Большунов снова мимо пьедестала. В классической разделке на 10 километров он стал пятым

Этап в Кирово-Чепецке открылся победами Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева.

Лыжные гонки. Кубок России. 4-й этап. Кирово-Чепецк

Женщины, 5 км, классический стиль

1. Дарья Непряева — 14,02,9

2. Елизавета Маслакова — 8,9

3. Екатерина Никитина — 11,8

Мужчины, 10 км, классический стиль

1. Савелий Коростелев — 24.57,0

2. Сергей Ардашев — 1,0

3. Илья Семиков — 1,8

В Кирово-Чепецке стартовал заключительный в этом году этап Кубка России. Этап этот короткий и состоит всего из двух соревновательных дней. Открывали соревнования классические разделки на 5 километров у женщин и 10 километров у мужчин.

Возвращение Терентьевой

В женских соревнованиях основное внимание было приковано к Наталье Терентьевой. Еще неделю назад олимпийскую чемпионку и обладательницу Кубка мира в Кирово-Чепецке не ждали. Терентьева родила 21 августа, но уже в сентябре приступила к тренировкам. Ожидалось, что на Кубке России она появится на этапе в Казани во второй половине января, а до этого выступит в лыжно-биатлонной Гонке чемпионов, которая пройдет в начале 2025 года.

Однако Наталья долго без дела решила не сидеть. Пять километров — подходящая дистанция для возвращения после перерыва. Особых ожиданий от себя Терентьева перед стартом не испытывала. «Хочется побегать и получить эмоции. Но пока ничего не загадываю. Получится — классно, супер! Не получится — да и хрен с ним!» — объясняла лыжница в интервью «Матчу».

Наталья Терентьева. Фото ФЛГР

Можно сказать, что получилось. Наталья преодолела отсечку 3,4 километра с десятым временем, но на финишном отрезке вырвалась на седьмую строчку. Она проиграла победителю 19 секунд, что тоже неплохо. Но гонка далась ей непросто. «Тяжело. У меня кровь в горле. Я настолько отвыкла от таких скоростей, от таких работ на износ. Но я так рада вернуться и испытывать дальше свой организм. Без этого тяжело жить, когда ты всю жизнь в спорте. Не думала, что сразу смогу бороться с лидерами, приятно удивлена своими возможностями. Меня сейчас распирает от эмоций — понимаю, что дальше будет лучше, и рада, что смогу вернуться на тот уровень. Во время гонки мысли были не о результате, а о том, как правильно разложиться на дистанции», — говорила Терентьева в эфире.

Золото же в разделке взяла младшая сестра Натальи — Дарья Непряева. В нынешнем сезоне у нее побед еще не было, хотя надо сказать, что на предыдущем этапе в Чусовом у Дарьи было лучшее время в гонке преследования, хоть и финишировала третьей. Возможно, вдохновением для Дарьи как раз стало возвращение Натальи. «Если только страх проиграть сестре, которая четыре месяца назад родила, — смеясь объяснял «ВсеПроСпорт» тренер обеих лыжниц Егор Сорин. — А так, Даша в целом очень хорошо настроилась, 5 километров классикой — это ее коронная дисциплина. Она хотела уже выиграть что-нибудь на взрослом уровне».

Желтую майку по итогам гонки сохраняет Екатерина Смирнова. Лидер общего зачета показала на пятикилометровке четвертое время.

Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Илья Семиков. Фото ФЛГР

Ардашев сохраняет лидерство

От Александра Большунова многие ждут другого возвращения — его побед. К этапу в Кирово-Чепецке он подходил с тремя серебряными медалями. Две из них он взял на предыдущем этапе Кубка страны в Чусовом, что уже обнадеживало. Тем не менее точных прогнозов на выступление никто не давал. Большунов продолжает восстанавливаться после перенесенного ковида. Сдаваться в этой борьбе трехкратный олимпийский чемпион не планирует: «Я не знаю, сколько в том году было побед. В этом году не загадываю. Сейчас главное — выбраться из того состояния, в котором нахожусь. Отступать не собираюсь».

Тренер лыжника Юрий Бородавко тоже успокаивал, что Александр будет и дальше выступать. «Все, что назначили врачи, он выполнил. Он продолжал тренироваться. Завтра бежит, завтра узнаем его состояние», — объяснял наставник «СЭ» накануне разделки в Кирово-Чепецке.

Лидером общего зачета к гонке подходил Сергей Ардашев. Желтую майку он примерил на себя впервые в карьере и перед стартом рассказывал, что сидит она на нем хорошо, но главное, чтобы это было не временной акцией. Стартовал Ардашев в разделке последним в сильнейшей красной группе, то есть за всеми своими основными конкурентами. Таким образом, он мог ориентироваться на их время.

Но и за пределами красной группы было много заметных лыжников. Среди них олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Алексей Червоткин. Оба имеют невысокие позиции в общем зачете. Устюгов работает по своему плану и начинал сезон только с третьего этапа Кубка России, а Червоткин пропускал гонки из-за болезни. От этого этапа Алексей отказаться не мог, ведь он для него домашний — лыжник является уроженцем Кировской области. В итоге на родной и знакомой трассе Червоткин был близок к медалям, заняв четвертое место.

Для Большунова же ориентиром служил Илья Семиков, который забрал у него победу в пасьюте в Чусовом. На первой отсечке (1,8 км) Александр уступал сопернику 3 секунды, но по ходу гонки отставание только росло. За три километра до финиша уже можно было сказать, что Большунов эту разделку не выиграет.

Савелий Коростелев. Фото ФЛГР

Золото в красивой борьбе между собой разыграли обладатель зеленой майки (лучший в зачете среди лыжников до 23 лет) Савелий Коростелев и желтой — Сергей Ардашев. Контрольные отсечки они проходили, постоянно меняясь местами, при этом проигрывая друг другу не больше трех секунд. Ардашев понимал все расклады и выжимал на последних километрах из себя все, но этого не хватило. Савелий был в этот день ровно на секунду лучше.

Тем не менее Сергей сохраняет за собой желтую майку. Коростелев не только сокращает отрыв в общем зачете до 26 очков, но и поднимается на вторую строку, которую до гонки занимал Иван Горбунов. В итоговом протоколе разделки Горбунов замкнул десятку и теперь уступает Савелию 9 очков.