«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS

Елена Вяльбе недовольна позицией коллег из международной федерации.

В курортном хорватском городе Дубровник с 3 по 5 мая проходит заседание технического комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Нынешняя встреча спортивных функционеров отличается от предыдущих. На нее не приглашена, а точнее — не допущена российская делегация.

«Международная федерация лыжных видов спорта приняла это решение пару месяцев назад, и еще тогда россияне были проинформированы, — объяснял в интервью VG директор по коммуникациям FIS Дженни Видеке. — Это соответствует нашей нынешней политике отказа от участия россиян в мероприятиях федерации».

Жесткое письмо

По словам Видеке, решение о недопуске было принято два месяца назад и сразу донесено до российской стороны. Однако 21 марта глава ФЛГР Елена Вяльбе в разговоре с агентством «Р-Спорт» сообщила, что получила приглашение на хорватскую встречу.

«Мы поедем на заседание FIS в Дубровник. Была небольшая полемика среди президентов федераций, стоит ли ехать. Я, в частности, сразу сказала, что не считаю себя какой-то виноватой, что мне нужно где-то скрываться и не посещать эти мероприятия. Мы такие же члены этой международной федерации, нам пришло приглашение на это мероприятие. Я готова с любым человеком общаться. И не считаю необходимым сидеть дома, затаиться и чего-то ждать. Это неправильно. Надеюсь, что мы увидимся с президентом FIS, поговорим. Он не был изначально как-то агрессивно против нас настроен», — сказала Вяльбе.

Все же через четыре дня сообщение о недопуске долетело до главы ФЛГР. Вяльбе сообщила, что к тому моменту у нашей делегации уже были куплены билеты на самолет и забронированы гостиницы. По словам президента ФЛГР, имелась возможность принять участие в заседании в онлайн-режиме, но без права голоса. Глава федерации от такого предложения отказалась.

А в апрельском интервью «СЭ» Вяльбе, отвечая на вопрос, есть ли сейчас контакт с FIS, рассказала о жестком письме в международную федерацию: «Контакт есть, но не такой сильный, как был всегда. Плюс мы были в недоумении и написали достаточно жесткое письмо, почему нас не пригласили на заседание в Дубровник. Нам ответили, что они, конечно же, не хотели нас обидеть, что за целостность спорта и так далее. Эти все заученные фразы. А что делать? Они все подневольные люди».

Наталья Пахаленко/ОКР

Норвежский след

Известно, что против присутствия Вяльбе и других российских спортивных функционеров активно выступала норвежская лыжная федерация. Она просила FIS не допускать нашу делегацию до заседания.

Это не новая песня с их стороны. Весной прошлого года норвежцы также выступали против участия россиян в любых мероприятиях, организованных Международной лыжной федерацией. В сентябре они даже объявили, что бойкотируют заседание технического комитета в Швейцарии.

«Я практически собирался на поезд, но теперь остаюсь дома. Мне только что сообщили, что норвежская делегация не поедет. Сейчас трудно сидеть на встрече с русскими», — говорил представитель Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Брукс Петтерсен.

Россияне на заседание приехали и, по словам Вяльбе, встретили на ней отказников. «Есть интересные моменты — норвежская ассоциация написала, что бойкотирует приезд сюда, потому что здесь представители России. Но они здесь, те, кто видятся, здороваются, пожимают руку. Двуличие. Или их настолько душат, что они должны такие реплики высказывать. И сейчас финская федерация ведет деятельность, чтобы нас всех удалили», — заявила ТАСС глава ФЛГР.

Фото Global Look Press

Что будет на заседании?

Заседания технического комитета FIS проходят два раза в год: весной и осенью. В Дубровник спортивные функционеры приезжают уже не в первый раз. Ранее здесь проходили встречи в 2009, 2013 и 2019 годах.

Согласно пресс-релизу, на трехдневной встрече в Хорватии будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся прошедшего и предстоящих сезонов. Нужно понимать, что дискуссии на тему участия или неучастия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях на таких встречах обычно не проводятся.

В основном представители федераций разных стран обсуждают стратегию развития лыжных видов спорта. Говорят о рекламе, новых правилах проведения соревнований, календаре и многом другом. На повестке — технические вопросы. Уже в дальнейшем на основе этих обсуждений правлением FIS может быть принято то или иное решение.

Пропуск мероприятия в Дубровниках не имеет решающего значения здесь и сейчас, но создает неприятную для наших лыжных федераций тенденцию в будущем, отдаляя россиян от возвращения на международную арену.