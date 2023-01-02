Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:30

У Клебо нет конкурентов на «Тур де Ски». Побьет ли норвежец рекорд Устюгова и Большунова?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Достижение Нортуга он уже повторил.

На «Тур де Ски» — 2022/23 завершен швейцарский этап многодневки. В деревне Валь-Мюстаир прошли коньковые спринты и классические гонки преследования на 10 километров. Если у женщин после двух гонок образовалось троевластие в общем зачете, то в мужских соревнованиях пока все слишком предсказуемо — Клебо выглядит недосягаемым для соперников.

Цели Клебо

Когда Йоханнес Клебо действительно хочет победить, это обычно происходит. Планы норвежца сейчас способны разрушить немногие, в том числе Александр Большунов, но российских лыжников до международных стартов в этом сезоне не допустили.

Найти мотивацию на первую гонку «Тур де Ски» Йоханнесу было несложно. В предыдущем коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе норвежец проиграл итальянцу Федерико Пеллегрино. В последний раз норвежец не побеждал в этом виде программы четыре года назад. В 2018 году на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, когда занял 11-е место.

В коньковом спринте на «Тур де Ски» Йоханнес взял реванш у итальянца. Причем сделал это примерно так же, как победил Пеллегрино в Давосе. Клебо дал полидировать Федерико, держась за его спиной, а на финишной прямой уничтожил конкурента. На следующий день в гонке преследования на 10 километров классикой Йоханнес не стал выдумывать какую-то особенную тактику. На старте он имел семь секунд преимущества над Пеллегрино и ни итальянца, ни кого-то другого ближе не подпускал до самого финиша. Серебро у Федерико отвоевал Пол Гульберг, стартовавший на полминуты позже Пеллегрино. У них одинаковое время, но фотофиниш отдал второе место норвежцу.

У Клебо две победы из двух. Целей на эту неделю у него еще хватает.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

1) Выиграть «Тур де Ски»

Остается все меньше сомнений, что Йоханнес будет праздновать победу на вершине горы Альпе Чермис в воскресенье, 8 января. Хоть и прошло всего две гонки из семи, а в общем зачете он выигрывает пока только 10 секунд у Пола Гульберга и Федерико Пеллегрино. Но Клебо больше подходит формат многодневки. Он дважды выигрывал на ней. Ближайшие преследователи выступают здесь не так уверенно. Год назад Гульберг был пятым, проиграв четыре минуты Клебо, а Пеллегрино — 25-м, уступив восемь минут.

Победа на «Тур де Ски» в этом году приблизит Йоханнеса к рекордам Дарио Колоньи и Юстины Ковальчик, у которых по четыре выигранных многодневки.

Йоханнес Клебо. Без снега и русских. Чего ждать от «Тур де Ски» — 2023?

2) Превзойти рекорд Нортуга

Выиграв в спринте и пасьюте, Йоханнес добрался до рекорда своего соотечественника Петтера Нортуга. Теперь у норвежцев по 13 побед на этапах «Тур де Ски». На третьем месте у мужчин по этому показателю идет Сергей Устюгов — девять выигранных гонок многодневки.

Следующая победа выведет Клебо на чистое первое место. В то же время он сравняется с Терезой Йохауг и Юстиной Ковальчик, которые 14 раз поднимались на первую строчку по итогам гонок на «Тур де Ски». Превзойти их достижение Йоханнесу тоже по силам уже в этом году. Впереди еще пять гонок.

Александр Большунов. Фото Global Look Press
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

3) Повторить достижение Устюгова и Большунова

Российским лыжникам принадлежит рекорд «Тур де Ски», который повторить Клебо будет очень сложно. Большунов и Устюгов выиграли на многодневке пять гонок подряд. Сергей это сделал в сезоне-2016/17, Александр — в 2021 году. Также подобный успех покорился Марит Бьорген в 2015-м.

Йоханнес еще далек от этого. Но это может произойти или сейчас, когда на «Тур де Ски» нет сильных российских лыжников, или никогда. Для повторения рекорда Клебо нужно выиграть 10-километровую классическую разделку, 20-километровое коньковое преследование и классический спринт.

Норвежец Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press
Норвежец Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

4) Вернуть желтую майку лидера Кубка мира

Йоханнес на данный момент не лидирует в общем зачете Кубка мира. Это произошло по большому счету из-за того, что он пропустил этап в Бейтостолене. Причина пропуска банальная — простуда. В результате в желтой майке сейчас рассекает Пол Гульберг. У него 833 очка. Клебо идет на втором месте, имея 732 балла.

Одну задачу на «Тур де Ски» Йоханнес уже выполнил — вернул себе красную майку лидера спринтерского зачета. Теперь между ним и идущим вторым Эваном Нортугом 62 очка. В дистанционном зачете первое место у Гульберга. Клебо в данной классификации идет на далекой восьмой строчке.

Джессика Диггинс. Фото Global Look Press
Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press

Крах Джессики Диггинс

В женских соревнованиях все намного интереснее. Главный сюрприз по итогам первых двух гонок — результаты Джессики Диггинс. Американка выигрывала «Тур де Ски» в позапрошлом году, а в этом отдаляется от первой строчки все дальше. В спринте она не смогла квалифицироваться в четвертьфинал, заняв 40-е место в прологе. Неудачное выступление в первой гонке принесло плохие позиции на старте второй. В пасьюте Джессика ушла на дистанцию с отставанием в 1 минуту 11 секунд от лидера. За 10 километров в гонке преследования Диггинс отыграла несколько позиций (30-е место), но отставание от победителя составило уже 2 минуты 7 секунд. В общем зачете Кубка мира Джесси держится на втором месте.

Желтая майка лидера КМ у Тириль Венг. Норвежка подошла к «Тур де Ски» на первой строчке общего зачета, но без единой победы в гонках. В Валь-Мюстаире эта серия была прервана. В финале спринта Тириль заняла четвертое место, а в гонке преследования, казалось, тоже не сможет бороться за золото — на последнем круге Кертту Нисканен и Фрида Карлссон стали понемногу отрываться от всех. Однако Венг не отпустила финку со шведкой и разобралась с ними в финишном створе.

Александр Большунов (слева) и&nbsp;Йоханнес Клебо. Лыжные виды спорта изнывают от доминирования норвежцев. Спасение — российско-норвежские игры

Тириль лидирует и в общем, и в дистанционном, и в спринтерском зачетах. Удержаться на первой строчке в последнем будет непросто. Сейчас в спринтах сияет швейцарка Надин Фендрих. В начале сезона у нее не все получалось — вылет в четвертьфинале в Руке и в полуфинале в Лиллехаммере. Но после — три победы в спринтерских гонках подряд: в Бейтостолене, в Давосе и в Валь-Мюстаире.

В общем зачете «Тур де Ски» сейчас троевластие. Первую строчку делят Тириль Венг, Кертту Нисканен и Фрида Карлссон. 3-4 января лыжники проведут в немецком Оберстдорфе, где состоятся классические разделки на 10 километров и гонки преследования на 20 километров свободным стилем.

Лыжи. «Тур де Ски»
1-й этап. Спринт (С)
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.00,98
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,18
3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — 2,19
Женщины
1. Надин Фендрих (Швейцария) — 3.23,56
2. Майя Далквист (Швеция) — 0,47
3. Лота Венг (Норвегия) — 0,62

2-й этап. Гонка преследования, 10 км (К)
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 25.55,0
2. Пол Гульберг (Норвегия) — 10,2
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 10,2
Женщины
1. Тириль Венг (Норвегия) — 28.51,3
2 Кертту Нисканен (Финляндия) — 0,4
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 0,6

Сборная России по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
2
Читайте также
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
Офицер США заявил о возможном нанесении Россией электромагнитного удара
В Москве за убийство сотрудника МАДИ арестован боец ММА
Пассажиры рейса Ташкент-Алматы получили ожоги в полете
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Красногорск отдохнул от разборок Большунова и Устюгова. Без них доминировали лыжники из Коми