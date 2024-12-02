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Лыжные гонки

Сегодня, 11:45

Большунов снова вылетел в четвертьфинале спринта. Это его пятая подряд гонка без побед

Ардашев и Фалеева победили в спринте на втором этапе Кубка России
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото ФЛГР
Егор Митрошин (№36) обгоняет Александра Терентьева (№20)
Егор Митрошин (№36) обгоняет Александра Терентьева (№20).
Фото ФЛГР
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Трехкратный олимпийский чемпион продолжает искать свою форму.

Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап. Вершина Теи
Спринт, классический стиль, женщины
1. Анастасия Фалеева — 4.23,21
2. Алена Баранова — 3,56
3. Дарья Непряева — 4,33
Спринт, классический стиль, мужчины
1. Сергей Ардашев — 4.14,08
2. Савелий Коростелев — 0,21
3. Константин Тиунов — 0,38

В Вершине Теи продолжается второй этап Кубка России по лыжным гонкам. На пьедестале классического спринта вновь не нашлось места трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, хотя год назад в Хакасии он выиграл все, что было можно. Как и в коньковом спринте неделю назад, его путь к медалям остановился в четвертьфинале.

Что с мотивацией?

Накануне спринта Большунов занял 9-е место в классической разделке на 10 километров, проиграв победителю Савелию Коростелеву 48 секунд. После гонки в интервью «Матчу» он еще раз проговорил свои проблемы в подготовке к этому сезону.

«Был большой перерыв в межсезонье, был перерыв самый главный перед стартом сезона. Потому что после Сочи и октябрьского сбора заболел. Это заболевание длилось до начала ноября. Потом приехал в Ханты-Мансийск позже остальных. Потренировался пять дней, опять заболел с температурой — еще три-четыре дня вылетело. На болезнь всего ушло около месяца. Получилось без объемных тренировок, так что сейчас приходится как-то выкручиваться. Пока не получается от слова «совсем». Организм вообще не бежит», — заявил лыжник.

В&nbsp;Александра Большунова врезался квадрокоптер в&nbsp;гонке с&nbsp;раздельным стартом на&nbsp;10&nbsp;км. В Большунова врезался квадрокоптер во время гонки. Но не это причина его нового поражения

Раньше болезни не особо мешали Александру добегать до призовых мест и побед. Поэтому одной из версий последних неудач Большунова стали называть и потерю мотивации в отсутствие международных стартов. Одним из первых об этом рассказал Петтер Нортуг. Он заявил, что россиянин сам поделился с ним в переписке. Задумался о подобной причине и тренер лыжника Юрий Бородавко. «Хотя мы и думаем, что отстранение от международных соревнований не сказывается, но все равно это психологически влияет на мотивацию Большунова. Это видно и по тренировочному процессу. Хотим мы этого или нет, но планка потихоньку падает без международных стартов. Психологию человека изменить очень трудно», — приводит слова Бородавко Metaratings.

Сам Александр на вопрос про мотивацию отвечает уклончиво: «Пока не думаю об этом. Начало сезона не складывается пока что, поэтому загадывать вообще не буду. Как пойдет».

Егор Митрошин (№36) обгоняет Александра Терентьева (№20)
Егор Митрошин (№36) обгоняет Александра Терентьева (№20).
Фото ФЛГР

Беспечность Терентьева

Вряд ли стоило ожидать, что во втором спринте сезона все проблемы Большунова исчезнут. Тем более спринт классический, а свою единственную на сегодняшний день медаль он завоевал свободным стилем — серебро в разделке на 15 километров.

Если в коньковом спринте неделю назад Большунов занял 19-е место в прологе и третье в четвертьфинальном забеге, то в классике результат был чуть хуже — 21-я позиция в квалификации и четвертая в четвертьфинале. Причем на первом этапе Кубка России он до последних метров цеплялся за топ-2, а в этот раз был очень от него далек.

«Разговаривали с ним вчера после гонки. Есть у него проблемы. Сейчас надо понять, в чем эти проблемы. Уверена, что в ближайшее время будет выяснено, что на самом деле с Сашей, чтобы скорректировать подготовку и подвести к следующим гонкам, — объясняла «Матчу» глава ФЛГР Елена Вяльбе после гонки. — Он похудел очень быстро — за несколько дней на 4 килограмма. Это тоже может быть причиной. Надо просто понять, чтобы в дальнейшем он смог быть тем Большуновым, которого мы знаем».

Александр Большунов во&nbsp;время гонки 15&nbsp;км свободным стилем на&nbsp;этапе Кубка России на&nbsp;Вершине Теи. «Потихоньку начинаем оживать». Большунов добрался до первой медали сезона

Наверное, главным неудачником классического спринта можно назвать не Большунова, а Александра Терентьева. Накануне в разделке он занял 7-е место, что в дистанционной гонке для Терентьева считается очень хорошим результатом. Казалось, что в спринте двукратный призер Олимпиады должен зажечь. В прологе Александр показал второе время, но в четвертьфинале его подвела беспечность. Он шел вторым в своем забеге и вроде бы все контролировал. Перед самым финишем Терентьев опустил руки, но из-за спины неожиданно выскочил Артем Мальцев. Александр увидел соперника в последний момент и резко выкинул ногу вперед. Однако в этой разножке, которой можно было избежать, победил Мальцев. Так как забег был медленнее предыдущих, лаки-лузером в полуфинал Терентьев не прошел.

А в финале не оказалось обладателя красной майки лидера спринтерского зачета Дениса Филимонова, который стал последним в своем полуфинале. Но и без него в решающем забеге хватало представителей сборной Татарстана — пять из шести участников. Уверенную победу забрал Сергей Ардашев, а остальные медали разыгрывались в жаркой борьбе на финише. Проворнее других оказался Савелий Коростелев, а единственный представитель команды Москвы Константин Тиунов всего на 3 сотые секунды опередил лидера общего зачета Ивана Горбунова.

Алена Баранова, Анастасия Фалеева и Дарья Непряева на награждении после спринта на Кубке России.
Фото ФЛГР

В женской гонке вновь без сюрпризов. На последнем подъеме убежала от соперниц вдаль обладательница красной майки Анастасия Фалеева, оформив вторую спринтерскую победу подряд. Серебро у Алены Барановой, бронза досталась Дарье Непряевой. Лидия Горбунова, как и ее муж Иван, осталась на четвертом месте.

Закроют этап в Вершине Теи коньковые масс-старты на 20 километров. Они пройдут в среду, 4 декабря. Женщины стартуют в 6.00, мужчины — 8.00 по московскому времени.

Александр Большунов
Алена Баранова
Анастасия Фалеева
Савелий Коростелев
Сергей Ардашев
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