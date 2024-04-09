В лыжах начался сезон трансферов. Ради чего Терентьевы сменили тренерскую группу?

Сильнейшая супружеская пара российских лыж больше не будет работать вместе с Большуновым.

Не успели остыть страсти после финала Кубка России, как пошли первые новости лыжного межсезонья. Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) и ее супруг Александр Терентьев уходят из группы Юрия Бородавко в команду Егора Сорина. Сначала об этом заявил Бородавко, затем информацию подтвердила и Наталья. Официально о переходе как о свершившемся факте не готов говорить пока только Сорин. Хотя остались только формальности — к следующему сезону Терентьевы будут готовиться у Егора. Но что их не устроило у Бородавко и какие перспективы будут на новом месте?

Терентьева пропустила почти весь сезон

Одним из открытий прошлого года для любителей лыж стал блог журналиста Ивана Докукина на YouTube. Иван записывает репортажи и интервью прежде всего с лыжниками и легкоатлетами. После финала Кубка России в Кировске Иван пообщался с Юрием Бородавко, и тренер поделился важной новостью — Наталья и Александр Терентьевы переходят в группу Егора Сорина.

«Да, они перейдут. С чем связано? Это не ко мне вопрос. Это решение спортсменов», — сказал Бородавко, добавив, правда, что его группу пополнят Егор Митрошин и Алена Баранова. Не прошло и суток, как эту информацию подтвердила Наталья Терентьева. «Хотим немного прояснить вопрос о нашем переходе в группу Егора Сорина: решение было не спонтанным, мы обсуждали его с Юрием Викторовичем», — написала Терентьева в своем Telegram-канале.

Александр и Наталья Терентьевы. Фото Соцсети

Наталья также добавила, что благодарна Бородавко за те результаты, которых она с супругом достигла на текущий момент. А именно под его руководством Непряева стала олимпийской чемпионкой, а Александр — призером Олимпийских игр. Кроме того, формально они будут подотчетны сборной Архангельской области, во главе которой стоит Бородавко. Тем не менее непосредственно готовиться к сезону супруги Терентьевы хотят у Сорина.

«Так сложилось, что в нашей жизни есть обстоятельства, которые поспособствовали решиться на такие перемены, — продолжает Наталья. — Мы видим свое дальнейшее развитие в группе Егора Владимировича, с нетерпением ждем начала тренировочного процесса, чтобы радовать болельщиков своими выступлениями». Какие именно обстоятельства и причины сподвигли супружескую пару к такому решению, спортсменка не указала.

Инициатором смены тренера наверняка был муж Натальи Александр

Наталья не выступала весь минувший сезон, и причиной вряд ли были тренерские просчеты. А вот ее супруг в Кубке России чаще разочаровывал. За весь сезон — ни одной победы. Понятно, что приходилось соперничать с самим Большуновым, но и второе место у Александра всего одно. Для звезды спринта мирового уровня, мягко говоря, не круто. Виноват ли в этом недостаток внимания со стороны Бородавко или другие проблемы — вопрос. Но, кажется, на него спортсмен теперь ответил однозначно. А Наталья, возможно, решила согласиться на перемены вслед за мужем ради моральной поддержки. Ей в любом случае перезапускать карьеру — так почему не попробовать у Сорина?

О готовящемся трансфере высказаться уже успела и Вероника Степанова, одна из двух главных звезд в группе Сорина на данный момент. Она заявила, что ждет Наталью с нетерпением, правда в привычном для себя стиле не смогла упустить момент чтобы подколоть давнюю соперницу, и заявила, что у Егора равенство всех перед всеми и на внедорожнике возить на тренировки никого не будут — все вместе едут в автобусе. Не хочет раньше времени высказываться пока только Сорин. В беседе с порталом matchtv.ru Егор предложил дождаться официальных новостей.

Савелий Коростелев. Фото Федерация лыжных гонок России

Возможным фактором в сторону перехода стал резкий прогресс Коростелева

«Все решения будут приниматься на президиуме Федерации лыжных гонок России, который пройдет во второй половине апреля. Только там узнаем о всех решениях, переходах, — сказал Сорин. — Сейчас разные разговоры ведутся, кулуарные, но все в процессе обсуждения. Когда будут какие?то официальные решения, тогда объявим об этом. Пока говорить не о чем». К тому же у Егора сейчас и других проблем достаточно. Так, он рассказал, что сразу после возвращения из Кировска в Москву его супруге Татьяне провели операцию. Подробности о которой он также оставил в тайне, предоставив право рассказывать о них самой спортсменке.

Состояние здоровья Терентьевой также вызывает много вопросов. Она пропустила почти весь завершившийся сезон из-за старых травм и болезней. Ходили слухи, что Наталья собралась в декретный отпуск, но, судя по всему, это не так. По словам Бородавко, работать Наталья не переставала — тренировалась по мере возможностей.

«Тренировки носят равномерный характер, но достаточно часто она проводит двухразовые занятия. Наталья продолжает поддерживать форму, но разговоров о старте не идет», — говорил Юрий Викторович в феврале. С тех пор важных новостей о Терентьевой мы не слышали. Кроме ее публичного обещания вернуться. И вернуться так, чтобы ух! То есть в отличие от Юлии Ступак, которая одной ногой уже в шоу-бизнесе, Наталья хотя бы видит в себе силы и желание продолжать выступления.

У Александра этого желания и вовсе должно быть хоть отбавляй. В Терентьеве видели возможного наследника Александра Большунова (во всяком случае — в спринте). Однако сейчас его позиции перехватил Савелий Коростелев. Возможно, что именно резкий прогресс Коростелева и стал главным фактором, который заставил задуматься о смене тренерской группы. Ведь Сорин считается тренером-новатором, в то время как Бородавко за более традиционные методы работы. А что окажется более эффективным, покажет только время.