Сегодня, 14:45
Кубок России. Этап в Казани. Спринт (К)
Мужчины
1. Александр Терентьев — 2.55,60.
2. Ермил Вокуев — +0,14.
3. Александр Большунов — +0,54.
4. Иван Горбунов — +0,56.
5. Константин Тиунов — +4,26.
6. Сергей Забалуев — +4,48.
Женщины
1. Анастасия Фалеева — 3.25,77.
2. Наталья Терентьева — +0,15.
3. Алена Баранова — +1,29.
4. Татьяна Сорина — +2,67.
5. Ольга Сергеева — +4,61.
6. Екатерина Никитина — +8,38.
В Казани, где проходит этап Кубока России-2024/25 по лыжным гонкам, состоялся спринт у мужчин и женщин. Победы в нем одержали Александр Терентьев и Анастасия Фалеева. А трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов хоть и завоевал медаль, но продолжил свою серию без побед, которая длится весь нынешний сезон.
Одним из главных событий гонки, конечно же, было возвращение Сан Саныча. Многократный олимпийский чемпион из-за болезни не принял участие в разделке на 15 км в первый день этапа в Казани, но к спринту подошел во всеоружии. И без особых проблем сначала преодолел квалификацию, а затем дошел до финала.
В финале фаворитом считался Александр Терентьев. Наш еще один титулованный лыжник показал лучшее время в прологе, да и прошлый спринт также в Кирово-Чепецке остался за ним (как и позапрошлый в Чусовом). Помимо Большунова и Терентьева, до решающей гонки добрались Ермил Вокуев, Иван Горбунов, Константин Тиунов и Сергей Забалуев.
В итоге, как и предсказывали эксперты, триумфатором стал Терентьев. Призер Олимпиады-2022 в Пекине вырвал победу на финишной прямой, опередив Вокуева на 0,14 секунды. А обладателя бронзы пришлось определять по фотофинишу. Как выяснилось при просмотре, Большунов выиграл две сотые у Горбунова. Невероятно драматичный финал!
Сан Саныч вновь без золота, но с первой в этом году медалью. В сезоне-2023/24 он выиграл 23 личные гонки подряд в рамках Кубка и чемпионата России. Всего на его счету было 25 побед в 28 стартах, и только дважды он не попал в число призеров — оба раза во время болезни. В сезоне-2024/25 у него по-прежнему нет побед.
У женщин квалификацию выиграла Анастасия Фалеева — лучшая в этом виде программы в текущем сезоне. А Ольга Сергеева и Алена Баранова попали в топ-3. На фоне остальных также заметно выделялась Наталья Терентьева (Непряева), которая прошла пролог достаточно уверенно. Молодая мама, недавно вернувшаяся в большой спорт, также выиграла полуфинал и подошла к решающей гонке с победным настроем.
Финал схлестнул между собой Фалееву и Терентьеву. Анастасия смогла отстоять первое место, выиграв очередной спринт. Наталья уступила ей лишь 0,15 секунды, что весьма неплохой результат для лыжницы, которая провела лишь третью гонку в рамках Кубка. И вообще Терентьева традиционно лучше выступает в дистанционных гонках, чем в спринте. Бронза досталась Барановой.
«Эта пятая победа подряд. Но, наверное, самая волнительная. Это был крутой спринт, очень зрелищный. Прямо супер. Наташа Терентьева, которая вернулась, нас очень сильно волнует», — с улыбкой сказала Фалеева после победы в интервью «Матч ТВ».