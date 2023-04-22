«Все лучшие сейчас в России — лыжи получили зрительский импульс». Мнение ветерана нашей сборной

Интервью с участницей Олимпиады в Сочи Анастасией Доценко.

Вряд ли в российских лыжах есть человек, который лучше других понимает, с чем сейчас пришлось столкнутся нашему лучшему за долгие годы поколению, чем Анастасия Доценко. Сейчас Анастасия уже ветеран команды, но в начале 2010-х она регулярно брала медали на этапах Кубка мира и была одной из главных российских надежд на Играх в Сочи 2014 года. Карьера только начиналась и Доценко вполне могла ехать и в Пхенчхан, и в Пекин... Но на планы повлияли разбирательства с МОК после Олимпиады в Сочи

Анастасию отодвинули от международной арены, но она не сдалась и продолжила заниматься любимым делом. Удивляет своим рвением к спорту Доценко и сейчас. В свои 36 лет она полна энтузиазма и решимости, которым наверняка заряжает и наших звездных лыжников. В интервью «СЭ» лыжница рассказала о мотивации, особенностях прошлого сезона с российской элитой и начала размышления о будущем — как своем, так и российских лыж в целом.

Анастасия Доценко на Олимпиаде в Сочи. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Нет разницы, новое поколение или старое — со всеми можно и нужно бороться

— Как подведете личные итоги сезона? Что получилось, что нет? Какую оценку сами себе поставите?

— За прошедший сезон могу поставить себе, пожалуй, твердую четверку. Все основные старты сезона я в целом отработала хорошо.

— В этом сезоне все лучшие россияне выступают дома. Давно на внутренних стартах не было так жарко?

— Согласна, в этом году получилось так что все лучшие лыжники России выступали на внутренних стартах. Но для меня это здорово, потому что добавляет желания бороться и развиваться, конкуренция двигает интерес. Интерес к соревнованиям, лыжным гонкам.

— На больших международных стартах вас давно не было. Можно сказать, что Кубок России в текущем его виде вернул прежние ощущения?

— Я бы не сказала, на самом деле, что раньше не было борьбы или не было интересно соревноваться. У нас всегда было достаточно «жарко» на подобных стартах. Но в этом году, конечно все по-особенному, еще круче. А здоровая конкуренция всегда только идет на пользу и никому еще не помешала.

— Тяжело бороться с новым поколением российской элиты?

— Для меня нет принципиальной разницы, новое поколение, старое. Лидеры они сейчас или не лидеры. Новое поколение ничем не отличается от предыдущего. В том плане, что все мы люди, со всеми можно и нужно бороться. Это я и собираюсь делать, конкурировать. Как и со всеми остальными.

— Сборная Татарстана всегда была одним из лидеров на внутренних стартах. Сейчас сложнее удерживать высокий уровень, с учетом того, что на Кубок России приехали все лучшие?

— Сборная Татарстана всегда была лидером. И в отсутствии всех остальных лыжников сборной, и в этом году, когда есть все основные конкуренты. Другие команды усилились, но наша все равно остается лидером, мы остаемся конкурентоспособными.

Поэтому скажу так, нам не мешает такое соперничество. Нет, конечно, отчасти возросла конкуренция, тяжелее стало добывать те же кубковые очки. Но нам это не мешает быть в лидерах, быть первыми. И так стало интереснее, а каждая победа — более приятной и памятной.

— Ощущаете интерес к местным стартам? Есть ли шанс, что лыжи получат сейчас дополнительное внимание? А то бывало, что Большунов и Ступак в Норвегии вызывали больше интереса, нежели на родине...

— На мой взгляд, сейчас лыжи, конечно, получили дополнительный интерес от аудитории. Потому что трансляции с внутренних российских соревнований стали наконец-то показывать по федеральному ТВ. И это важно, потому что люди смотрят, интересуются. Узнают больше про наш спорт.

Анастасия Доценко и Наталья Коростелева. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Как минимум сезон еще можно поработать и показать результат

— За Кубком мира и другими крупными международными стартами следите? Вам интересно?

— Нет, за Кубком мира практически не слежу. Мне это сейчас почти не интересно.

— Как в командах переживают ситуацию с отстранением? Какие вы видите перспективы ее разрешения?

— Я не думаю, что ситуацию с отстранением кто-то долго внутри себя переживал... Возможно, по началу, разве что. В начале сезона была где-то грусть, но потом уже все влились в борьбу, в календарный график.

У нас плотный график выдался в этом сезоне, так что об отсутствии международных стартов, пожалуй, никто уже и не думает. Все работали и выкладывались на тех стартах, которые есть сейчас.

— Сейчас активно обсуждается вопрос по сборной с нейтральным статусом. У вас есть мнение по этому вопросу?

— По нейтральному статусу ничего особо комментировать не могу. В том плане, что у всех свое мнение и это личное дело каждого. Соглашаться на него или не соглашаться. Какие видеть для себя границы. Каждый элитный спортсмен должен решать для себя сам, как ему поступить лучше в этой непростой ситуации.

— 36 лет — это уже серьезный возраст. Как долго мы можем еще видеть вас в деле?

— Понимаю, что 36 лет — это для спорта уже такой солидный рубеж, солидный возраст. Но сезон как минимум, еще годик можно поработать. Постараться показать какой-то результат.

— Мысли о том, что делать дальше, уже сформировались? Есть некий план на будущее?

— Насчет перспектив тяжело так сразу сказать... Есть планы, конечно, на будущее. Скорее даже не точные планы, а наметки. Но пока о них говорить не хочу. Да и в принципе рано.

Анастасия Доценко. Фото Global Look Press

К сожалению, в лыжах у нас в городе мало молодежи — спортсмены возрастные

— В этом сезоне вы ездили на марафон в родной Зеленодольск. Выступать в родном городе — это особые ощущения?

— Поддержка, конечно, чувствуется, эмоции приятные. Родных и близких приятно видеть, когда они рядом.

— Вас принято считать спринтером, специалистом по коротким дистанциям. В этом сезоне успехи также были на 10 км. Тяжело было перестроиться под марафонские 30 км?

— Нет, я в целом часто участвую в марафонах. В этом сезоне, например, помимо Зеленодольска я еще и в Казанском марафоне участвовала, тоже в Татарстане. Так что для меня дистанционные гонки — тоже привычная история.

— На подобных стартах любители соревнуются вместе с профессионалами. Как вы относитесь к таким гонкам?

— Ощущения такие же, как и везде. В целом, ничего особенного для меня как спортсменки.

— Участников было достаточно много. Лыжи — популярный вид в городе?

— Не думаю, что лыжи в городе у нас прямо так популярны. Мало молодежи, к сожалению. В основном все спортсмены, кто серьезно занимается, уже возрастные.

Анастасия Доценко

Родилась 14 октября 1986 в Зеленодольске

Призер этапов Кубка мира, победитель и призер российских соревнований разного уровня. Универсал, одинаково успешно выступает и в спринтерских, и в дистанционных гонках. Лучшим достижением Доценко в общем итоговом зачёте Кубка мира является 26-е место в сезоне 2011/12.

1 декабря 2017 года, решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил аннулированы результаты полученные на Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. В начале 2018 года спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Доценко. Результаты в Сочи остались аннулированы, однако суд заменил пожизненное отстранение от игр запретом на выступление на Олимпиаде 2018 года.