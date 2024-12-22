Большунов снова мимо пьедестала. В классической разделке на 10 километров он стал пятым

Сегодня, 18:15
Лыжные гонки. Кубок России. 4-й этап. Кирово-Чепецк
Женщины, 5 км, классический стиль
1. Дарья Непряева — 14,02,9
2. Елизавета Маслакова — 8,9
3. Екатерина Никитина — 11,8
Мужчины, 10 км, классический стиль
1. Савелий Коростелев — 24.57,0
2. Сергей Ардашев — 1,0
3. Илья Семиков — 1,8
В Кирово-Чепецке стартовал заключительный в этом году этап Кубка России. Этап этот короткий и состоит всего из двух соревновательных дней. Открывали соревнования классические разделки на 5 километров у женщин и 10 километров у мужчин.
В женских соревнованиях основное внимание было приковано к Наталье Терентьевой. Еще неделю назад олимпийскую чемпионку и обладательницу Кубка мира в Кирово-Чепецке не ждали. Терентьева родила 21 августа, но уже в сентябре приступила к тренировкам. Ожидалось, что на Кубке России она появится на этапе в Казани во второй половине января, а до этого выступит в лыжно-биатлонной Гонке чемпионов, которая пройдет в начале 2025 года.
Однако Наталья долго без дела решила не сидеть. Пять километров — подходящая дистанция для возвращения после перерыва. Особых ожиданий от себя Терентьева перед стартом не испытывала. «Хочется побегать и получить эмоции. Но пока ничего не загадываю. Получится — классно, супер! Не получится — да и хрен с ним!» — объясняла лыжница в интервью «Матчу».
Можно сказать, что получилось. Наталья преодолела отсечку 3,4 километра с десятым временем, но на финишном отрезке вырвалась на седьмую строчку. Она проиграла победителю 19 секунд, что тоже неплохо. Но гонка далась ей непросто. «Тяжело. У меня кровь в горле. Я настолько отвыкла от таких скоростей, от таких работ на износ. Но я так рада вернуться и испытывать дальше свой организм. Без этого тяжело жить, когда ты всю жизнь в спорте. Не думала, что сразу смогу бороться с лидерами, приятно удивлена своими возможностями. Меня сейчас распирает от эмоций — понимаю, что дальше будет лучше, и рада, что смогу вернуться на тот уровень. Во время гонки мысли были не о результате, а о том, как правильно разложиться на дистанции», — говорила Терентьева в эфире.
Золото же в разделке взяла младшая сестра Натальи — Дарья Непряева. В нынешнем сезоне у нее побед еще не было, хотя надо сказать, что на предыдущем этапе в Чусовом у Дарьи было лучшее время в гонке преследования, хоть и финишировала третьей. Возможно, вдохновением для Дарьи как раз стало возвращение Натальи. «Если только страх проиграть сестре, которая четыре месяца назад родила, — смеясь объяснял «ВсеПроСпорт» тренер обеих лыжниц Егор Сорин. — А так, Даша в целом очень хорошо настроилась, 5 километров классикой — это ее коронная дисциплина. Она хотела уже выиграть что-нибудь на взрослом уровне».
Желтую майку по итогам гонки сохраняет Екатерина Смирнова. Лидер общего зачета показала на пятикилометровке четвертое время.
От Александра Большунова многие ждут другого возвращения — его побед. К этапу в Кирово-Чепецке он подходил с тремя серебряными медалями. Две из них он взял на предыдущем этапе Кубка страны в Чусовом, что уже обнадеживало. Тем не менее точных прогнозов на выступление никто не давал. Большунов продолжает восстанавливаться после перенесенного ковида. Сдаваться в этой борьбе трехкратный олимпийский чемпион не планирует: «Я не знаю, сколько в том году было побед. В этом году не загадываю. Сейчас главное — выбраться из того состояния, в котором нахожусь. Отступать не собираюсь».
Тренер лыжника Юрий Бородавко тоже успокаивал, что Александр будет и дальше выступать. «Все, что назначили врачи, он выполнил. Он продолжал тренироваться. Завтра бежит, завтра узнаем его состояние», — объяснял наставник «СЭ» накануне разделки в Кирово-Чепецке.
Лидером общего зачета к гонке подходил Сергей Ардашев. Желтую майку он примерил на себя впервые в карьере и перед стартом рассказывал, что сидит она на нем хорошо, но главное, чтобы это было не временной акцией. Стартовал Ардашев в разделке последним в сильнейшей красной группе, то есть за всеми своими основными конкурентами. Таким образом, он мог ориентироваться на их время.
Но и за пределами красной группы было много заметных лыжников. Среди них олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Алексей Червоткин. Оба имеют невысокие позиции в общем зачете. Устюгов работает по своему плану и начинал сезон только с третьего этапа Кубка России, а Червоткин пропускал гонки из-за болезни. От этого этапа Алексей отказаться не мог, ведь он для него домашний — лыжник является уроженцем Кировской области. В итоге на родной и знакомой трассе Червоткин был близок к медалям, заняв четвертое место.
Для Большунова же ориентиром служил Илья Семиков, который забрал у него победу в пасьюте в Чусовом. На первой отсечке (1,8 км) Александр уступал сопернику 3 секунды, но по ходу гонки отставание только росло. За три километра до финиша уже можно было сказать, что Большунов эту разделку не выиграет.
Золото в красивой борьбе между собой разыграли обладатель зеленой майки (лучший в зачете среди лыжников до 23 лет) Савелий Коростелев и желтой — Сергей Ардашев. Контрольные отсечки они проходили, постоянно меняясь местами, при этом проигрывая друг другу не больше трех секунд. Ардашев понимал все расклады и выжимал на последних километрах из себя все, но этого не хватило. Савелий был в этот день ровно на секунду лучше.
Тем не менее Сергей сохраняет за собой желтую майку. Коростелев не только сокращает отрыв в общем зачете до 26 очков, но и поднимается на вторую строку, которую до гонки занимал Иван Горбунов. В итоговом протоколе разделки Горбунов замкнул десятку и теперь уступает Савелию 9 очков.
В программе Кубка России на 2024 год остался только классический спринт у мужчин и у женщин. Он пройдет в понедельник 23 декабря. Квалификация стартует в 10.30, финалы — в 12.30 по московскому времени.