В Большунова врезался квадрокоптер во время гонки. Но не это причина его нового поражения

Трехкратный олимпийский чемпион начал новый этап Кубка России с 9-го места.

Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап. Вершина Теи

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

1. Екатерина Смирнова — 27.32,6

2. Арина Каличева — 16,2

3. Лидия Горбунова — 19,9

10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

1. Савелий Коростелев — 23.25,0

2. Иван Горбунов — 9,2

3. Сергей Ардашев — 15,9

В Вершине Теи классическими разделками на 10 километров открылся второй этап Кубка России. Изначально он должен был проходить в Тюмени, но из-за нехватки снега в регионе лыжникам пришлось остаться в Хакасии. Место прежнее, но, как выяснилось, проблемы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова никуда не делись. К тому же добавилась новая — летающая по трассе техника.

Коптер против Большунова

Конец первого этапа вроде бы дал надежду на то, что Большунов начинает нащупывать свою мощь. На старте сезона Александр никак не мог составить конкуренцию лидерам. Сначала он был неубедителен на Кубке Хакасии, где в 10-километровой классической разделке стал пятым и проиграл победителю Илье Семикову 35 секунд. Дальше — хуже. В первой гонке Кубка России (тоже в классической разделке, но на 15 км) у него было лишь 7-е место, а в коньковом спринте Большунов выбыл в четвертьфинале.

Закрывала стартовый этап коньковая разделка на 15 километров, где болельщики наконец-то увидели Сан Саныча на подиуме. В день рождения Юрия Бородавко его подопечные заняли весь пьедестал, а Большунов стал вторым, проиграв лишь Денису Спицову.

«Только потихоньку начинаем оживать после всех непонятных ситуаций, которые были в начале сезона. Рад, что в день рождения Юрия Викторовича мы втроем показали хороший результат. Боролись на протяжении всей дистанции вместе. Хотя два дня назад Артем подходил и говорил: «Сань, поехали уже домой, чтобы заниматься другими делами. А смысл так бегать?» Я с ним полностью согласен, потому что ты либо борешься за тройку и выигрываешь, либо вообще не бегаешь. Но подготовка была скомканной, а сегодня первый нормальный результат», — улыбался Большунов в эфире трансляции Федерации лыжных гонок России.

Между первым и вторым этапами в Вершине Теи прошло четыре дня, но, как видно, это не такой большой срок, чтобы до конца «ожить», особенно в классике. Большунов стартовал в разделке позже всех своих основных конкурентов — под 60-м номером. Таким образом, он прекрасно ориентировался, кто и как проходит по отсечкам. Но уже на разгоне стало понятно, что бороться за медали ему будет трудно. На 1,2 км он уступал лидеру 12 секунд.

А после отсечки 6,6 км у него случилась стычка с летающей над трассой техникой. Квадрокоптер подобрался к Сан Санычу слишком близко и врезался ему куда-то в районе бедра. Лыжник чуть пошатнулся, но удержал равновесие. Коптер был легкий и даже незаметный в трансляции. Не увидели его и комментаторы гонки: «Ой-ой-ой! Оступился, что ли? Или с палками что-то?» Большого урона Большунову он явно не принес, но настроение, наверное, подпортил.

К тому моменту Александр шел с 10-м временем, проигрывая 33 секунды. На отметке 8 км он опустился на строчку ниже, а на заключительном двухкилометровом отрезке все-таки сумел зацепиться за топ-10 и стал 9-м с проигрышем в 48 секунд.

Савелий Коростелев. Фото Федерация лыжных гонок России

Победа на день рождения

Победу в гонке одержал Савелий Коростелев. На старте сезона его и Большунова результаты — как сообщающиеся сосуды: если у одного не идет, значит, у другого все хорошо. Первый этап Кубка России Коростелев начал с победы в классической разделке, а в коньковом спринте стал третьим, сохранив желтую майку лидера.

Однако удержать свое лидерство Савелий не смог. В закрывающей этап гонке на 15 км свободным стилем его «выключило» на середине дистанции. В итоге он показал 30-й результат, уступив Спицову 2 минуты и 8 секунд. «Устал чуть-чуть. Это случается, все в порядке. Смотрите второй этап, будет нормально. Сезон длинный, еще успеем все выяснить. Настроение слегка подавленное. Но все будет хорошо. Желание сойти было. Может быть, это было бы более верное решение, но посмотрим», — сказал он в интервью проекту «На лыжи!».

Накануне второго этапа Коростелев отметил свое 21-летие. Видимо, праздновал не слишком бурно. Все, кроме первой отсечки в 10-километровой разделке, он прошел с лучшим временем. Уступил только на разгоне Сергею Ардашеву, но проигрыш составил всего 0,2 секунды.

Победа не вернула Савелию желтую майку лидера. Ее удерживает Иван Горбунов, который показал второе время в классической разделке. Вообще эта гонка хорошо сложилась для лыжников, которые больше тяготеют к спринту. Помимо бронзы Сергея Ардашева, стоит отметить седьмое место Александра Терентьева.

Арина Каличева, Екатерина Смирнова и Лидия Горбунова. Фото Федерация лыжных гонок России

Успешной первая гонка этапа стала не только для Ивана Горбунова, но и для его жены Лидии. Она взяла бронзу. Второе время показала Арина Каличева, которую уже можно назвать главным открытием этого сезона. 22-летняя лыжница в прошлые годы далеко не всегда пробивалась в десятку сильнейших, а сейчас в трех дистанционных гонках у нее три призовых места: два серебра и одна бронза. Лидерство общего зачета удерживает Екатерина Смирнова, которая в этот раз превзошла Каличеву на 16 секунд.

Этап в Вершине Теи продолжат классические спринты. Они пройдут в понедельник, 2 декабря. Квалификация начнется в 6.00, финалы — в 8.00 по московскому времени.