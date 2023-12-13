Сломает ли Большунова что-то кроме «минус 30»? Северная многодневка состоится со второй попытки

Кирово-Чепецк становится одной из столиц мировых лыж на 10 дней.

С 14 аж по 24 декабря лучшие российские лыжники будут заседать в Кирово-Чепецке — рабочем пригороде Кирова на севере страны, славящемся своей химической промышленностью и одной из немногих оставшихся в России пассажирских узкоколеек. Там пройдут десять гонок Кубка России — перенесенные из Чусового, где случились совсем не аномальные, а вполне типичные для Урала морозы до -30 градусов, и четвертый этап, который и так планировался в городе.

Мини-тура не будет

Этап стартует со спринта классическим стилем и «разделок» на 5 и 10 километров. Однако они уже пройдут как отдельные гонки — в Чусовом Пермского края планировался мини-тур, который должен был увенчаться гонкой преследования. Но в жестких морозных условиях лыжникам было бы действительно проблематично соревноваться. Хотя что-то подсказывает, что Большунов все равно бы побежал на максимуме и с обычным невозмутимым лицом еще бы закатываться пошел после финиша.

Победит ли его хоть кто-нибудь — главная интрига этапов. Пока Александр выиграл все шесть гонок Кубка России, хотя несколько раз к нему подбирались очень близко. 20-24 декабря состоятся еще несколько разделок, спринт свободным стилем и первый в сезоне скиатлон.

Так или иначе, мини-тур сорван, и в очередной раз мы говорим, что Россия давно созрела для настоящего тура. Когда-то в недалеком по времени, но далеком по обстоятельствам прошлом Елена Вяльбе даже говорила, что ФЛГР подавала заявку на международный тур в России. У нас, может, и не так много многофункциональных стадионов по стране, где есть все разнообразие кругов, но грибоедовские дистанции огромного размера есть точно и ультрамарафоны по стране бегают. Было бы желание заняться организацией и проложить лыжню. Вопрос — насколько это вообще приоритетно и целесообразно на данном витке истории.

Фото Федерация лыжных гонок России

Устюгова не будет

Если Большунов безраздельно властвует в мужском зачете Кубка России (у него 317 баллов против 218 у Савелия Коростелева), то у женщин есть реальная интрига. Сезон ведет в отсутствие Натальи Непряевой и Татьяны Сориной Вероника Степанова, и выигрывает она тоже во всех гонках, в которых стартует — но не везде она просто выходит на старт. Критикам отвечает, что будет делать так, как посчитает нужным — но в общем зачете благодаря этому пока лидирует Мария Истомина (257 баллов). У Степановой — 226.

Огорошил перед этапом в Кирово-Чепецке двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов.

— Внимание, внимание. Прошу вашего понимания, в Кирово Чепецк я не приеду , — написал он в соцсетях .

Чем вызвал шквал негодования и шуток вроде «не парься, я сам не еду». Для понимания — Сергей пропустил все гонки сезона, находясь в сборной, а в конце ноября разоткровенничался в Telegram-канале:

— Я вот вообще даже не парюсь по поводу того, что я отстаю от графика. В этом году у меня другие задачи, которые я еще даже перед собой не ставил. Так что как пойдет. Скажем, булки в этом сезоне расслабил. Самому интересно, что получится из этого сезона.

Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы. Знаю, к чему могу приготовиться и где показать свой максимальный результат. Не забывайте, что самые главные старты в феврале и в марте. А Кубок России пускай бегает молодежь и борется за него. Мы, старики, долго запрягаем, а потом бежим, — заявил наш старик.

Сергей Устюгов. Фото Global Look Press

В ответ Устюгову предлагают не «плевать в лицо болельщикам» и завершать карьеру. Многие Сергея любят, но никогда не забуду, как в Малиновке в одном из двух баров поселка некий фанат, в одиночку уминавший бутылку водки, рассказывал, как Устюгов не стал с ним фотографироваться: «Он вообще понимает, кто я такой? А кто он???»

Это к тому, что наши ожидания — наши проблемы. Да, спортсмены получают ставку, но определяют правила ее получения, к сожалению или счастью, не болельщики. В других видах спорта люди и целый сезон пропускают, получая ставку. Вопрос, насколько это справедливо — наверное, на него стоит отвечать Елене Вяльбе.

И она ответила «СЭ», прозрачно намекнув на болезнь спортсмена: «Реакция болельщиков? Я не читаю всякие отзывы и рекомендации в интернете, поэтому их не комментирую. Каждый занимается своим делом. Если человек заболел, это не значит, что из-за какого-то комментария я должна копья ломать. Вы его еще увидите на трассе. И увидите в хорошей форме».

Очень надеемся. А пока с Большуновым придется справляться молодым.

Расписание этапа в Кирово-Чепецке

14 декабря, четверг

11.00. Спринт, классический стиль. Квалификация

13.00. Финальные забеги

16 декабря, суббота

10.00. 5 км, женщины (классический стиль)

11.00. 10 км, мужчины (классический стиль)

20 декабря, среда

5 км, женщины (классический стиль)

10 км, мужчины (классический стиль)

21 декабря, четверг

10 км, женщины (свободный стиль)

15 км, мужчины (свободный стиль)

23 декабря, суббота

Спринт, свободный стиль

24 декабря, воскресенье

Скиатлон 7,5+7,5 км, женщины

Скиатлон 15+15 км, мужчины