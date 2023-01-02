У Клебо нет конкурентов на «Тур де Ски». Побьет ли норвежец рекорд Устюгова и Большунова?

Достижение Нортуга он уже повторил.

На «Тур де Ски» — 2022/23 завершен швейцарский этап многодневки. В деревне Валь-Мюстаир прошли коньковые спринты и классические гонки преследования на 10 километров. Если у женщин после двух гонок образовалось троевластие в общем зачете, то в мужских соревнованиях пока все слишком предсказуемо — Клебо выглядит недосягаемым для соперников.

Цели Клебо

Когда Йоханнес Клебо действительно хочет победить, это обычно происходит. Планы норвежца сейчас способны разрушить немногие, в том числе Александр Большунов, но российских лыжников до международных стартов в этом сезоне не допустили.

Найти мотивацию на первую гонку «Тур де Ски» Йоханнесу было несложно. В предыдущем коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе норвежец проиграл итальянцу Федерико Пеллегрино. В последний раз норвежец не побеждал в этом виде программы четыре года назад. В 2018 году на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, когда занял 11-е место.

В коньковом спринте на «Тур де Ски» Йоханнес взял реванш у итальянца. Причем сделал это примерно так же, как победил Пеллегрино в Давосе. Клебо дал полидировать Федерико, держась за его спиной, а на финишной прямой уничтожил конкурента. На следующий день в гонке преследования на 10 километров классикой Йоханнес не стал выдумывать какую-то особенную тактику. На старте он имел семь секунд преимущества над Пеллегрино и ни итальянца, ни кого-то другого ближе не подпускал до самого финиша. Серебро у Федерико отвоевал Пол Гульберг, стартовавший на полминуты позже Пеллегрино. У них одинаковое время, но фотофиниш отдал второе место норвежцу.

У Клебо две победы из двух. Целей на эту неделю у него еще хватает.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

1) Выиграть «Тур де Ски»

Остается все меньше сомнений, что Йоханнес будет праздновать победу на вершине горы Альпе Чермис в воскресенье, 8 января. Хоть и прошло всего две гонки из семи, а в общем зачете он выигрывает пока только 10 секунд у Пола Гульберга и Федерико Пеллегрино. Но Клебо больше подходит формат многодневки. Он дважды выигрывал на ней. Ближайшие преследователи выступают здесь не так уверенно. Год назад Гульберг был пятым, проиграв четыре минуты Клебо, а Пеллегрино — 25-м, уступив восемь минут.

Победа на «Тур де Ски» в этом году приблизит Йоханнеса к рекордам Дарио Колоньи и Юстины Ковальчик, у которых по четыре выигранных многодневки.

2) Превзойти рекорд Нортуга

Выиграв в спринте и пасьюте, Йоханнес добрался до рекорда своего соотечественника Петтера Нортуга. Теперь у норвежцев по 13 побед на этапах «Тур де Ски». На третьем месте у мужчин по этому показателю идет Сергей Устюгов — девять выигранных гонок многодневки.

Следующая победа выведет Клебо на чистое первое место. В то же время он сравняется с Терезой Йохауг и Юстиной Ковальчик, которые 14 раз поднимались на первую строчку по итогам гонок на «Тур де Ски». Превзойти их достижение Йоханнесу тоже по силам уже в этом году. Впереди еще пять гонок.

Александр Большунов. Фото Global Look Press

3) Повторить достижение Устюгова и Большунова

Российским лыжникам принадлежит рекорд «Тур де Ски», который повторить Клебо будет очень сложно. Большунов и Устюгов выиграли на многодневке пять гонок подряд. Сергей это сделал в сезоне-2016/17, Александр — в 2021 году. Также подобный успех покорился Марит Бьорген в 2015-м.

Йоханнес еще далек от этого. Но это может произойти или сейчас, когда на «Тур де Ски» нет сильных российских лыжников, или никогда. Для повторения рекорда Клебо нужно выиграть 10-километровую классическую разделку, 20-километровое коньковое преследование и классический спринт.

Норвежец Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

4) Вернуть желтую майку лидера Кубка мира

Йоханнес на данный момент не лидирует в общем зачете Кубка мира. Это произошло по большому счету из-за того, что он пропустил этап в Бейтостолене. Причина пропуска банальная — простуда. В результате в желтой майке сейчас рассекает Пол Гульберг. У него 833 очка. Клебо идет на втором месте, имея 732 балла.

Одну задачу на «Тур де Ски» Йоханнес уже выполнил — вернул себе красную майку лидера спринтерского зачета. Теперь между ним и идущим вторым Эваном Нортугом 62 очка. В дистанционном зачете первое место у Гульберга. Клебо в данной классификации идет на далекой восьмой строчке.

Джессика Диггинс. Фото Global Look Press

Крах Джессики Диггинс

В женских соревнованиях все намного интереснее. Главный сюрприз по итогам первых двух гонок — результаты Джессики Диггинс. Американка выигрывала «Тур де Ски» в позапрошлом году, а в этом отдаляется от первой строчки все дальше. В спринте она не смогла квалифицироваться в четвертьфинал, заняв 40-е место в прологе. Неудачное выступление в первой гонке принесло плохие позиции на старте второй. В пасьюте Джессика ушла на дистанцию с отставанием в 1 минуту 11 секунд от лидера. За 10 километров в гонке преследования Диггинс отыграла несколько позиций (30-е место), но отставание от победителя составило уже 2 минуты 7 секунд. В общем зачете Кубка мира Джесси держится на втором месте.

Желтая майка лидера КМ у Тириль Венг. Норвежка подошла к «Тур де Ски» на первой строчке общего зачета, но без единой победы в гонках. В Валь-Мюстаире эта серия была прервана. В финале спринта Тириль заняла четвертое место, а в гонке преследования, казалось, тоже не сможет бороться за золото — на последнем круге Кертту Нисканен и Фрида Карлссон стали понемногу отрываться от всех. Однако Венг не отпустила финку со шведкой и разобралась с ними в финишном створе.

Тириль лидирует и в общем, и в дистанционном, и в спринтерском зачетах. Удержаться на первой строчке в последнем будет непросто. Сейчас в спринтах сияет швейцарка Надин Фендрих. В начале сезона у нее не все получалось — вылет в четвертьфинале в Руке и в полуфинале в Лиллехаммере. Но после — три победы в спринтерских гонках подряд: в Бейтостолене, в Давосе и в Валь-Мюстаире.

В общем зачете «Тур де Ски» сейчас троевластие. Первую строчку делят Тириль Венг, Кертту Нисканен и Фрида Карлссон. 3-4 января лыжники проведут в немецком Оберстдорфе, где состоятся классические разделки на 10 километров и гонки преследования на 20 километров свободным стилем.

Лыжи. «Тур де Ски»

1-й этап. Спринт (С)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.00,98

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,18

3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — 2,19

Женщины

1. Надин Фендрих (Швейцария) — 3.23,56

2. Майя Далквист (Швеция) — 0,47

3. Лота Венг (Норвегия) — 0,62

2-й этап. Гонка преследования, 10 км (К)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 25.55,0

2. Пол Гульберг (Норвегия) — 10,2

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 10,2

Женщины

1. Тириль Венг (Норвегия) — 28.51,3

2 Кертту Нисканен (Финляндия) — 0,4

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 0,6