Этап Кубка России в Казани начался со скандала на ровном месте.

Российские лыжники выходят с новогодних каникул. 16 января в Казани стартует пятый этап Кубка страны. В программе коньковые разделки, классические спринты и скиатлоны. Главной темой для обсуждения в преддверии этапа неожиданно стало не то, в какой форме находится Александр Большунов и сможет ли он, наконец, взять первое золото сезона, а квартирный вопрос, который, как оказывается, испортил не только москвичей.

Комната два на два

Волну подняла бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Анастасия Кулешова (на Играх она выступала под фамилией Седова). Лыжница записала 57-секундый «кружок» в своем Telegram-канале, в котором сделала рум-тур по своей комнате в Казани. На видео она в первую очередь высказывала недовольство по поводу размера гостиничного номера, в котором не помещаются все ее вещи.

«Хочу показать, как живут в прославленной Казани. Сборная России. Просто комната два на два. Вот, пожалуйста, моя сумка, даже положить вещи некуда. Шкаф. Нормальный шкаф? Ни полок, ничего. Две вешалки на человека. Просто как мне вот эту сумку, которая заняла весь проход между кроватями — куда мне ее класть? Куда мне вещи класть? Прославленная Казань наша. Прекрасно. Жесть! Просто жесть!» — негодовала Кулешова.

При этом многие не увидели на видео лыжницы ничего ужасного. Им показалось, что Анастасия преувеличивает проблему. Не поняла посыл подопечной и глава ФЛГР Елена Вяльбе. «Пусть Кулешова тогда найдет у себя в Сарове хорошее место, где стадион рядом с гостиницей и хорошие условия. Тогда мы приедем в Саров и с удовольствием там посоревнуемся. Федерация делает все возможное, чтобы спортсменам было комфортно. Мы можем жить в центре города и ездить час до стадиона. Здесь же она может на лыжах доехать до него. Какие проблемы?» — приводит слова Вяльбе Sport24.

Кулешова в ответ на критику удалила свое видео. Вместо него она написала эмоциональное сообщение, на этот раз в виде текста: «Люди, алло!!! Почему, когда все хорошо, нет такой реакции? Даже грустно, если честно. Я пишу про завораживающие виды гор, прекрасную природу и погоду, но никто не заостряет на этом внимание. А когда появляется в посте хотя бы малюсенькая капля негатива, это разлетается молниеносно?! Ну вот ПОЧЕМУ??? Почему так? Я не сказала о том, какая плохая Казань и организаторы соревнований. Я просто показала условия проживания, да, может быть, излишне эмоционально, но я никого и ни в чем не обвиняла! А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые «из мухи делают слона». После такой ситуации теперь даже нет желания чем-то делиться и что-то показывать. Поэтому давайте просто смотреть лыжные гонки, радоваться победам, расстраиваться и переживать из-за неудач, не заходя в личную жизнь спортсменов».

Фото ФЛГР

Бывало и хуже

Спортсмены далеко не в первый раз жалуются в соцсетях на условия проживания. Почти всегда это обсуждают больше, чем сами соревнования, на которые они приехали. Так, например, в ноябре 2023 года фигуристы возмущались по поводу номеров в Самаре, где они стартовали на этапе «Гран-при России». Комнаты в гостинице действительно выглядели сильно уставшими — обшарпанные полы, грязь и стены с обваливающей плиткой. К тому же к спортсменам подселили нежелательных гостей — тараканов. В Федерации фигурного катания тогда ответили на эту критику, обвинив самих спортсменов. «Я всю жизнь жила в этом отеле «Волга». Более красивой и замечательной гостиницы нет. Ну если нашли тараканов, значит, скажите дирекции. Когда по вам ползают клопы в Париже, жалуются американцы, которые никогда не видели клопов, никто не устраивает бума из этого. Вообще странно. Что вы подхватываете эту тему? Зачем вы говорите про тараканов? Давайте тогда тренировать не спортсменов, а тараканов. Говорят, что они самые тренируемые насекомые», — отвечала главный тренер сборной Елена Чайковская.

В декабре 2023-го неприятности возникли у биатлонистов в Уфе, где проходил этап Кубка Содружества. Гостиница на стадионе была не до конца отремонтирована, из-за чего по комнатам летала строительная пыль. Ее биатлонистки убирали сами, вычищая номера в ночи. Недоумение вызвал кран в ванной комнате, который лил далеко мимо раковины. И снова в ответ спортсмены услышали критику в свою сторону. «Не бывает так, что претензии появляются у одного человека, здесь все стараются, работают без выходных, чтобы создать хорошие условия спортсменам. Любые вопросы решаем быстро. 100 человек здесь работают. А Гербулова (именно она поделилась видео в соцсетях. — Прим. «СЭ») взяла и своими недовольствами уничтожила репутацию комплекса, это некрасиво. У меня тоже есть свои воспитанники, но никогда в жизни никто не вел себя подобным образом», — говорил директор комплекса Виктор Никитин.

Недовольных спортсменок тогда в итоге переселили в другую гостиницу. Сейчас нашли более просторный номер и для Кулешовой. Однако претензии лыжницы, особенно в сравнении с биатлонистами и фигуристами, выглядят немного странно. Да, те кто хоть раз жил в одних гостиницах с представителями зимних видов спорта, знают, что у них много вещей, которые еще нужно сушить после соревнований. Обычно лыжники и биатлонисты выставляют часть багажа за дверь. Таким образом, коридоры в отелях остаются заставленными инвентарем, ботинками и сушилками, на которых висят вещи. Вот и в удаленном ролике Анастасии было видно, что такая возможность у нее есть — перед дверью комнаты находится что-то типа отдельной прихожей.

Сам номер Кулешовой, в котором она уже не живет, выглядел чистым и опрятным, тараканов замечено не было. Если сложить все вещи аккуратно (да даже хотя бы закрыть чемодан, который занимал пространство между кроватями), то номер станет выглядеть просторнее. Нужно просто навести порядок. Поэтому проблема лыжницы и кажется утрированной. Да, это далеко не президентские апартаменты, но вполне стандартный номер. Наверняка Анастасия за время своей карьеры проживала в более плохих условиях. Причем речь не только о российских гостиницах. В Европе у лыжников тоже не бывало все сладко.

Фото ФЛГР

Борьба за желтую майку

Давайте все же не будем забывать, ради чего спортсмены собрались в Казани. Здесь пройдут первые в 2025 году официальные старты у лыжников. Да, некоторые из них уже успели в январе поучаствовать в «Гонке чемпионов» в Рязани. Но это были шоу-соревнования, на которых не выступали многие лидеры общего зачета Кубка России. Например, не приезжала в Рязань обладательница желтой майки Екатерина Смирнова. Она опережаете идущую второй Дарью Непряеву на 60 очков.

Не участвовал в «Гонке чемпионов» и трехкратный победитель Олимпиады Александр Большунов. По словам тренера Юрия Бородавко, он заболел перед самым стартом в Рязани. Однако на этапе Кубка России мы его должны увидеть. «Каждый человек не может быть на сто процентов уверенным в этом. Пока планируем, что Александр приедет в Казань и будет участвовать», — говорил Бородавко «СЭ».

В тотале Кубка страны Большунов занимает пятую строчку и уступает лидеру Сергею Ардашеву 157 очков. На втором месте, проигрывая 47 очков, идет Иван Горбунов, который, кстати, тоже не участвовал в «Гонке чемпионов». Замыкает тройку Савелий Коростелев, проигрывая Ардашеву 61 очко.

Соревнования у лыжников покажут по федеральному ТВ, что в этом сезоне редкость. До этого телетрансляции были только на этапе в Кирово-Чепецке, а до Вершины Теи (где было два этапа) и Чусового ПТС (передвижные телевизионные станции) «Матча» не доехали.

Расписание 5-го этапа Кубка России

16 января, четверг

11.00 — 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

13.00 — 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

18 января, суббота

10.00 — спринт, классический стиль, квалификация, женщины и мужчины

12.00 — спринт, классический стиль, финалы, мужчины и женщины

19 января, воскресенье

11.00 — скиатлон, 20 км, женщины

12.50 — скиатлон, 20 км, мужчины

Время начала гонок московское