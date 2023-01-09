Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?

Пикировка олимпийских чемпионов — главное шоу сезона.

С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой по счету этап Кубка России. Открывают программу соревнований спринты классическим стилем. В нынешнем сезоне эта дисциплина стала главной площадкой для разборок между олимпийскими чемпионами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым. Каждый из спринтов, в которых они оба принимали участие, заканчивался не всегда большим, но скандалом.

«Мешки», подрезания и авария

Этой зимой противостояние главных лыжников страны началось на третьем этапе Кубка России в Чусовом. На первых двух в Вершине Теи Устюгов участия не принимал, поэтому на старте сезона все было относительно тихо. Но затем Сергей набрал необходимые кондиции для выступления в Кубке России — и понеслось.

1. Коньковый спринт в Чусовом

Если брать только спринты этого сезона, то счет побед в них между Устюговым и Большуновым — 1:1. Первым в Чусовом выиграл Сергей, как он сам говорит, «на свежачка», ведь это была его дебютная гонка Кубка России в сезоне. Тогда после финиша он и сказал фразу, что, мол, летом меня «мешком» называли, а кто теперь «мешок».

Фраза задела Большунова, который выиграл 15-километровую коньковую разделку и жестко ответил оппоненту, что «мешки» сделали его олимпийским чемпионом. А после гонки преследования, где первое место было вновь у Сан Саныча, все перевели в шутку — лыжники вышли на награждение в мешках, а один подарили Устюгову.

Сергей Устюгов. ФЛГР

2. Классический спринт в Кирово-Чепецке

В Кирово-Чепецке был относительно спокойный этап для обоих. Сергей выступил только в спринте, заняв второе место. Победа была в этот раз за Большуновым. Устюгов радовался серебру и рассказывал, что «мешки» остались в прошлом, да и вообще не имел в виду Александра, когда говорил ту фразу: «Мешки» знают, кто «мешки».

Большунов, конечно, тоже улыбался, но рассказал «СЭ», что кое-какие терки во время гонки у них были: «Немного с Серегой Устюговым зацепились. Но на предыдущем спринте он мне чуть мешал, сегодня я ему чуть мешал». Это «чуть мешал» послужило искрой для более серьезного конфликта на следующем этапе.

3. Классический спринт в Красногорске

Первое место в этой гонке досталось Александру Терентьеву. Но этот результат потерялся за словами олимпийских чемпионов. На одном из отрезков Большунов вклинился между Терентьевым и Устюговым, подрезав последнего. Сергей после финиша отказался жать руку сопернику, заявив, что Александр поступает подобным образом второй спринт подряд. Тот в ответ посоветовал Устюгову бегать с камерой.

Эпизод было плохо видно в ТВ-трансляции, но предупреждение выписали именно Большунову. Возможно, это смягчило Сергея, который изначально не хотел бежать следующую гонку, но все же вышел на старт.

4. Коньковый спринт в Красногорске

Пик конфликта двух лыжников. Жребий свел их в полуфинале. На этой стадии для обоих и закончился спринт. Устюгов и Большунов шли параллельным курсом в опасной близости, поджимая и подрезая друга. Результат — жесткая авария, закончившаяся разбитым лицом и сотрясением для Сан Саныча. После финиша он говорил, что Серега, видимо, не может отпустить ситуацию. Устюгов отвечал, что старался действовать в пределах правил, просто работал чуть жестче, чем в предыдущих спринтах.

Виновного судьи не нашли, а последнюю гонку в Красногорске оба пропустили. Устюгов изначально не планировал ее бежать, Большунов — по состоянию здоровья из-за того самого падения.

Первая гонка года

После конькового спринта в Красногорске Устюгов и Большунов не пересекались на трассе. Оставили они конфликт в 2022-м или принесли его в 2023-й, покажет классический спринт на этапе в Сыктывкаре 12 января.

Большунов в этом сезоне гонок практически не пропускает и сейчас планирует бежать весь этап. У Устюгова расписание часто меняется. В Чусовом, например, он собирался выступить только в спринте, а в итоге пробежал всю программу. Увидим ли мы Сергея в Сыктывкаре, «СЭ» спросил у его личного тренера Ивана Брагина.

— Сергей в Сыктывкаре ведет подготовку. По поводу участия будет принимать решение перед гонкой в зависимости от самочувствия, — рассказал Брагин «СЭ».

— Всю программу собирается бежать?

— Будет приниматься решение конкретно в дни соревнований.

— В каком он состоянии? Как провел новогодние каникулы?

— Все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу! Пока не болеет. Он встретил праздник и 5 января вылетел в Сыктывкар всей семьей. Готовится.

— Все ждут от этого этапа противостояния Устюгова и Большунова. Как думаете, возможно ли что-то подобное, что было в Красногорске?

— Думаю, что вряд ли. Гонка покажет, что будет, но думаю, что парни сделают правильные выводы и перестанут уже друг друга выбивать из соревнований. Мне кажется, будет хорошее соперничество и опять интересная гонка.

— У кого шансов больше в классическом спринте?

— Лыжня покажет. Спринт — это такая дистанция, где очень много всяких составляющих. Контактная борьба, от инвентаря многое зависит, от скольжения. Заранее предугадать результат сложно.

Вероника Степанова, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева. ФЛГР

У женщин все мирно

В женском розыгрыше Кубка России ничего подобного нет. Здесь борьбу за победу в общем зачете ведут олимпийские чемпионки Вероника Степанова и Наталья Непряева. Но ведут ее с улыбками и дружескими объятиями на финише.

Лидирует на данный момент Степанова. У нее 561 очко, у Непряевой — 517. Однако Наталья пропустила весь этап в Чусовом из-за болезни. Вероника же не выступала в двух гонках — последних стартах в Кирово-Чепецке и Красногорске.

Шансы в классическом спринте выше у Непряевой. Да и в целом программа этапа ей больше подходит. Но нынешний сезон показывает, что Вероника серьезно прокачалась в классике и даже выигрывала этой зимой у Натальи данным ходом. Все зависит от формы Степановой. В Красногорске эта форма стала уходить, о чем говорили и тренер лыжницы Егор Сорин, и ее результаты — Вероника дважды пролетела мимо финала спринта.

Конкуренцию в классическом спринте Степановой и Непрявой могут также составить Алена Баранова и Анастасия Фалеева. Они разыграли золото в этой дисциплине на этапе в Чусовом, где первое место было у Фалеевой. Также в активе Анастасии есть серебро в классическом спринте в Красногорске, где она уступила только Непряевой.

Добавить борьбы в розыгрыш женского Кубка России могли бы олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Однако пока обе не могут найти нужное для гонок состояние, и в Сыктывкаре мы их вряд ли увидим.

Лыжи. Кубок России. Этап в Сыктывкаре

12 января

13.00. Спринт (К)

13 января

11.00. Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (С)

12.30. Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (С)

15 января

11.00. Женщины. Скиатлон, 15 км

12.30. Мужчины. Скиатлон, 30 км

Время начала гонок московское