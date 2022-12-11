В лыжах — острая пикировка Большунова и Устюгова! Что они не поделили?

Треш-ток может поднять интерес к виду спорта в условиях изоляции.

В российских лыжах наконец заполыхало. Когда гонки показывают по веб-камерам, приходится добавлять приправу к лыжному блюду. И два наших самых успешных лыжника прошлого олимпийского цикла Александр Большунов и Сергей Устюгов справились. Они точно не хотят быть просто вебкам-моделями.

Александр Большунов. Фото пресс-служба Федерации лыжных гонок России Фото пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Что произошло?

Открыл ящик Пандоры своим интервью Сергей Устюгов — после выигранного у Большунова спринта на третьем этапе Кубка России в Чусовом:

— Летом меня некоторые называли мешком... И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России! — приводит слова лыжника «Чемпионат».

Прошло меньше 24 часов, и следующую гонку, коньковую разделку, выиграл уже Большунов. Устюгов стал седьмым.

Александр вернул должок сполна:

— Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Все отлично. Гонка прошла здорово. Сергей хоть и с региональной командой готовится, но тоже сборник, тоже получает зарплату. Также сейчас нет большой разницы: готовиться в сборной команде или в региональной команде.

Так что я бы не позволял себе таких высказываний, как Сергей. Видимо, его это все задевает, но я не думаю, что стоит так реагировать. К этому старту он, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, потому что там он был никакой. А теперь его задели слова, и он решил подготовиться именно к этому старту, — цитирует Большунова matchtv.ru.

И это явное повышение градуса дискуссии. Александр сказал то, о чем не принято говорить под диктофон: про состояние Сергея на последних крупных турнирах и то, что в командном виде, эстафете, оказывается, не «один за всех и все за одного», а тоже есть личные амбиции.

Сергей Устюгов. пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Что не поделили Большунов и Устюгов?

Будь в олимпийской четверке в Пекине не Устюгов, а Артем Мальцев, Россия наверняка тоже бы выиграла. Но финишером выбрали Сергея — он провел свой этап безукоризненно, однако элемент «прошлых заслуг», судя по высказываниям Сан Саныча, заметили все. Даже во время самой Олимпиады он говорил: «Есть люди, которые в эстафете могут бежать очень хорошо и бороться за команду, а есть те, кто уже до старта пробегает гонку и потом просто так доезжает, лишь бы медаль завоевать». Намек понятен — на чемпионате мира-2019 последний этап отдали Устюгову, и он не смог побороться с Йоханнесом Клебо.

Нельзя сказать, что и раньше Большунов и Устюгов были большими друзьями. Они всегда занимались в разных группах — первый у Юрия Бородавко, второй у Маркуса Крамера. И Бородавко тоже критиковал финишера после победной олимпийской эстафеты: «Устюгов сегодня чуть не совершил ошибку — на эмоциях он набрал очень высокую скорость на старте. На километре с небольшим уже выигрывали к отрыву в плюс еще до 15 секунд. Это очень быстро. Если бы продолжил в этом темпе, то у нас медали бы вообще не было. Нужно было более хладнокровно подойти. У нас через каждые 300-500 метров стояли тренеры, давали четкую информацию — сколько секунд, как идти».

А сам Устюгов признавался, что переходить в группу Бородавко никогда не хотел.

«Если мне скажут идти тренироваться к Бородавко, то я лучше брошу лыжи в угол и уйду. Я просто не выдержу его нагрузки, о чем говорю честно. Я хочу жить, быть здоровым и двигаться дальше.

Да и не возьмет меня Юрий Викторович, мы же друг друга прекрасно знаем — я порядка трех месяцев готовился у него в юниорском возрасте. Помню, тогда три дня проходил как ковбой — с согнутыми ногами, это я запомнил на всю жизнь. Поэтому если мне сейчас скажут идти к нему тренироваться, то я лучше брошу лыжи в угол и уйду.

Я не лучший друг Александра Большунова, я не знаю, как он тренируется. Как и вы, я наслышан, что он тренируется много и один и что ребят, которые хотят зацепиться с ним на тренировке, он просто старается игнорить", — откровенничал чемпион мира с ТАСС.

У Большунова и Устюгова был еще один эпизод заочных разборок — на последнем чемпионате мира. Тогда Сергей отказался бежать командный спринт из-за болевшей ноги — а Александр не хотел выступать в паре с Глебом Ретивых.

Сам Большунов перед соревнованием снова не обошелся без подкола в адрес Устюгова:

— Сезон показывает, кто должен бежать. Я не знаю, почему иногда начинают выбирать между мной и кем-то. Иногда получается, что я под вопросом, а не кто-то другой. Меня это больше всего раздражает. Если будут устраивать контрольные старты между нами, я не побегу, потому что это очень глупо. Уже одна контрольная была, после которой Сергей Устюгов мог вообще здесь не бежать. Поэтому что здесь говорить? — риторически спросил Александр.

Сергей Устюгов. Фото пресс-служба Федерации лыжных гонок России Фото пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Как Устюгов оказался «мешком»?

К этому сезону Лосенок, как ласково зовут Сергея болельщики, готовился снова самостоятельно — со сборной Ханты-Мансийского округа. Изначально после отъезда Маркуса Крамера Устюгов перешел к Егору Сорину, но их сотрудничество не задалось, как рассказывал «СЭ» спортсмен:

— Мы, наверное, изначально не договорились, как будет проходить наше сотрудничество. В моем видении главным был Маркус, а Егор должен был контролировать. У него же была другая позиция. В итоге где-то стали расходиться. Например, на первом сборе у них была тренировка в девять. Мне в это время было неудобно. Тем более я только вкатывался, у меня по плану было 2,5 часа, а они уже работали по три часа. На фоне таких моментов пошло недопонимание, он дважды сделал мне замечание, а на третье я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду. Вижу, как тебя это напрягает». Он сказал: «Хорошо». И теперь я с регионом.

Тренер подтвердил рабочие разногласия и то, что у лыжника было свое видение тренировочного процесса.

Причем Устюгова с его 30-летним возрастом троллили на сборах — мол, песок из тебя сыпется. Он явно промотивировался, что не скрывал публично, и захотел пристыдить молодежь своими результатами.

На самом деле, из новой пикировки не нужно делать трагедию. Вряд ли со стороны Большунова был дружеский подкол, как сформулировал тренер Сергей Крянин. Но парень из Подывотья никогда не отличался дипломатичностью. Он мог молчать или отвечать односложно — но его реплики всегда были емкими. От одного спортсмена я слышал теорию, почему в нашем спорте становится все меньше побед: у нас очень много ведомых и нет лидеров.

Большунов как раз — эталон спортсмена-максималиста. Он не будет называть серебро «тоже медалью», он может не встретить партнера по командной гонке, если тот выступил плохо, — просто у него такой характер. Если Устюгов — Лосенок, то Большунов — Лось-одиночка. И за это его тоже стоит уважать.

Как и Устюгова, разумеется, за то, что он борется и продолжает выступать. Если на их противостоянии лыжи уедут куда-то дальше трансляции по веб-камерам — оба достойны двойных призовых. Хотя в наших реалиях максимум дадут грамоту.