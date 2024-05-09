Терентьева, Коростелев и Степанова уже в Татарстане. Ждем в Казани Большунова?

В новую команду лидеров сборной сватает сама Елена Вяльбе.

То, о чем кулуарно говорили еще пару недель назад, свершилось — в сборную Татарстана из команды Архангельской области переходят лыжники Вероника Степанова и Савелий Коростелев, а кроме них еще и Анастасия Фалеева с Натальей Терентьевой. Предыдущий регион они покинули почти месяц назад, после чего, видимо, обсуждали различные варианты собственного будущего. В итоге ребята выбрали самый логичный вариант из всех. В Казань Степанову с Коростелевым сватала сама Елена Вяльбе, называя переход делом практически решенным. Так что сейчас только один вопрос: когда следом за Вероникой и Савелием последует Александр Большунов?

Вместе с Коростелевым и Степановой в Татарстан уходят Фалеева и Терентьева

На этот раз никаких слухов — все официально. После того как о трансфере стало известно из соцсетей спортсменов, о переходе Коростелева и Степановой написал и официальный телеграм-канал Федерации лыжных гонок Республики Татарстан. Более того, пресс-служба федерации дополнила новости — под зелено-бело-красным флагом будут выступать со следующей осени Наталья Непряева-Терентьева, Анастасия Фалеева и ряд «молодых и перспективных» лыжников, чьи фамилии пока не уточняются. Более того, федерация пишет, что ведутся переговоры и с другими спортсменами. Прежде всего речь, вероятно, об Александре Большунове и Александре Терентьеве. И если трансфер Сан Саныча еще может сорваться, то представить, как Наталья уходит в Татарстан без супруга, невозможно. И даже если все ограничится Коростелевым, Фалеевой и Терентьевой, то и без того сильный регион становится и вовсе гегемоном.

Любопытно, что в Казани это понимают и сами над собой иронизируют. «Тем, кто готов на нас повесить саркастичное «лыжные монополисты», хочу ответить, что мы и так самая сильная команда России, об этом говорят итоги нынешнего сезона, — пишет Федерация лыжных гонок РТ. — Но у нас есть и нечто большее: развивается материальная база лыжных гонок как массового вида спорта в городах и селах по всей республике. Мы работаем на дальнюю перспективу, у нас высокая внутренняя конкуренция, и для нас честь иметь в составе таких мировых лыжников».

Слова про ведущую команду страны не пустой звук — Татарстан и правда уже шестой год подряд выигрывает Кубок России в общем зачете регионов. И если раньше к таким успехам можно было относиться со скепсисом, так как большинство лидеров выступали вместо внутренних стартов на региональной арене, то последние два года все в равных условиях — и все равно Татарстан впереди.

Наталья Терентьева. Фото из соцсетей Натальи Терентьевой

Фардиев сможет лично гарантировать успех татарстанского проекта

Проект Ильшата Фардиева, генерального директора «Сетевой компании», не смог обыграть другой лыжный меценат, бизнесмен Владимир Буторин. Устьянский лесопромышленный комплекс при инициативе Буторина попытался создать на базе команды Архангельской области своеобразный лыжный «Реал». Однако, в отличие от футбольных коллег, ни одного важного титула взять архангельцы так и не сумели, ограничиваясь индивидуальными наградами своих лидеров. А в конце прошлого сезона дрим-тим и вовсе настал конец — бизнесмен Буторин и его компания УЛК прекращают финансировать лыжи. Неудивительно что сразу после ухода главного спонсора спортсмены разбежались один за другим, причем Елена Вяльбе сразу же «подсказала» направление — Татарстан. Не секрет, что у Елены Валерьевны доверительные отношения с Ильшатом Шаеховичем, который среди прочего имеет и пост вице-президента Федерации лыжных гонок России.

Ильшат Фардиев буквально живет лыжами. Он лично ездит практически на каждый старт, решает вопросы со спортсменами в индивидуальном порядке и создает условия для развития спорта в регионе. Так что если и есть в нашей стране место, где лыжникам готовы были предоставить сопоставимые с Архангельской областью условия, то это в первую очередь Татарстан.

«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше, — сказал в интервью «СЭ» о трансфере комментатор Дмитрий Губерниев. — Люди из «Спартака» в «Зенит» переходят, а иногда наоборот. В Архангельской области проект закончился, будем надеяться, что хотя бы детско-юношеские спортивные школы будут развиваться. Желаю Татарстану не повторять ошибок Архангельска. Потому что собирать элитных спортсменов — это зачастую не значит развивать спорт в регионе. Такие, как Степанова, должны быть ориентиром для детей, чтобы работали секции в Татарстане. Не просто строить потемкинские деревни, а чтобы всем было хорошо и удобно жить, заниматься спортом и поддерживать наших детей».

К чему приведет смелый эксперимент Фардиева по созданию на базе команды Татарстана базового клуба для сборной страны покажет время. Но одно можно сказать точно уже прямо сейчас — кабинетные позиции как самого Ильшата Шаеховича, так и всей команды республики поднялись теперь до необычайных высот.