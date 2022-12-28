«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова

Финские, шведские и норвежские СМИ с упоением пишут о кровавом завале на Кубке России по лыжным гонкам.

Инцидент с участием олимпийских чемпионов Сергея Устюгова и Александра Большунова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске вызвал живейший интерес в Финляндии, Швеции и Норвегии. О нем написали многие скандинавские СМИ, и если до этого зарубежные болельщики не знали, чем занимаются наши звезды в разгар санкций, то теперь российские старты прогремели на всю мощь. Не самый великолепный повод, но все равно приятно, что Устюгова и Большунова в лыжном сообществе помнят. Среди остальных более-менее конкурентоспособных в снежных дисциплинах стран отметилась публикацией только Франция. До остальных, видимо, пока не дошло. Или интерес к лыжным гонкам там столь низок, что они не сочли происшедшее достойным внимания.

Злоба и гнев

Напомню, что в четверг Устюгов и Большунов устроили завал на быстром спуске. В результате оба не квалифицировались в финал, а на лице Александра после финиша еще красовались кровавые ссадины, и он признался, что после падения на короткое время потерял сознание. Жюри не признало злого умысла ни за одним из участников инцидента, но в контексте острого конфликта между двумя известными спортсменами все выглядит не так безобидно. В воскресенье после классического спринта Устюгов не пошел на церемонию награждения и устроил скандал из-за того, что, по его мнению, Большунов дважды с нарушением правил подрезал его на трассе. Жюри встало на сторону Сергея и выписало Александру предупреждение. Столкновение в коньковом спринте многие восприняли как месть со стороны Устюгова.

Фото Скриншот сайта Dagbladet

В период рождественского затишья скандинавские СМИ с удовольствием подхватили эту историю, причем некоторые не постеснялись кликбейта, сделав заголовки с явным политическим намеком. Так норвежская Dagbladet привлекает читателей фразой «Русский гнев», а финская Ilta Sanomat полагает, что «Ярость русских лыжников достигла апогея». Поскольку под статьей в финском издании есть возможность для читательских комментариев, публика отозвалась на этот посыл ожидаемо бурно. Некоторые подписчики требуют прекратить писать о соревнованиях в России, поскольку это нарушает политические санкции против нашей страны. А некоторые поражаются злобности российских лыжников и предлагают навсегда закрыть для них международные старты. Ну и заодно припоминают Большунову столкновение с Йони Мяки на этапе Кубка мира в 2021 году.

Фото Скриншот сайта IS

В январе 2021 года на финише эстафеты финн Мяки очень спорно оборонялся от атак Большунова в финишном створе. В результате Александр, которому не удалось обойти Йони, чуть не ударил того палкой, а потом еще сделал подкат группе финских лыжников после финиша. За это результат нашей команды был аннулирован. Похожая история буквально через месяц повторилась на финише марафона на чемпионате мира. Только там уже Большунов перекрыл траекторию норвежцу Йоханнесу Клебо, а тот случайно сломал россиянину палку и был впоследствии за это дисквалифицирован. Впрочем, таких инцидентов в контактных гонках за сезон — десятки.

Репутационные последствия

Из недавних ярких историй можно вспомнить разборки между россиянами Евгением Беловым и Алексеем Червоткиным на «Тур де ски» — 2021. Тогда за несколько сот метров до финиша масс-старта Белов, Червоткин и Иван Якимушкин бежали вторым, третьим и четвертым. На вираже на заключительном спуске Червоткин пошел по меньшему радиусу и врезался в Белова. Оба упали, Якимушкин вылетел за пределы трассы, но смог устоять на ногах. А Белов с Червоткиным встали и еще какое-то время выясняли отношения на повышенных тонах. В результате Якимушкин сумел стать третьим, Червоткин пришел к финишу седьмым, а Белов — девятым. Но Алексея на заседании судейского жюри признали виновником столкновения и присудили ему трехминутный штраф. Правда, тогда по поводу «русской злобы и ярости» никто почему-то не сокрушался.

Фото Скриншот сайта Nettavissen

Что касается нынешних публикаций в скандинавских СМИ, то многие из них почему-то обращают внимание на то, что Устюгов и Большунов не разговаривают друг с другом между стартами. «Звезды не общаются после кровавого столкновения», — пишет норвежское Nettavisen. Возможно, действительно олимпийским чемпионам уже хватит рассказывать всем, что между ними нет конфликта, а следует сесть и поговорить по-мужски (быть может, при чьем-то посредничестве), иначе конца этому безобразию не будет. И мир будет дальше поражаться «русским нравам». «Звезды теряют разум в большой драке», — характеризует случившееся шведская Aftonbladet.

Фото Скриншот сайта Aftonbladet

Французское издание Ski Nordique вообще ведет подсчет инцидентов между Большуновым и Устюговым, называя происшедшее во вторник в Красногорске «четвертым раундом». По всей видимости, первым «актом» французы считают необдуманные слова Сергея после успешного спринта в Чусовом, когда он назвал Большунова и других побежденных мешками. «Вторым раундом», видимо, стал ответ Александра, который обошел Устюгова в Чусовом в дистанционных гонках и устроил на подиуме шоу с целлофановыми мешками. Ну и дальше имело место продолжение уже в Красногорске — отказ от рукопожатия после классического спринта и столкновение в коньковом полуфинале.

Фото Скриншот сайта Ski-nordique.net

Хайп на международном уровне — это, конечно, здорово. Однако в долгосрочной перспективе конфликт, уже попавший в иностранные СМИ, может иметь не самые приятные репутационные последствия.