Большего натиска в спринтах можно ожидать от Сергея Ардашева. Спортсмен, представляющий Татарстан, дважды брал серебро в этом сезоне. Способен выигрывать и Александр Терентьев. Двукратный призер Олимпиады пока не может найти свою форму, плюс ему пришлось пропустить последний этап Кубка России из-за болезни. Но тренер Юрий Бородавко уверен, что Терентьев подойдет к спартакиаде в боевых кондициях.

Непростой старт сезона был у Алексея Червоткина. Олимпийский чемпион тоже испытывал проблемы со спиной. Тем не менее Червоткин ближе всех подобрался к Большунову в дистанционных гонках. Часто близко маячил и Илья Семиков: в 20-километровом масс-старте в Тюмени он уступил Сан Санычу 2,2 секунды, а в скиатлоне в Кирово-Чепецке — 4,9 секунды. Гонки с общего старта — это то, где Семиков способен себя показать. Не стоит скидывать со счетов в дистанционных гонках и Артема Мальцева. В нынешнем сезоне он завоевал три серебра, а ближе всех к победе был в Вершине Теи на 15 км свободным стилем, уступив 6,3 секунды.