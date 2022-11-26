«Зла было много». Как легендарный Веденин нанес норвежцам самое позорное поражение в их истории

Невероятная история советского лыжника Вячеслава Веденина.

В отечественной истории лыжных гонок особняком стоит персона Вячеслава Веденина. Он стал настоящим национальным героем, о котором заговорил весь мир. Расскажем о его главном триумфе.

Волшебное слово

Олимпийские игры 1972 года, которые проходили в японском городе Саппоро, оказались очень успешными для советских лыжников, но больше всего — для Вячеслава Веденина. В Японию он отправился в качестве фаворита. И все ожидания достойно оправдал. Сначала он выиграл золото в личной гонке на 30 километров, которая, к слову, была его коронной. Вячеслав обошел Пула Тюлдума из Норвегии практически на минуту. И это в обильный снегопад. И самое главное, что до этого ни разу лыжники из СССР не становились олимпийскими чемпионами в личных соревнованиях.

Вокруг этой победы есть одна забавная байка. Веденин должен был бежать под 54-м номером (всего было 64 участника). Гонка проводилась с раздельным стартом, и почти все лыжники ушли на дистанцию, а Веденин остался ждать своей очереди. Перед его выходом на лыжню повалил очень густой снег. Он взялся обрабатывать лыжи специальным средством, и в этот момент к нему подошел японский журналист, который немного говорил по-русски. Японец ехидно спросил у советского спортсмена, обрабатывающего свои лыжи: «Неужели вы думаете, что это поможет? Какой снег валит!»

Веденин, настраивающийся на соревнования, в свою очередь буркнул: «Да и *** с ним». Корреспондент не особо владел тонкостями русского языка, поэтому не понял нецензурной фразы, но запомнил выражение. На следующий день после победы в местной газете вышла статья этого журналиста вот с таким заголовком: «Советский лыжник сказал волшебное слово «дахусим» и выиграл Олимпиаду». Позже этот выпуск даже выслали в подарок Вячеславу.

Легендарная эстафета

Эстафета на Олимпиаде выдалась просто феноменальной. Советские лыжники Владимир Воронков и Юрий Скобов уверенно пробежали свои этапы, а вот Федор Симашев по непонятным причинам провалил отведенный ему отрезок. Он значительно отстал от норвежца Ивара Формо. При этом в личной гонке Симашев его обыграл. Получилось так, что перед началом заключительного этапа команда СССР уступала много: одну минуту и восемь секунд. И тут в дело вступил Веденин...

Вячеслав не был намерен сдаваться. Когда до финиша оставалось чуть больше 5 километров, отставание сократилось до 47 секунд. А вот дальше началось невероятное. Веденин понесся так, что Йоханнес Харвикен, уверенный в своей победе, просто остановился как вкопанный и стал смотреть. Когда к нему пришло осознание, что его настигли, он пытался сопротивляться, сделал уже последний рывок и... упал. Веденин с отрывом в девять секунд принес второе золото в копилку сборной СССР. Это была первая победа советских лыжников в мужской эстафете с 1956 года.

На финише советский лыжник находился в полуобморочном состоянии, а врачам пришлось даже разжимать ему зубы, но он смог устоять на ногах.

Норвежские фанаты были очень разгневаны. Они не ожидали такого исхода событий. Некоторые даже рвали свои флаги. Поражение Харвикена Веденину включили в список 15 главных разочарований в истории спорта. К тому же и сам Йоханнес тяжело переживал свою неудачу, а потом эмигрировал в Нидерланды.

Интересные байки

Позже стало известно и об одной хитрости. Веденин перед выходом на старт в эстафете сделал вид, что тщательно смазывает лыжи, но на самом деле он не наносил мазь. Харвикен решил же последовать примеру своего оппонента...

«Перед своим этапом начал при норвежце якобы протирать лыжи мазью. При этом тюбик держал в сантиметре, водил чистым пальцем. Гадал: клюнет или нет? Я даже поздравить его успел с золотой медалью: мол, шансов у меня нет. Все это сыграло. Норвежец был из тех людей, которых я изучил. Если парень маленько в детстве избалованный, все у него получалось без стрессов, — гнилой внутри. Тебе остается нащупать место, где эта гнильца. Туда надавить. И я нащупал — очень ему славы хотелось. Представлял уже, как страна обрадуется золоту», — рассказывал лыжник в интервью «СЭ».

И, что самое удивительное, у советской прессы не осталось ни одной фотографии с этого триумфа. Дело в том, что журналисты, фотографы и болельщики покинули трибуны заблаговременно.

«Зла было много. На кого? На болельщиков наших. 800 человек приплыли на корабле из Владивостока. С трибун уходили, не дожидаясь окончания эстафеты. Да на всех, кто похоронил нас раньше времени и ушел со стадиона. Я ведь прекрасно понимаю, почему они уходили. Тогда магазины в городе работали последний день, потому что на следующий был выходной, вот они торопились покупки совершить. А мне стало очень обидно. Да как можно не верить в русского лыжника? Перед стартом столкнулся с тренерами Каменским и Кузиным, которые уже коньяк пили и говорили мне, что второе место тоже хорошо. Их даже не было на трассе», — рассказывал сам лыжник.

Поздравил Веденина лично и японский император, который вручил советскому спортсмену подарок в виде деревянной маски. И это несмотря на то, что на церемонии открытия Олимпийских игр Вячеслав не стал склонять советский флаг перед монархом, о чем тогда многие написали. Императору пришлось закрыть глаза на этот скандал перед триумфатором.