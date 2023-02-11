Большунов выиграл новый титул. Считаем все его победы

Большунов заходит на четвертый десяток трофеев.

Александр Большунов в свои 26 лет является одним из самых титулованных спортсменов и лыжников России. В субботу он выиграл очередную гонку, довольно необычную для профессионала — «Лыжню России», на старт которой вышел в Москве.

Пусть и понятно, что конкурентов у Александра почти не было, но этот трофей стал как минимум 31-м в большой коллекции Большунова — при всей условности таких подсчетов. «СЭ» решил изучить, что навыигрывал уроженец села Подывотье.

Места в конце второй сотни, безнадега и первые победы

На первых взрослых соревнованиях в карьере Большунов занял 188-е (!) место среди 276 участников. Вот протокол той гонки в Вершине Теи в ноябре 2012 года. Устюгов — 9-й, в группе лидеров Александр Бессмертных и Андрей Мельниченко, а тот самый Рауль Шакирзянов, который в субботу стал вторым за Большуновым на «Лыжне России», выиграл тогда у юного Сан Саныча 2,5 минуты.

Свою первую победу на учитываемых ФЛГР соревнованиях Большунов одержал 6 февраля 2013 года — это был этап Спартакиады учащихся в деревне Гришкино Тверской области, 10-километровая классика, однако в финале Большунов провалился, финишировав на 29-м, 46-м и дважды на 47-м месте.

В олимпийском 2014 году, когда Легков брал золото марафона, у Большунова начались первые успехи в карьере. Он выиграл спринт на первенстве федерального округа среди юношей (тоже титул) и стал победителем первенства России в категории 19-20 лет в скиатлоне. Причем в финишном створе он обыграл Ивана Чкимушкина и Алексея Червоткина.

Великий финиш за руки и дисквалификации

Сезон-2014/15. Большунову все еще сложно по взрослым, но в юниорах он уже один из лидеров. Выигрывает спринт на Всероссийских соревнованиях среди юниоров, впервые едет на первенство мира в Алма-Ату, но там в спринте остается 11-м. Больше побед нет, но есть медаль первенства России в том же возрасте, что и год назад.

В следующем сезоне побед нет, но Большунов заметно стабилизировал результаты. Он теперь не выпадает из первой тридцатки, на первенстве мира поучаствовал в трех гонках. Прорыв наступает в следующем году. За него Большунов одерживает восемь побед в официальных стартах, в том числе на международных. Он становится двукратным чемпионом мира среди юниоров, в том числе в легендарном скиатлоне со Спицовым и Червоткиным с совместным финишем за руки.

Едет на чемпионат и Кубок мира, где показывает достойные результаты на уровне первой — второй десятки. Впервые становится чемпионом России — в марафоне, в спринте дисквалифирован, хотя выиграл квалификацию. В Сети осталась запись той гонки — здесь за минуту Большунов подрезает сразу двух своих соперников, но выигрывает всё равно Устюгов.

Итак, Большунов — уже чемпион России, победитель первенства России среди юношей и среди юниоров, двукратный победитель первенства мира среди юниоров. Пришло время международных побед, и они приходят в сезоне-2017/18.

Князь Серебряный

С ходу Большунов уже летом берет золото чемпионата мира по лыжероллерам в Швеции. По приезде в Россию он выигрывает необычную дисциплину кросс на российских соревнованиях, то есть бег. В течение сезона несколько раз забирается на подиум этапов Кубка мира, но так и не может выиграть. Олимпиада в Пхенчхане подтверждает звание Князя Серебряного: много медалей, но нет побед, из-за чего Большунов очень расстроен. Первая победа на Кубке мира случится лишь 17 марта, после Игр, в шведском Фалуне в 15-километровом масс-старте. На стадионе он обгоняет местную звезду Хальфварссона.

Ко всему этом приплюсовываются еще два титула чемпиона России и очередная дисквалификация в спринте.

Следующая цель — чемпионат мира, и к ней надо стремиться уже в 2019-м в Зефельде. Но Большунову снова не везет на больших стартах. Он прекрасно стартует в сезоне обыгрывает в спринте Клебо в Руке — был на тех соревнованиях и помню, как спокоен был Саша уже через пять минут после финиша и на мой вопрос об интервью, мол, куда писать, с ехидной улыбкой ответил: «Ну так, в WhatsApp иногда захожу». Однако ни на «Тур де ски», ни на чемпионате мира победить не удалось. Большунов лишь становится двукратным вице-чемпионом мира.

Зато выигрывает Холменколленский марафон и еще одну гонку на чемпионате России — командный спринт с Андреем Парфеновым за Тюменскую область.

Золотая пора

В ковидном сезоне-2019/20 Большунов берет еще один важный титул — Кубок мира. Последние гонки отменяются из-за наступающей пандемии коронавируса, так что кубок приходится вручать дистанционно.

Сезон-2020/21 — время настоящего триумфа Большунова. Он снова выигрывает Кубок мира, правда, уже не в полноценной конкуренции с норвежцами, которые могут сослаться на страшный ковид.

Мы подсчитывали тогда результаты Большунова, и они были фантастическими — 17 побед в 36 гонках, включая неофициальные — он выиграл Югорский марафон, а также наконец стал чемпионом мира в скиатлоне и добавил четыре титула чемпиона России. Ну и выиграл Кубок мира, дистанционный зачет и общий зачет «Тур де ски». А также стал спортсменом года по версии разных изданий.

В тяжелейшем сезоне-2021/22 Большунов завершил последнее важное дело — он завоевал три золота Олимпийских игр, став самым титулованным спортсменом в сборной ОКР.

Также Александр пять раз выиграл чемпионат России, в том числе супермарафон на 70 километров в Мончегорске. Из необычных побед — Деминский марафон, в котором пришлось участвовать из-за отстранения с последних этапов Кубка мира.

В сезоне-2022/23 главной целью Большунова могут стать только российские соревнования. До конца сезона нас на международную арену не вернут, зато Александр может впервые выиграть зачет Кубка России, поучаствовать в альтернативных чемпионату мира соревнованиях «Чемпионские вершины» в Малиновке и расширить коллекцию наград на чемпионате страны. Количество его официальных и неофициальных титулов после победы на «Лыжне России» перешагнуло за три десятка. И к концу карьеры в таком темпе он может и полтинник разменять.