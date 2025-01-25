Он это сделал! Большунов переиграл лучшего спринтера России и взял первое золото в сезоне

Король вернулся на трон.

Лыжный Кубок России близится к своему финалу. Официально все закончится только в первых числах апреля в Кировске, но большая часть этапов позади. И уже с уверенностью можно сказать, что мы наблюдаем за самым непредсказуемым турниром за последние годы.

В прошлом сезоне интрига умерла быстро — наш трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов досрочно гарантировал себе титул, а его основным конкурентом был Сергей Устюгов, но в первую очередь в спринте. Сейчас же Сан Саныча штормит так, что его неудачи обсуждаются даже в иностранной прессе. И теперь большой вопрос, удастся ли лыжнику подтвердить статус лучшего в Кубке.

Первым в общем зачете пока идет Сергей Ардашев, с большим преимуществом над Александром. Впрочем, не факт, что и он возьмет «Глобус» по итогам сезона. Как минимум Савелий Коростелев и Иван Горбунов находятся рядом. Поэтому борьба будет идти до последней гонки.

Тем более на этапе в Ижевске Большунов наконец-то проснулся. И выиграл первое золото в сезоне.

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап, Ижевск

Мужчины. Спринт, свободный стиль

Финал

1. Александр Большунов — 4.03,36.

2. Александр Терентьев — +0,18.

3. Денис Филимонов — +0,60.

Женщины. Спринт, свободный стиль

Финал

1. Наталья Терентьева — 4.31,47.

2. Алена Баранова — +0,42.

3. Анастасия Фалеева — +0,55.

Опередил Терентьева на 0,18 секунды

Спринт в Ижевске запомнится фанатам лыж надолго. Организаторы постарались и сделали сложный для спортсменов круг длиной 1840 метров с крутыми поворотами, что привело к большому числу контактов, падений и вследствие этого к неожиданным результатам.

Так, в полуфинале не повезло Ивану Горбунову. Он рухнул в снег на выходе на финишную прямую: в него врезался Ермил Вокуев, который влетел в Дмитрия Жуля. А чуть ранее Ивана Якимушкина вынесло из поворота прямо на Савелия Коростелева, и победитель пролога не прошел дальше 1/4 финала. Как и лидер общего зачета Сергей Ардашев.

К счатью, Большунову наконец-то удалось избежать всех контактов. Александр четко провел гонку: не оглядывался на соперников, аккуратно входил в каждый подъем и поворот. Сан Саныч без проблем добрался до финала, а в решающем забеге успешно зарубился с лучшим российским спринтером текущего сезона Александром Терентьевым. И привез ему 0,18 секунды. Третьим к финишу пришел Денис Филимонов.

После забега победитель поблагодарил болельщиков за поддержку. «Сегодня было одно из худших состояний, но с каждым забегом оно улучшалось. Не из-за того, что я разминался, а из-за болельщиков, которые сегодня пришли. Это придает стимул и дополнительные эмоции для того, чтобы бежать еще быстрее», — цитирует Большунова matchtv.ru.

Александр Терентьев, Александр Большунов и Денис Филимонов. Фото ФЛГР

Первая победа в 2025-м

Александру наконец-то удалось прервать неудачную серию, которая длилась с апреля прошлого года (с финала в Кировске). В сезоне-2023/24 он выиграл 23 личные гонки подряд в рамках Кубка и чемпионата России. Всего на его счету было 25 побед в 28 стартах, и только дважды он не попал в число призеров — оба раза во время болезни.

А сезон-2024/25 складывается для Большунова очень тяжело. Всему виной проблемы со здоровьем, преследующие Сан Саныча вот уже несколько месяцев. Где-то он действительно пребывает не в лучшей форме, а где-то ему катастрофически не везет. Как, например, на предыдущем этапе в Казани, там он провалил скиатлон: упал за километр до финиша.

Золото на этапе в Ижевске стало для него первым почти за год. И оно точно придаст олимпийскому чемпиону уверенности в следующих гонках.

Анастасия Фалеева, Наталья Терентьева и Алена Баранова. Фото ФЛГР

У женщин выиграла Терентьева

В женском спринте также происходили падения, но в отличие от мужчин до финала добрались практически все лидеры: и Татьяна Сорина, показавшая лучшее время в квалификации, и Анастасия Фалеева, ни разу не отдавшая соперницам золото в данном виде программы на предыдущих этапах. Однако никто из них не смог остановить вернувшуюся после декрета и голодную до побед Наталью Терентьеву. Олимпийская чемпионка великолепно провела финальный забег и на последней прямой ушла от оппоненток. Серебро в итоге досталось Алене Барановой, а у Фалеевой — только бронза.

Для Терентьевой эта победа стала второй в нынешнем сезоне. На предыдущем этапе в Казани она выиграла разделку на 10 километров свободным стилем. И Наталья явно не остановится на достигнутом.