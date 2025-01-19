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Лыжные гонки

Сегодня, 15:45

Кошмарный сон Сан Саныча. Большунов упал за километр до финиша и остался без медалей в скиатлоне

Большунов упал за километр до финиша и остался без медалей в скиатлоне
Егор Сергеев
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Как же ему не везет.

В Казани завершился пятый этап Кубка России-2024/25 по лыжным гонкам. Золото в скиатлоне у мужчин забрал Сергей Ардашев, но самым обсуждаемым моментом дня стало обидное падение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Наш прославленный спортсмен сенсационно финишировал за пределами топ-20.

Этап Кубка России. Мужчины. Скиатлон, 20 км
1. Сергей Ардашев — 44.46,8
2. Савелий Коростелев — 0,1
3. Илья Семиков — 0,2
4. Артем Мальцев — 1,5
5. Иван Горбунов — 1,5
6. Сергей Волков — 1,7

Крах за километр до финиша

Что послужило причиной падения Большунова, пока неизвестно. До него Александр шел в начале пелотона и боролся за медали, но в итоге занял лишь 23-ю строчку. Несчастный эпизод произошел за километр до финиша, когда борьба на трассе обострилась до предела.

Сан Саныч был настолько сильно раздосадован падением, что начал снимать лыжи еще до того, как пересек ленту. А уже после финиша со злости что-то бормотал себе под нос. Возможно, выругался в адрес кого-то из соперников.

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Победу в гонке одержал Сергей Ардашев. Вторую строчку занял Савелий Коростелев, который упал на старте, но смог вернуться в лидирующую группу. Тройку лучших замкнул Илья Семиков.

«Эмоции очень классные, скиатлон — суетная гонка. Я чуть не попал в завал, когда Большунов упал. Успел резко его объехать, хорошо, что контролировал ситуацию. Если бы не было сил, то я бы тоже упал. Классический стиль дался тяжело. Первую часть классики лыжи хорошо катили, а потом просто перестали. Некоторые подъемы преодолевал просто «на руках», — сказал Ардашев «Матч ТВ».

Большунов слишком давно не выигрывал

Александр — главная звезда российских лыж, и лишний раз напоминать, кто он такой, не имеет смысла. В сезоне-2023/24 он выиграл 23 личные гонки подряд в рамках Кубка и чемпионата России. Всего на его счету было 25 побед в 28 стартах, и только дважды он не попал в число призеров — оба раза во время болезни.

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А сезон-2024/25 складывается для Большунова очень тяжело: у него нет ни одной победы в официальных гонках. Всему виной проблемы со здоровьем, которые перманентно преследуют Сан Саныча вот уже несколько месяцев. Где-то он действительно пребывает не в лучшей форме, а где-то ему катастрофически не везет. Как, например, сегодня.

В прочем, в субботнем спринте он сумел забрать бронзу. И эта награда стала для него первой в 2025 году. Может, хоть такой мини-успех прибавит ему уверенности на следующем этапе.

Анастасия Кулешова, Дарья Непряева и Арина Каличева.
Фото ФЛГР

А что у женщин?

Этап Кубка России. Женщины. Скиатлон 20 км:
1. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 51.06.1
2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область/Республика Мордовия) — 0,3
3. Арина Каличева (Москва/Вологодская область) — 0,9

Во время пятого этапа в Казани много говорилось о фантастическом возвращении Натальи Терентьевой (Непряевой). Декрет никак не сказался на форме молодой мамы, потому что она фактически не переставала тренироваться. И вот итог: триумф в разделке и второе место в спринте. Но скиатлон она пропустила, дав своим решением возможность другим спортсменкам побороться за топ-3.

Лучше всех шансом воспользовалась ее родная сестра — Дарья Непряева. В разборках вместе с ней на финише участвовали Анастасия Кулешова, Арина Каличева и Екатерина Никитина.

В один момент показалось, что Кулешова оторвалась от соперниц, но Непряева, сохранившая силы, идеально контролировала ситуацию, а затем вовремя ускорилась. Анастасия отстала всего на 0,3 секунды и довольствовалась серебром. Каличева же отчаянно сразилась за бронзу с Никитиной — 0,1 секунды в пользу Арины.

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Александр Большунов
Наталья Терентьева (Непряева)
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