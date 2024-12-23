Большунов опять остался без золота. Антисерия на Кубке России достигла десяти гонок

Сан Саныч не вышел в финал спринта в Кирово-Чепецке.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не вышел в финал спринта классическим стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово Чепецке. В полуфинальном забеге 27-летний спортсмен финишировал только пятым, уступив будущему победителю гонки Александру Терентьеву 1,27 секунды. Второе место в финале занял Сергей Ардашев, третье — Константин Тиунов.

Лыжные гонки. Кубок России. 4-й этап. Кирово-Чепецк

Мужчины. Спринт, классический стиль

1. Александр Терентьев — 4 минуты 14,02 секунды

2. Сергей Ардашев — +0,22

3. Константин Тиунов — +0,60

Начало сезона провалено

Невыход в финал классического спринта стал для Большунова новой неудачей на четвертом этапе Кубка России. Первую гонку в Кирово-Чепецке Александр тоже проиграл, заняв 5-е место в классике на 10 км. Таким образом, черная полоса у нашего лучшего лыжника продолжается. После подвигов прошлого сезона выступление Сан Саныча в конце нынешнего года — это грусть и печаль.

С Кубком России (как и с остальными турнирами) у Большунова пока совсем не пошло — до четвертого этапа он не снискал славы на предыдущих, не одержав на них ни одной победы. Таким образом, безвыигрышная серия Александра в Кубке России составляет уже 10 гонок (3+2 — в Верхней Тее, 3 — в Чусовом, 2 — в Кирово-Чепецке). И, вероятно, речь идет о не самом удачном периоде в карьере олимпийского чемпиона.

Для сравнения: в прошлом сезоне перед Новым годом Большунов выиграл 12 (!) гонок на четырех этапах. То есть Александр брал каждый этап, на который приезжал. На контрасте с такими результатами нынешние выступления Большунова выглядят совсем печально.

Последний шанс выправить ситуацию — 50-километровый марафон в Кирово-Чепецке 26 декабря на чемпионате России. Это завершающая статусная гонка 2024-го, одна из любимых дисциплин Большунова — на ней он либо сможет громко вернуться, либо окончательно завалит этот отрезок.

Конечно, останется «Красногорская лыжня» в самом конце декабря. Но не факт, что Александр поедет на эти соревнования, которые имеют лишь уровень всероссийских.

Александр Большунов. Фото ФЛГР

Причина — ковид. Или потеря мотивации?

О деградации результатов Большунова говорят весь сезон. В том числе тренер Юрий Бородавко — он, как кажется, уже устал объяснять, что с Сан Санычем не так. Одной из первых причин специалист видит болезни. «У Александра, к сожалению, начало сезона сложилось не очень: он переболел дважды — в октябре и ноябре. Поэтому тот объем работы, который был запланирован, увы, не полностью удалось выполнить. Абсолютно не было скоростной работы», — говорил Бородавко в ноябре «Советскому спорту».

В начале декабря Большунов покинул Вершину Теи — тоже из-за здоровья. Тренер его снова прикрыл. «Он переболел в Ханты-Мансийске. Не может вернуться в нормальное состояние. Обсудили и решили, что он должен поехать домой, дообследоваться, полностью выздороветь и потом только приступить к тренировкам. Скорее всего, не долечился, что-то до сих пор находится в организме и не дает в полной мере работать. Думаю, сегодня уже должно начаться обследования. После будут известны сроки возможного возвращения», — поделился Бородавко в комментарии для «СЭ».

Отец Большунова тоже жаловался на здоровье сына. «Болезнь — вещь непредсказуемая. Если она приходит, то не проходит бесследно. И у каждого человека она протекает по-разному. Попал он, конечно, в ковид. И болезнь за болезнью... Теперь необходимо планомерно тренироваться, чтобы не перегружать организм. После любой болезни нужно время на восстановление. В ближайшем будущем он придет в более-менее нормальную форму», — цитировал Большунова-старшего «Р-Спорт».

Но есть и другая версия — потеря мотивации. В прошлом сезоне Сан Саныч разрывал — может, устал или надоело? Тренер в начале негативной серии все отрицал, но в середине декабря признал — с Александром творится что-то не то. «Хоть мы и думаем, что отстранение от международных соревнований не сказывается, но все равно это психологически влияет на мотивацию Большунова. Это видно и по тренировочному процессу. Хотим мы этого или нет, но планка потихоньку падает без международных стартов. Психологию человека изменить очень трудно», — приводил слова Бородавко Metaratings.

Так же считает и комментатор Дмитрий Губерниев. «Я просто не верю, когда спортсмены такого уровня, как Большунов, говорят, что у них все в порядке с мотивацией. Это как минимум странно. Мотивация, конечно, присутствует, но есть ее разные грани. Я сохраняю мотивацию к биатлону, лыжам, плаванию, но есть разница между интересом комментирования чемпионата мира или Олимпийских игр и чемпионата России. Это две разные планеты, то же самое и у Большунова. Понятно, что желание соревноваться у него есть, он профессиональный спортсмен, но надо понимать, что этот уровень он не просто перерос давно, а он просто не его. Дай бог, если у него и впрямь минимальные проблемы со здоровьем, а все остальное связано с неполадками со здоровьем. Я только шляпу сниму перед ним, но считаю, что доля лукавства в этом есть», — цитирует Дмитрия «ВсеПроСпорт».

Впрочем, сам Большунов не стрессует. «Я не знаю, сколько в том году было побед. В этом году не загадываю. Сейчас главное — выбраться из того состояния, в котором я нахожусь. Отступать не собираюсь», — приводил слова гонщика matchtv.ru.