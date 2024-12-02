Большунов снова вылетел в четвертьфинале спринта. Это его пятая подряд гонка без побед

Сегодня, 11:45
Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап. Вершина Теи
Спринт, классический стиль, женщины
1. Анастасия Фалеева — 4.23,21
2. Алена Баранова — 3,56
3. Дарья Непряева — 4,33
Спринт, классический стиль, мужчины
1. Сергей Ардашев — 4.14,08
2. Савелий Коростелев — 0,21
3. Константин Тиунов — 0,38
В Вершине Теи продолжается второй этап Кубка России по лыжным гонкам. На пьедестале классического спринта вновь не нашлось места трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, хотя год назад в Хакасии он выиграл все, что было можно. Как и в коньковом спринте неделю назад, его путь к медалям остановился в четвертьфинале.
Накануне спринта Большунов занял 9-е место в классической разделке на 10 километров, проиграв победителю Савелию Коростелеву 48 секунд. После гонки в интервью «Матчу» он еще раз проговорил свои проблемы в подготовке к этому сезону.
«Был большой перерыв в межсезонье, был перерыв самый главный перед стартом сезона. Потому что после Сочи и октябрьского сбора заболел. Это заболевание длилось до начала ноября. Потом приехал в Ханты-Мансийск позже остальных. Потренировался пять дней, опять заболел с температурой — еще три-четыре дня вылетело. На болезнь всего ушло около месяца. Получилось без объемных тренировок, так что сейчас приходится как-то выкручиваться. Пока не получается от слова «совсем». Организм вообще не бежит», — заявил лыжник.
Раньше болезни не особо мешали Александру добегать до призовых мест и побед. Поэтому одной из версий последних неудач Большунова стали называть и потерю мотивации в отсутствие международных стартов. Одним из первых об этом рассказал Петтер Нортуг. Он заявил, что россиянин сам поделился с ним в переписке. Задумался о подобной причине и тренер лыжника Юрий Бородавко. «Хотя мы и думаем, что отстранение от международных соревнований не сказывается, но все равно это психологически влияет на мотивацию Большунова. Это видно и по тренировочному процессу. Хотим мы этого или нет, но планка потихоньку падает без международных стартов. Психологию человека изменить очень трудно», — приводит слова Бородавко Metaratings.
Сам Александр на вопрос про мотивацию отвечает уклончиво: «Пока не думаю об этом. Начало сезона не складывается пока что, поэтому загадывать вообще не буду. Как пойдет».
Вряд ли стоило ожидать, что во втором спринте сезона все проблемы Большунова исчезнут. Тем более спринт классический, а свою единственную на сегодняшний день медаль он завоевал свободным стилем — серебро в разделке на 15 километров.
Если в коньковом спринте неделю назад Большунов занял 19-е место в прологе и третье в четвертьфинальном забеге, то в классике результат был чуть хуже — 21-я позиция в квалификации и четвертая в четвертьфинале. Причем на первом этапе Кубка России он до последних метров цеплялся за топ-2, а в этот раз был очень от него далек.
«Разговаривали с ним вчера после гонки. Есть у него проблемы. Сейчас надо понять, в чем эти проблемы. Уверена, что в ближайшее время будет выяснено, что на самом деле с Сашей, чтобы скорректировать подготовку и подвести к следующим гонкам, — объясняла «Матчу» глава ФЛГР Елена Вяльбе после гонки. — Он похудел очень быстро — за несколько дней на 4 килограмма. Это тоже может быть причиной. Надо просто понять, чтобы в дальнейшем он смог быть тем Большуновым, которого мы знаем».
Наверное, главным неудачником классического спринта можно назвать не Большунова, а Александра Терентьева. Накануне в разделке он занял 7-е место, что в дистанционной гонке для Терентьева считается очень хорошим результатом. Казалось, что в спринте двукратный призер Олимпиады должен зажечь. В прологе Александр показал второе время, но в четвертьфинале его подвела беспечность. Он шел вторым в своем забеге и вроде бы все контролировал. Перед самым финишем Терентьев опустил руки, но из-за спины неожиданно выскочил Артем Мальцев. Александр увидел соперника в последний момент и резко выкинул ногу вперед. Однако в этой разножке, которой можно было избежать, победил Мальцев. Так как забег был медленнее предыдущих, лаки-лузером в полуфинал Терентьев не прошел.
А в финале не оказалось обладателя красной майки лидера спринтерского зачета Дениса Филимонова, который стал последним в своем полуфинале. Но и без него в решающем забеге хватало представителей сборной Татарстана — пять из шести участников. Уверенную победу забрал Сергей Ардашев, а остальные медали разыгрывались в жаркой борьбе на финише. Проворнее других оказался Савелий Коростелев, а единственный представитель команды Москвы Константин Тиунов всего на 3 сотые секунды опередил лидера общего зачета Ивана Горбунова.
В женской гонке вновь без сюрпризов. На последнем подъеме убежала от соперниц вдаль обладательница красной майки Анастасия Фалеева, оформив вторую спринтерскую победу подряд. Серебро у Алены Барановой, бронза досталась Дарье Непряевой. Лидия Горбунова, как и ее муж Иван, осталась на четвертом месте.
Закроют этап в Вершине Теи коньковые масс-старты на 20 километров. Они пройдут в среду, 4 декабря. Женщины стартуют в 6.00, мужчины — 8.00 по московскому времени.