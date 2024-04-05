«Давайте не нагнетать ситуацию». В Кировске праздник лыж проходит на фоне покушения на губернатора

Глава региона накануне едва не погиб, но на финал Кубка России инцидент почти не повлиял.

Финал Кубка России

Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (К)

1. Анастасия Кулешова — 28.10,6

2. Вероника Степанова —13,5

3. Елизавета Пантрина — 37,3



Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (К)

1. Александр Большунов — 37.18,2

2. Савелий Коростелев — 6,0

3. Алексей Червоткин — 25,7

Чемпионат России по лыжным гонкам в Малиновке не так давно прервали раньше времени, после того как произошел теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Венцом сезона в лыжах в таком случае должен был стать финал Кубка страны в Кировске. Однако разговоры в Мурманской области сейчас явно не о лыжах. Накануне пятничных гонок в 20 км от лыжного стадиона «Тирвас» произошло покушение на губернатора региона Андрея Чибиса. Чибис планировал посетить соревнования, однако теперь за его жизнь ведут борьбу столичные врачи, а местный оргкомитет говорит о безопасности и необходимости «сохранять спокойствие».

Савелий Коростелев, Александр Большунов и Алексей Червоткин. Фото Рустам Имамов, «СЭ»

На лыжном стадионе «Тирвас» усилили меры безопасности

Апатиты и Кировск — это типичное Заполярье. Здесь невероятно красиво. Хибины в апреле выглядят чудесно, пересмотрите фильм «Белый снег» про Елену Вяльбе, большинство кадров сняли как раз здесь, на лыжном стадионе «Тирвас». Это отличное место для соревнований, отдыха, туризма... Только для людей из мегаполиса здесь невероятно скучно. Кто-то едет сюда за тишиной, однако после шумных столиц трудно отойти от ощущения, что ничего не происходит. Время будто замирает, и разве что визит Александра Большунова и Вероники Степановой как-то расшевелил местную безмятежность. Но вечером четверга Апатиты неожиданно стали центром всероссийского внимания. Ведь здесь произошло нападение на губернатора. Андрея Чибиса спасло чудо — «голоса в голове» одного из жителей области едва не привели к трагедии.

Временно Чибиса в любом случае будут подменять — руководство регионом пока что переходит к заместителю губернатора, руководителю аппарата правительства Мурманской области Надежде Аксеновой. Судя по всему, жизни раненого ничего не угрожает. В Москве прошла операция, глава региона в тяжелом состоянии, но должен пойти на поправку. Одно понятно, что финал Кубка России пройдет точно без Чибиса. Губернатор развивал спорт, многое сделал и для того, чтобы вернуть жизнь в памятную еще по советским временам базу. В Кировске есть и горные лыжи, и беговые, а погодные условия позволяют тренироваться практически до лета — уникальное место. Но нападение на губернатора не могло не сказаться на настроениях на лыжном стадионе «Тирвас». Представители оргкомитета уже заявили об усилении мер безопасности, однако официально комментировать ситуацию долгое время не хотели.

Фото Рустам Имамов, «СЭ»

Лыжников ситуация с губернатором не затронула

«На данный момент никаких комментариев не будет. Мы не отказываемся, просто их не будет. Руководство Мурманской области попросило на данный момент не комментировать эту ситуацию для СМИ и не нагнетать», — ответили корреспонденту «СЭ» представители оргкомитета соревнований на вопрос об изменениях в программе турнира в связи с нападением на губернатора. Похожие посты с призывами «сохранять спокойствие» вышли и в местных медиа. Впрочем, реальной проблемой покушение на главу региона для лыжных соревнований, похоже, не стало. Усиление мер безопасности формальное, охрана как не досматривала зрителей при входе на стадион в предыдущие дни, так и не стала этого делать в пятницу. Представителей полиции на объекте почти не было, охрану доверяли ЧОП. Единственное заметное изменение — запрет для СМИ и других аккредитованных лиц проходить мимо штаба оргкомитета.

При этом многие лыжники даже не знали о ЧП, гораздо больше их интересовала гонка в гору в воскресенье. В Кировске решили провести свой аналог «Тур де Ски» и планируют масс-старт прямо у подножья горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр».

Явное преимущество будет у тех, кто имел опыт похожих стартов в Норвегии, но для большинства гонка станет первым подобным опытом в жизни. Таких гонок не было в карьере, например, у Елизаветы Пантриной. «Даже и не представляю, как это будет проходить!» — высказалась спортсменка о необычном старте в разговоре с «СЭ». Тем не менее энтузиазма у нее достаточно, лыжница признается, что в большом предвкушении старта. Ждет гонку и Алия Иксанова — для нее подъем на Вудъявр станет последним соревнованием в карьере.

Фото Рустам Имамов, «СЭ»

Подъем на Большой Вудъявр станет венцом битвы между Степановой и Кулешовой

Иксанова уже бегала горные этапы в Норвегии, как и Анастасия Кулешова. И все же гонка в Кировске, по ее мнению, будет отличаться. «Скажу себе — наслаждайся! Люблю гонки в гору, но с масс-старта еще их не бегала, будет что-то новенькое. Уже соскучилась по этим ощущениям, скорее хочется», — поделилась ожиданиями победительница пятничной «разделки». Кулешова привезла целых 13 секунд Веронике Степановой и вернула интригу в битву за первое место в общем зачете. В женском зачете Кубка страны разрыв между лидером Степановой и Кулешовой сократился теперь до минимума, и при определенных раскладах закрыть сезон на первом месте может и Анастасия. Давно мы не видели такой интриги, так что у девушек воскресный эксперимент организаторов финала Кубка будет интересен и с чисто спортивной точки зрения.

А вот у мужчин первое место давно себе гарантировал Александр Большунов. Хоть великая победная серия и завершилась, гандикап Большунова настолько велик, что последние гонки сезона ему и не обязательно даже бежать. Но Александр работает, пусть к его форме и есть сейчас объективные вопросы. Так или иначе, Большунов вновь первый, так что ситуация, когда есть Сан Саныч и все остальные, в российских лыжах продолжается, и, в отличие от губернатора Мурманской области, заменить трехкратного олимпийского чемпиона пока некем. Савелий Коростелев подобрался совсем близко, но он первый среди равных, в то время как Большунов остается в своей собственной лиге. Это видно даже по его уверенности в себе. Александр признался, что знал об отставании на первом круге. «Но ближе к финишу все встало на свои места», — заявил Большунов. И разве кто-то с ним посмеет поспорить?