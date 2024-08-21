Степанова пропустит следующий сезон. Лучшая лыжница России готовится стать мамой

Дебют Вероники в команде Татарстана откладывается.

Вероника Степанова хоть и не доминирует в стиле Александра Большунова, но все-таки ее статус как первого номера женской сборной России по лыжным гонкам едва ли ставился под сомнение. Тем важнее новость о пропуске Степановой следующего сезона. Причина вполне понятная и уважительная — Вероника ждет ребенка. Учитывая, что возвращения на международные старты ждать пока не приходится, решение сделать ставку на личную жизнь логично. Тем более что в лыжах много историй возвращения после беременности, и скоро эту статистику обновит Наталья Терентьева (Непряева).

Степанова выбрала удобное время в спортивном плане

Межсезонье в лыжах стартовало с массового перехода лидеров мужской и женской сборной из команды Архангельской области в Татарстан. В Казань под опеку Ильшата Фардиева поехала и Вероника Степанова, причем сделала это одной из первых. Только вот увидеть Веронику в зелено-бело-красных цветах мы сможем не раньше чем через год — Степанова сообщила, что ждет ребенка. «В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу — и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой», — написала она в своем телеграм-канале. И добавила затем важную сноску: «Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне-2025/26!» То есть мыслей о завершении карьеры (по крайней мере пока) у Вероники нет. Более того, она идеально рассчитала момент для беременности — за сезон до Олимпиады.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По идее, Степанова должна успеть родить и прийти в себя после родов к старту сезона-2025/26. Он станет для наших «зимников» ключевым в понимании дальнейших перспектив. В отличие от представителей летних видов спорта, где, за исключением командных видов, у большинства был выбор (или иллюзия выбора): ехать под нейтральным флагом на международные старты, включая Олимпиаду в Париже, или оставаться дома, для представителей лыжного спорта, биатлона и других дисциплин из программы Игр-2026 в Милане подобная дилемма не стоит — боссы этих видов спорта не хотят менять позицию касательно допуска спортсменов из России и Белоруссии ни при каких обстоятельствах. Учитывая, что в самом МОК скоро грядут перемены и к власти может прийти Себастьян Коу, перспективы становятся еще менее оптимистичными.

О сроках возвращения нельзя загадывать заранее

Однако в любом случае, если и брать перерыв в спорте для «семейных» дел, то когда, если не сейчас? Вместе со Степановой такую паузу берет и Наталья Терентьева (Непряева). Супруга Александра Терентьева не выступала и в сезоне-2023/24, однако о беременности стало известно только в апреле. Терентьева теоретически сможет даже появиться на лыжне ближе к середине весны, вопрос только, в какой она будет форме сразу после родов. Степанова выбрала практически идеальный тайминг, как по учебнику. Главное только, чтобы все было в порядке со здоровьем и молодой матери оказали помощь в уходе за ребенком. Официально Вероника в брак не вступала — во всяком случае об этом не объявлялось публично. Лыжница не стремится делиться информацией о своих отношениях, поэтому все, что известно о предполагаемом отце, — слухи.

Фото из соцсетей Вероники Степановой

Степанову давно связывали с медиаменеджером Денисом Труновым. Этот журналист 1971 года рождения освещал события в горячих точках, а с 2005 года находится на позиции заместителя главного редактора телеканала Russia Today — редакции, которую сейчас возглавляет Маргарита Симоньян. Считается, что именно Трунов сделал из Вероники не просто спортсменку, а активного медийного спикера. Лыжница не стесняется делиться своим мнением, подчас радикальным, по любому поводу и без, чем неоднократно даже вызывала недовольство у главы национальной федерации Елены Вяльбе. Так или иначе, Вероника не выглядит несчастной. А то, что спортсменка может выдавать отличные результаты в перерывах между материнскими обязанностями, показывает на своем примере Татьяна Сорина, супруга тренера Степановой Егора Сорина.

«Стать мамой — это хорошая новость. Поэтому не надо считать отсутствие Вероники в предстоящем сезоне потерей для лыжных гонок, — сказал Сорин в интервью «СЭ». — В таких ситуациях никогда не загадываю о сроках декретного отпуска и возвращения в спорт. Если Вероника захочет вернуться через год на прежний уровень, я только поддержу ее! Но важнее здоровье ребенка и матери. Сейчас она в декретном отпуске, поэтому я не ставлю никаких целей на год вперед. Что касается лидерства в Кубке России, то в строю остаются сильнейшие спортсмены, претендовавшие на высокие места в прошлом сезоне: Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина. Надеемся, Татьяна Сорина восстановится и даст бой девчонкам».