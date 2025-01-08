«Спортсмены не должны становиться порноактерами». Рекламу конфет с участием звезды лыжных гонок сочли слишком откровенной

Ролик с участием полуобнаженного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо сняли с эфира в Норвегии как провокационный и этически неприемлемый.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта, который стартует в норвежском Тронхейме через семь недель, ознаменовался первым скандалом. Он связан с самым титулованным лыжником современности — пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо и тронхеймской кондитерской компанией Nidar. Рекламный ролик конфет Nidar, запущенный корпорацией Orkla накануне домашнего ЧМ, с Клебо в главной роли снят с эфира из-за бурной реакции публики и специалистов. На видео Йоханнес предстает с обнаженным торсом и капельками пота на мускулистом теле, что воспринято как «чрезмерная сексуализация» и провоцирование расстройства пищевого поведения у детей. Авторы ролика уже признали свою ошибку.

Не собиралась провоцировать телезрителей

Компания Nidar работает в Тронхейме более ста лет — с 1912 года, и ее участие в промо предстоящего чемпионата мира по лыжным видам спорта более чем логично. Сейчас этот кондитерский бренд принадлежит норвежскому концерну Orkla, который в свое время контролировал петербургскую фабрику имени Крупской, а также фабрики «Сладко» в Екатеринбурге и Ульяновске. Именно Orkla заключила рекламный контракт со сборной Норвегии по лыжным гонкам и выступила заказчиком скандального ролика. Теперь авторы 25-секундного видео уверяют, что полуголый спортсмен на видео — это пародия на сексуализацию человеческого тела, а на самом деле Nidar не собиралась продвигать свою продукцию с помощью накачанных мужских мышц и кубиков пресса.

Монохромные кадры с Клебо действительно выглядят странновато. На них Йоханнес демонстрирует свою отличную фигуру, а затем достает из-за спины пакет с конфетами «Лаван» — это мармелад, который выпускается Nidar более 50 лет. Далее зрители видят заснеженную поляну, еще двух лыжников (на сей раз одетых в спортивные комбинезоны) и мужчину в белом халате. Эта компания любуется торсом Клебо в ретротелевизоре и расхваливает вкус «Лаван». Заканчивается представление рекламным слоганом Nidar «Fordi verdens deiligste godteri ikke er laget enna» («Потому что самые вкусные конфеты в мире еще не созданы»).

«На протяжении пяти лет Nidar выстраивает свою рекламную кампанию таким образом, что юмор является в ней важным инструментом, — приводит телеканал NRK слова директора по коммуникациям Orkla Snacks Элизабет Аандстад Экхайм. — Кадры с Клебо задуманы как пародия на рекламный жанр. Нам жаль, что некоторые люди восприняли это как призыв усилить давление на свой организм. Ролики Nidar должны быть игривыми, но мы не собиралась провоцировать телезрителей. Поэтому мы прислушались к отзывам и решили остановить демонстрацию видео с Клебо. Хотя оно является лишь малой частью рекламной кампании, которую мы разработали совместно с нашими лыжниками».

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Совершенно безвкусно и не смешно

— Спортсмены не должны становиться порноактерами, — объясняет суть претензий специалист по борьбе с расстройствами пищевого поведения (РПП) Ветле Ольсен-Рюм. — Почему бы Клебо и его товарищам не оставаться в образе лыжников, вместо того чтобы создавать чрезмерную сексуализацию? Это совершенно безвкусно и не смешно. Клебо — человек, на которого многие равняются и который является образцом для подражания. Когда дети поймут, что подобное тело для них недостижимо, это может вызвать у них чувство разочарования и как следствие — болезнь. С другой стороны: совершать ошибки — это нормально. Если Nidar поняла свою оплошность и сняла ролики с эфира, мы должны это приветствовать.

— По моему мнению, данная реклама переходит грань дозволенного, — заявил изданию VG адвокат Фрод Элтон Хауг. — Вполне вероятно, имеет место нарушение закона о маркетинге. Если бы этот ролик посвящался автомобильным шинам, ситуация была бы менее критичной, потому что дети такую продукцию не покупают. Но конфеты — это продукция, которая входит в сферу интересов подрастающего поколения. И ее реклама не должна нарушать этические и моральные нормы. Закон о маркетинге предоставляет защиту лиц моложе 18 лет от целевой рекламы, в которой тело используется как объект для привлечения внимания. Также запрещена реклама с дискриминацией по признаку пола, а в ролике Nidar сделан упор на маскулинность.

Сам Клебо, только что выигравший многодневку «Тур де Ски», пока никак не отреагировал скандал. Хотя идеи, высказанные критиками ролика, мягко говоря, идут вразрез с современными тенденциями в спорте. Конечно, на общедоступных телеканалах действуют совсем другие нормы морали и политкорректности, чем, скажем, в соцсетях. В последних спортсмены, наоборот, сейчас пытаются продавать свою сексуальность. В основном это касается девушек (на платформе для взрослых OnlyFans уже десятки аккаунтов известных действующих спортсменок), но в последнее время этот ресурс начали использовать и мужчины. Появление в OnlyFans 22-летнего автогонщика Эмиля Хейердаля летом прошлого года даже привело к тому, что Ассоциация спортсменов Норвегии выпустила релиз, в котором призвала не увлекаться таким способом заработка.