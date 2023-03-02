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Лыжные гонки

Сегодня, 18:30

Вяльбе звала даже иранцев, но пока не все умеют кататься на лыжах. Промежуточные итоги «Чемпионских высот» в Малиновке

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Победительницы женской эстафеты Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко, Евгения Крупицкая.
Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко, Евгения Крупицкая.
Фото Министерство спорта Архангельской области
Елена Вяльбе, Александр Терентьев и Александр Цыбульский.
Елена Вяльбе, Александр Терентьев и Александр Цыбульский.
Фото Министерство спорта Архангельской области
Евгения Крупицкая финиширует в эстафете
Евгения Крупицкая.
Фото Министерство спорта Архангельской области
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Женская эстафета завершилась сенсацией.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты»
Женщины. Эстафета 4х5 км
1. Санкт-Петербург-1 (Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко, Евгения Крупицкая) — 1:00.34,4
2. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Лариса Рясина) — отставание 10,0
3. Москва (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева, Елизавета Шалабода) — 15,3

«Чемпионские высоты» выходят на финишную прямую. Остается всего три гонки — мужская эстафета и марафоны.

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Подвиги Крупицкой

У женщин эстафета прошла в четверг, причем не без неожиданностей. Из 12 призеров женской эстафеты почти нет звезд. Разве что Анастасия Фалеева и Евгения Крупицкая были ими на юниорском уровне, Анастасия Прокофьева — на российских соревнованиях. Крупицкая и вовсе стала героиней гонки и своей сборной Петербурга. Уйдя на дистанцию с 19-секундным отставанием от лидера, она обогнала сразу трех соперниц впереди и привезла Татарстану 10 секунд.

Наталья Непряева из Архангельской области — шестая с полутораминутным отставанием, причем свой этап закончила пятой. Юлия Ступак, выступавшая за Коми, седьмая и свой этап завершила шестой. В общем, не день лидеров.

А Санкт-Петербург стал пятым регионом, который выиграл золото в Малиновке — после Архангельской области (у нее пять золотых), Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области и Камчатского края.

Евгения Крупицкая финиширует в эстафете
Евгения Крупицкая.
Министерство спорта Архангельской области

Звали китайцев и иранцев

А в среду был день Вяльбе. Федерация собрала пресс-конференцию, на которой ее глава подводила промежуточный итог «Чемпионских высот» и намечала будущее. Как всегда, красиво и остроумно.

Про расширение международного представительства на российских стартах:

— Во фристайле выступали казахстанцы? Мы тоже их приглашали и многие другие страны, просто у них в лыжах, видимо, нет вторых-третьих составов, чтобы их присылать сюда. Были контакты с китайцами, монголами, иранцами. Но у иранцев, например, люди еще не катались на лыжах, только на лыжероллерах. В Китае нет сильных лыжников помимо той сборной, которая ездит на Кубок мира. К тому же у них жесткие ковидные ограничения. Так что контакты есть, просто пока вежливо отказываются.

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Про то, как мы будем принимать международные соревнования:

— Малиновка у нас выпала в списке городов, проводивших чемпионат России, ковид сыграл свою роль, были переходы от одного хозяина к другому. Следующий чемпионат России пройдет здесь сто процентов. Летний чемпионат России здесь пройдет на 99%. И мы надеемся, что, когда решатся все вопросы, мы будем выходить на международную арену. И будем предлагать для международных соревнований не только Тюмень, но и Вельск, надеюсь, здесь откроется аэропорт. Иностранцам будет сложно, конечно, они не привыкли на таких трассах тренироваться, но ничего, потерпят. «Тур де Ски» в Малиновке? Мы думаем и о таком формате.

И про «прогулы» регионов:

— Соревнования хорошие. Их можно проводить, несмотря на то, будем мы на международных стартах или нет. Единственное что — безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехало только 25 регионов, не приехали даже некоторые соседние, хотя других соревнований сейчас не проходит.

Елена Вяльбе, Александр Терентьев и Александр Цыбульский.
Елена Вяльбе, Александр Терентьев и Александр Цыбульский.
Министерство спорта Архангельской области

В ресторанах лыжники соседствуют с болельщиками

Но еще интереснее атмосфера в местных поселках. Вечером в ресторанах соседствуют ужинающие лыжники, болельщики и местное население. Для лыжников внутрироссийский сезон — лепота, можно ездить семьями и проводить больше времени вместе.

Один из фанатов, представившийся Русланом, долго нам рассказывал, как с ним отказался записать видео Сергей Устюгов и как он его любил, а теперь разлюбил и готов послать на три буквы. «И кто такой Устюгов? Олимпийский чемпион, ну и что? А у меня 153 швеи в Ивановской области и бизнес, я налогу плачу!» Из повествования будто следовало, что Устюгов их не платит.

Примерно каждую вторую фразу Руслан запивал водочкой, а позже оказалось, что, во-первых, Устюгов во время просьбы болельщика ел, а во-вторых, за несколько минут до этого он уже записывал с ним видео, но поклоннику оно не понравилось.

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За соседним столом молодой мужчина с клюкой — вернулся с Украины. Тоже рассказывал о боевых походах, как радушно встречают и премируют — и о том, как сидел до этого.

Но, пожалуй, ко второй неделе пребывания в Малиновке стоит признать, что это место заслужило проводить топовые соревнования, в том числе и международные, как говорит Елена Вяльбе. Да, вокруг нет кинотеатров, клубов, Дзюба не играет на стадионе. Но привольные пейзажи и семейная атмосфера это компенсируют. В семье разное бывает, не всегда благополучно, но ее не выбирают — можно только работать, чтобы пытаться делать отношения лучше.

Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Фалеева
Евгения Крупицкая
Елена Вяльбе
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