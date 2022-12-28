Красногорск отдохнул от разборок Большунова и Устюгова. Без них доминировали лыжники из Коми

Итоги заключительной гонки 2022 года.

Лыжи. Этап Кубка России в Красногорске.

Женщины, 10 км (К)

1. Наталья Непряева — 28.53,3.

2. Мария Истомина — 23,4.

3. Анастасия Кулешова — 29,0.

Мужчины, 15 км (К)

1. Илья Семиков — 38.44,0.

2. Илья Порошкин — 7,3.

3. Алексей Червоткин — 23,9.

Последние гонки на скандальном этапе в Красногорске обошлись без скандалов. На старт «разделки» на 15 километров у мужчин не вышли главные заводилы этапа — Александр Большунов и Сергей Устюгов. Без них не было стычек, треш-тока и крови, но появились интересные результаты.

Илья Семиков. пресс-служба ФЛГР

Два Ильи из Коми

Казалось бы, что могут сделать друг другу Устюгов и Большунов в гонке с раздельным стартом? Однако теоретическая вероятность новой пикировки сохранялась. Они находились в опасной близости в стартовом протоколе: у Сергея — 39-й номер, у Александра — 40-й. Если бы было наоборот, то они, вероятно, не пересеклись на трассе. Однако Большунов классическим ходом мог бы спокойно нивелировать 30-секундное отставание от Устюгова. А что было бы потом, когда один догнал другого? Да и в целом сам факт такой погони выглядел на бумаге увлекательно.

Но 39-й и 40-й номера на старте так и не появились. Устюгов изначально не планировал бежать гонку на 15 километров в Красногорске. Нынешний сезон у него больше заточен на спринты. Это подтвердил «СЭ» и его личный тренер Иван Брагин:

— У Сергея нормальное самочувствие, но он на этом этапе Кубка России уже не выступит. Он уехал домой. Это было запланировано. Он и говорил, что на данный момент не хочет бежать дистанционные гонки. После Нового года проведет подготовку и дальше будет выступать, — сказал Брагин.

Большунов от аварии с Устюговым в спринте накануне пострадал больше. Он изначально хотел выступить в разделке, но здоровье не позволило.

— Состояние Большунова не очень хорошее. Было шоковое состояние, сильные ушибы, гематомы. Если была потеря сознания, то, скорее всего, есть легкое сотрясение мозга. Большунов сказал, что приедет на старт, а на стадионе уже посмотрит и решит по состоянию, будет стартовать или нет. Ближе к гонке все решится, — заявил тренер Юрий Бородавко.

Без Большунова и Устюгова интересно было посмотреть, как себя проявит Александр Терентьев. В Красногорске именно он выиграл оба спринта. Понятно, что хет-трик на этапе для Терентьева пока выглядит маловероятно. Во-первых, Александр не так хорош в дистанционных гонках. Во-вторых, в этом сезоне он еще ни разу не бегал полную программу этапов, всегда пропускал один из стартов. На этот раз классическую «разделку» он не выиграл, но финишировал «в цветах» — у него шестое место.

Лидер по отметкам на «пятнашке» не так часто менялся, но шансы были у многих. Первые километры мощнее провел Алексей Червоткин. Однако Илья Семиков, который стартовал через одного от Червоткина, прошел этот отрезок с ним практически в одни ноги. А на пяти километрах Семиков стал уходить вперед Алексея. Разрыв постепенно рос, но вторую половину дистанции хорошо провел другой Илья — Порошкин. На отметке 10 километров его результат был уже выше Червоткина, а за 2,5 километра до финиша между ним и Семиковым оставалось всего 2 секунды. Но у Порошкина был 20-й номер, а у Семикова — 34-й. Илья, стартовавший позже, знал результат Ильи, стартовавшего раньше. Семиков все необходимые подсказки услышал, свое преимущество не отдал и даже увеличил.

Оба Ильи тренируются в группе Олега Перевозчика и представляют Республику Коми. Этот регион может занести гонку себе в актив, ведь помимо золота и серебра в «разделке», четвертое место занял другой лыжник из Коми Ермил Вокуев. Следующий этап для них станет домашним. Гонки пройдут в Сыктывкаре с 12 по 15 января нового года.

Наталья Непряева, Мария Истомина и Анастасия Кулешова. Фото пресс-служба ФЛГР Фото пресс-служба ФЛГР

Первый хет-трик Непряевой

В женской разделке на 10 километров все было более очевидно. В нынешнем сезоне главным противостоянием является борьба олимпийских чемпионок Натальи Непряевой и Вероники Степановой. Первая чаще побеждает в классике, вторая — в коньке. Другие чемпионки Игр в Пекине Юлия Ступак и Татьяна Сорина пока в сезоне не выступали и не факт, что будут в нем участвовать. Тренеры их групп Юрий Бородавко и Егор Сорин говорят, что у девушек есть вопросы по здоровью.

Лидером Кубка России является Степанова. Это произошло не только потому, что она заметно подтянулась в классическом ходе, но и из-за того, что Непряева полностью пропустила этап в Чусовом. В Красногорске Наталье удалось значительно сократить отставание.

У Вероники в этот раз вообще не сложилось со спринтами. Оба раза она пролетела мимо финала, в которых была завсегдатаем в этом сезоне. Как объясняет тренер Сорин, у Степанова уходит ее шикарная форма, которая была на первых четырех этапах. В спринте свободным ходом лыжницу подвело еще и падение в полуфинальном забеге.

В результате классическую «разделку» на 10 километров Степанова решила вообще пропустить. Это не означало безоговорочную победу Непряевой, но такой итог был самым ожидаемым. Уже на первой контрольной отсечке 1,25 километра Наталья бросила соперницам 10 секунд и ближе старалась не подпускать. На финише ее преимущество над другими выросло от 23 секунд и больше.

За этот этап Непряева завоевала красную майку в спринтерском зачете и приблизилась к желтой майке в общем. Степанова все еще лидер тотала. У Вероники 561 очко, у Натальи 517. У Непряевой есть все шансы, чтобы возглавить общий зачет на этапе в Сыктывкаре. В его программе классический спринт, коньковая разделка и скиатлон.