Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?

Третий этап турнира примет Чусовой.

В Чусовом стартует третий этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут с 12 по 15 декабря в формате мини-тура. На этапе в Пермском крае должны выступить почти все сильнейшие на сегодняшний день спортсмены, в том числе и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Правда, в этот раз никто не знает, чего от него ожидать.

Здоровье Большунова

По итогам первых двух этапов в Вершине Теи Большунов занимает шестое место в общем зачете Кубка России. Вроде бы нормальная позиция, если еще учитывать, что одну гонку из шести он пропустил. Однако от Сан Саныча, который в прошлом сезоне почти не проигрывал и выдал серию из 23 золотых гонок, все ждут явно большего.

Трехкратного олимпийского чемпиона подвели болезни, как в летний подготовительный период, так и непосредственно перед началом зимнего сезона. В итоге в Вершине Теи он взял только одну медаль за пять стартов — серебро в коньковой разделке на 15 километров. Эта гонка была заключительной на первом этапе Кубка. Думалось, что на втором Большунов себя покажет уже во всей своей мощи. Да и сам лыжник говорил, что начинает оживать.

Однако результаты дальше не пошли. На втором этапе они стали еще хуже — 9-е место и 48 секунд отставания от лидера в классической разделке на 10 километров, а также безнадежный вылет в четвертьфинале спринта. Чтобы разобраться со своим состоянием, он решил пропустить масс-старт и уехал на обследование в Москву.

Дальше о том, как идут дела у Большунова, журналистам почти каждый день сообщал его тренер Юрий Бородавко. Вот как развивались события, согласно высказываниям Бородавко в СМИ.

4 декабря — Александр начал обследование.

5 декабря — пройдена часть тестирований. Понимания о состоянии пока нет.

6 декабря — у Большунова точно был ковид. Прогнозы по участию в этапе в Чусовом давать рано.

9 декабря — обследование завершено. Запретов на тренировки и соревнования нет. Александр приедет в Чусовой.

10 декабря — лыжник приехал в Чусовой. Решение по участию в гонках будет в среду.

11 декабря — Большунов выйдет на старт первой гонки этапа в четверг.

Александр Большунов. Фото ФЛГР

Таким образом, Александр должен выступить, как минимум в коньковой разделке на 15 километров. Именно в этой дисциплине он взял пока единственную медаль в сезоне. Дальнейшее участие будет зависеть от состояния спортсмена. В расписании дальше стоят спринт свободным стилем (14 декабря) и пасьют на 15 километров классикой. Важно понимать, что соревнования в Чусовом проходят в формате мини-тура, а значит, очки будут начисляться не только за отдельные гонки, но и за итоговое положение на этапе.

Призрачная желтая майка

В отсутствие Большунова желтую майку лидера между собой на втором этапе в Вершине Теи разыгрывали между собой трое — Иван Горбунов, Сергей Ардашев и Савелий Коростелев. В масс-старте после прохождения бонусных отсечек казалось: кто из них первым пересечет финишную черту, тот и приедет на этап в Чусовой в желтой майке.

Победу в той гонке одержал Ардашев, представ новым лидером сезона. «Желтая майка — круто, поскольку я никогда не бегал ни в красной, ни в зеленой, ни в желтой майке», — радовался Сергей в трансляции ФЛГР. Однако подсчеты оказались неверны. Ошиблись и мы в оперативном тексте про гонку, подняв Ардашева на первую строчку общего зачета.

Тем не менее, согласно документам на сайте Федерации лыжных гонок России, желтый бип сохранил за собой Иван Горбунов, который был в масс-старте вторым. При этом за шесть стартов у него нет ни одной победы. Горбунов взял стабильностью. У него в активе серебро, бронза, два четвертых места в спринтах и шестая позиция в коньковой разделке, где свою медаль взял Большунов. В тотале Иван опережает Ардашева всего на одно очко, Коростелев отстает на 19, Большунов — на 138.

Сергей Устюгов, Александр Большунов и Егор Митрошин. Фото ФЛГР

Нет места в этом рейтинге у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Он уже традиционно пропустил этапы в Вершине Теи, зато раньше других приехал в Чусовой. Два года назад сезон он также начинал в Пермском крае, где с ходу взял золото в коньковом спринте. Изначально в Чусовом Сергей не планировал бежать три гонки, но, так как этап тоже проходил в формате мини-тура, выступил во всех. В общем зачете этапа он занял 7-е место. В прошлом сезоне в Чусовом тоже планировался мини-тур, но этап был отменен из-за сильных морозов.

В женских соревнованиях путаницы с желтым бипом не было. Масс-старт на этапе в Вершине Теи в нем начинала Екатерина Смирнова, она первая и пересекла финишную черту. 48 очков ей проигрывает Екатерина Никитина, а на третьем месте в тотале идет Арина Каличева, уступая лидеру 54 очка.

Совсем в начале сезона у девушек не видно олимпийских чемпионок. Юлия Ступак решила посвятить год семье, Вероника Степанова отправилась в декретный отпуск, а Наталья Терентьева только из него выходит. Ожидается, что Терентьева выступит в лыжно-биатлонной Гонке чемпионов в начале года, на Кубок России вернется на этапе в Казани, который пройдет в середине января. Единственной из героинь Пекина в строю оставалась Татьяна Сорина, но ее подвела болезнь. У нее был бронхит, из-за которого Сорина пропустила несколько гонок.

Трансляций гонок третьего этапа на федеральном канале не будет. Не было их и на соревнованиях в Вершине Теи. Там Федерация лыжных гонок России организовывала интернет-показ. Трансляции получились вполне достойные, особенно если сравнивать с предыдущими сезонами. Например, в 2022-м некоторые гонки показывали с телефона. Сейчас же на трассе находилось несколько профессиональных камер (плюс коптер, который врезался в Большунова), присутствовала графика и комментаторы, хоть картинка периодически подвисала. В федеральном эфире лыжные гонки должны появиться на этапе в Кирово-Чепецке, который пройдет с 21 по 25 декабря.

Расписание этапа Кубка России в Чусовом

12 декабря, четверг

9.00 — 10 км, свободный стиль, женщины

10.30 — 15 км, свободный стиль, мужчины

14 декабря, суббота

9.00 — спринт, свободный стиль, квалификация, женщины

9.30 — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины

11.00 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины

15 декабря, воскресенье

9.00 — гонка преследования, 10 км, классический стиль, женщины

10.30 — гонка преследования, 15 км, свободный стиль, мужчины