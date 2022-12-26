Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта

Во время этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске обострились разборки между двумя олимпийскими чемпионами и чемпионами мира — Сергеем Устюговым и Александром Большуновым, — начавшиеся еще две недели назад. На сей раз оба лыжника обвинили друг друга в некорректной контактной борьбе в финальном забеге классического спринта. Вроде как подобные конфликты в беговых лыжах случаются регулярно. Например, те же Сергей и Александр в разное время очень громко ругались по схожему поводу с норвежцем Йоханнесом Клебо. И не только с ним. Однако разногласия между двумя нашими звездными лыжниками гораздо глубже, чем просто эмоции в ходе борьбы на лыжне.
В финальном спринтерском забеге классикой на этапе Кубка России в Красногорске Устюгов возглавлял гонку большую часть дистанции, а его главным преследователем был Большунов. Однако в какой-то момент мимо лидеров неожиданно проскочил Александр Терентьев — молодой и очень сильный спринтер-классист. Сергей попытался встать следом за новым лидером, но между ними вклинился Большунов. Возможно, именно этот маневр был оценен Устюговым как запрещенный. После этого лыжи у Сергея начали проскальзывать, и на финише он вовсе бросил бороться, уступив третье место Глебу Ретивых. После гонки Устюгов что-то зло втолковывал Большунову и отказался пожать тому руку.
«Нельзя так делать, это не по-человечески. Я бы себе такого не позволил, — отметил Устюгов в разговоре с журналистами. — Если я подрезаю, то не прыгаю на ботинки, концы лыж, стараюсь не сбивать, все должно оставаться в пределах разумного. А если тебе создается помеха, ты спотыкаешься, то это не особо приятно. Но это лыжные гонки — контактный вид спорта, раньше, говорят, даже локтями толкались. Я потом посмотрю в трансляции, что произошло, но определенные выводы для себя я сделал. Я не обиделся, но неприятно».
«Мы друг с другом соревновались, друг друга обгоняли, и Терентьев в этот момент — опа, и побежал, — ответил Большунов. — На самом деле там просто внутренний радиус, и я выскакивал чуть-чуть вроде бы впереди, там не было вариантов, потому что поворот почти на 180 градусов, надо было занимать внутренний радиус. Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает. Просто Сергею кажется, что я его главный соперник, и он хочет меня постоянно обогнать, даже ни на кого больше не обращает внимания. Здесь быстрый снег, и все решал каждый сантиметр».
«На заключительном этапе гонке Большунов наехал на лыжи Устюгова, что привело к потери темпа, — прокомментировал случившееся старший тренер сборной России Юрий Бородавко. — Сергей считает, что Большунов ему помешал и из-за этого он не смог занять более высокое место. Для этого есть жюри, судейская коллегия. Они жестко смотрят все инциденты. Жюри не увидело в этом нарушения, все было в рамках правил. Все остальное — эмоции. Да, Устюгов отказался жать руку. Но это эмоции, я не вижу в этом неуважения. Все стартующие выходят на старт побеждать, и спортсмены относятся болезненно к любым сбоям по ходу гонки. А сбой был достаточно серьезный. Но тут не нужно драматизировать. Это нормальные спортивные эмоции».
Действительно, данный конфликт можно было бы считать рабочим. Если бы он не стал продолжением инцидента, имевшего место две недели назад на этапе Кубка России в Чусовом. Тогда Устюгов неожиданно для многих одержал победу в спринте, оставив за спиной в том числе Большунова. Эмоции у Сергея по этому поводу, вероятно, были очень сильными, ведь спортсмен готовился к сезону не с национальной сборной, а с региональной командой. «Летом меня некоторые называли «мешком»... И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их «мешками». Я сегодня выиграл у сборной России!» — заявил тогда Устюгов в интервью «Чемпионату».
Если кто не знает: «мешками» или «рюкзаками» лыжники обычно презрительно называют тех, кто привык отсиживаться за спинами соперников. Это синоним неконкурентоспособного спортсмена, не соблюдающего правила фейр-плей. Видимо, заявление Сергея сильно зацепило Большунова. Поэтому, когда Александр победил в следующей гонке, то парировал: «Ну что, «мешки» сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала «мешки» сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Все отлично. Гонка прошла здорово. Сергей хоть и с региональной командой готовится, но тоже сборник, тоже получает зарплату. Также сейчас нет большой разницы: готовиться в сборной команде или в региональной команде».
Эту отповедь многие болельщики сочли слишком резкой, ведь Александр намекал на болезненный для Устюгова момент с эстафетой на Олимпиаде в Пекине. В ней Устюгов завоевал свой главный титул в карьере, но многие считали, что Сергей был включен в заявку за старые заслуги. Что место в той эстафете на Играх-2022 больше заслужил Артем Мальцев. С другой стороны — Устюгов погоды в пекинской эстафете не испортил и финишировал с флагом. И он действительно заслужил тот шанс — хотя бы потому, что был лишен возможности стать олимпийским чемпионом на пике карьеры в 2018 году в Пхенчхане. В общем, намеки на то, что Устюгов слишком легко получил титул олимпийского чемпиона, не совсем справедливы.
Причем история с «мешками» на этом не закончилась. Перед следующей гонкой в Чусовом Большунов снял видео, на котором он передвигается с мешком на плече. А затем на церемонии награждения Александр и призеры — Илья Семиков и Денис Спицов — демонстративно влезли в целлофановые мешки. С одной стороны — креатив и весело, ведь именно такой «движухи» не хватает многим нашим соревнованиям. С другой — с подключением к этому противостоянию других лыжников оно приобрело признаки коллективного буллинга. Сам Устюгов говорил, что не обижается и вообще всячески поддерживает хайп и трешток. Но что на самом деле на сердце у Сергея?
Как известно, Александр очень не любит проигрывать и жестко выговаривает своим партнерам по командному спринту в случае неудачи. Но на чемпионате мира 2019 года Устюгов бежал эстафету в одной команде с Большуновым и также на последнем этапе. Только вот в том случае результат был не таким прекрасным, как в Пекине. У Сергея на дистанции неожиданно начало прихватывать бок, и норвежский финишер Йоханнес Клебо легко обошел нашего. Наверняка Александр это отлично запомнил. Тем более что с Устюговым на протяжении его карьеры регулярно случались разные неприятные истории со здоровьем и порой в самый неподходящий момент.
В 2017 году Сергей был однозначно лучшим лыжником планеты — выиграл «Тур де ски» и две гонки чемпионата мира. Однако затем была допущена грандиозная несправедливость — МОК не пригласил Устюгова на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, причем причины мы не знаем до сих пор. Есть версия, что все дело в показаниях информатора Григория Родченкова. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, как известно, питал особую любовь к нашей лыжной команде, а Сергей находился среди участников Игр в Сочи. В итоге, не сдав за карьеру ни одного положительного теста на допинг, Устюгов был лишен своего главного олимпийского шанса. Большунову в этом плане повезло больше — он стартовал и в Пхенчхане, и в Пекине.
Вне всякого сомнения, у Большунова и Устюгова могут быть чисто возрастные разногласия. Сергей старше на пять лет и представляет другое поколение в нашей команде, выступавшее в совершенно в другой обстановке. Да и в целом никто не обязан испытывать друг к другу симпатию только по профессиональному признаку. Наоборот, публичные пикировки двух звезд точно повышают рейтинги наших лыж. А если вспомнить, что оба спортсмена порой не сдерживают свои эмоции, можно ждать и более бурного продолжения. Однако почему-то хочется верить, что оба прекрасных лыжника все же не перейдут грань в этом конфликте.