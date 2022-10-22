Кубок мира точно пройдет без наших лыжников. А мы ждали что-то другое?

МОК лишил FIS выбора, поставив точку в надеждах российских спортсменов.

Международная федерация лыжного спорта провела внеочередное заседание Совета организации. На нем был рассмотрен вопрос, который повлияет на весь сезон и, вероятно, на лыжные гонки в целом: допустят ли россиян на Кубок мира. Итог заседания для нас отрицательный — не допустят. Выбор Совета FIS был ожидаемый, но не самый простой.

FIS нужны российские лыжники

Заседание назначили на день старта Кубка мира в горных лыжах. Норвежская лыжная федерация требовала перенести мероприятие на более ранний срок, но в FIS на это не пошли. Это еще раз подтверждает важность для организации именно наших лыжников, чей сезон начнется 25 ноября.

Если не допустить россиян в любом другом виде спорта, подконтрольном FIS, то большим ударом это для организации не станет. Даже не сильно пострадает Кубок мира в тех дисциплинах сноуборда, в которых мы являемся одними из лидеров. Но лыжные гонки — это флагманский продукт FIS. И без наших спортсменов этот продукт сильно теряет в цене.

Поэтому сделать этот выбор 25 ноября в FIS не могли, а 22 октября — пожалуйста. Правда, в итоге пришлось переносить не заседание Совета, а старт Кубка мира по горным лыжам. Изначально члены Совета должны были собраться после торжественного открытия зимнего сезона, но это открытие, как и сами соревнования, отменили из-за плохой погоды. К тому же на следующей неделе не пройдет Кубок мира по горным лыжам в Швейцарии. Там сейчас недостаточно снега.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Заявление Баха обрубило FIS выбор

За несколько дней до заседания Совета FIS в СМИ стало все больше появляться высказываний скандинавских лыжников, которые угрожали бойкотировать старты, если до них допустят российских спортсменов. Сложно сказать, насколько в Международной федерации прислушивались к этим голосам, но один голос перекричал всех — голос главы МОК Томаса Баха.

Бах выступил с речью на ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле 19 октября. В своем выступлении он призвал по-прежнему не допускать спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, глава МОК помог FIS c выбором.

За день до заседания Совета президент FIS Йохан Элиаш, по сути, «проспойлерил» концовку этого заседания: «Мы решили следовать рекомендациям МОК Согласно Олимпийской хартии, мы как олимпийские виды должны продвигать мир посредством спорта, и это очень важно. Поэтому наша позиция такова, что россияне и белорусы не будут участвовать в наших соревнованиях», — заявил он в интервью NRK.

Другие члены Совета высказывались в похожем ключе.

Елена Вяльбе. Фото Соцсети

Решение не вызвало сомнений

Отстранение россиян только не скажется на Кубке мира положительным образом. Лыжные гонки потеряют в зрелищности, а вместе с тем в популярности и финансовой составляющей. Но эти потери можно спрогнозировать. Что произойдет, если бы Совет принял противоположное решение, никто даже в самой FIS не знает, а проверять не хочет.

Еще до выхода официального пресс-релиза решение огласил член Совета из Швеции Матс Орьес. Он заявил, что на заседании не было ни обсуждений, ни сомнений по поводу вынесенного «вердикта».

Подтверждения не пришлось долго ждать. На сайте организации появился перечень принятых Советом решений. Небольшой абзац про отстранение российских и белорусских спортсменов стоит первым пунктом. Объяснение решение короткое: «С учетом целостности соревнований FIS и безопасности всех участников, а также в соответствии с рекомендациями МОК».

Все понимали, чем закончится это заседание. Оспаривать решение совета FIS сейчас никто не будет. Условие для нашего возвращения по сути одно, и всем известно. И выполнение этого условия не зависит ни от спортсменов, ни от спортивных федераций.