Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки

Скандинавы обсуждают, почему не удается контролировать поведение болельщиков.

Норвегия внешне кажется эталоном цивилизованной жизни. Да, все за высокую плату, зато картинки с домиками у фьордов, сверхвысокие доходы от углеводородов, ровные дороги, экология. И спортивные победы, кстати, — если пересчитывать количество медалей на Олимпиадах на душу населения, норвежцы будут выигрывать зимние Игры с еще большим преимуществом. Все чинно, мирно, благородно. Но так ли все однозначно на деле?

Марафон прошел неспокойно

Если копнуть глубже, то и у норвежцев в околоспортивной сфере не все благополучно. Там нет активных футбольных хулиганов, хотя драки случались, зато есть хулиганы лыжные. И каждый год Холменколленский марафон превращается в алкофестиваль с последствиями. 2023-й не стал исключением.

Сама гонка прошла довольно спокойно — 10 норвежцев поделили 10 первых мест, а в финишной разборке Симен Крюгер пересилил Ханса Холунна. Значительная часть европейцев не приехала в Осло из-за напряженного графика после чемпионата, что можно считать организационным провалом. Неудивительно, что молодым норвежским лыжным фанатам не хватило куража и они отметили свою «фемиллу» («полтинник») далеко не 50 граммами.

NRK пишет, что из-за драки один из болельщиков был госпитализирован с травмой плеча. Еще несколько человек получили ушибы и порезы. Также полиция задержала несколько несовершеннолетних в состоянии опьянения с просьбой к родителям забрать их. В общей сложности медицинская помощь потребовалась 164 болельщикам (палаточный лагерь на территории фестиваля посетили 24 тысячи человек).

— Несколько молодых людей находятся в состоянии алкогольного опьянения, об их здоровье позаботятся. Родители должны следить за своими подопечными в течение всей второй половины дня, — написала в официальных соцсетях местная полиция 11 марта. Что интересно, официальный представитель органов правопорядка Свейн Арильд Йоруннланн заявил, что родители не горят желанием приезжать за своими чадами и считают, что разбираться должны социальные службы.

Фото Global Look Press

Холменколлен — часть души

Холменколленский марафон проходит в рамках большого лыжного фестиваля, на который съезжаются десятки тысяч человек. Традиционно он перерастает в большую попойку. Кроме того, там же обычно заканчивается биатлонный сезон. В 2017 году полиция была вынуждена прервать вечеринку биатлонистов, на которой присутствовало около 400 человек. Во время мероприятия сработала пожарная сигнализация, после чего на место прибыли пожарные и правоохранители. Оле Эйнар Бьорндален тогда очень сокрушался по поводу досрочно окончившегося веселья: «Когда сработала сигнализация, мы вышли в вестибюль, чтобы посмотреть, что случилось. Что было дальше, я не знаю, так как ушел. Это был хороший вечер, Мартен Фуркад произнес прекрасную речь. Жаль, что вечеринку прервали».

Перед лыжным марафоном этого года организаторы всячески готовились не повторить бурный опыт прошлого. Генеральный менеджер компании — организатора фестиваля Стефан Маркс говорил, что празднество состоится: «Уникальность лыжного фестиваля в Холменколлене заключается именно в народном празднике, как на арене, так и в поле. Это часть нашей души. Но мы хотели бы избежать пьяной вечеринки».

Фото Global Look Press

Хаос пятилетней давности

В памяти норвежцев еще живы воспоминания о лыжном марафоне 2018 года, который превратился в безумие. «Это ненормальные условия. Норвежские болельщики стоят рядом с трассой и кидают в тебя банки с пивом. Со мной такое случилось. Это был настоящий хаос», — говорил участник той гонки швед Даниэль Рикардссон.

Во время марафона несколько болельщиков оказывались на трассе, Йоханнес Клебо наехал на крышку от пива и упал. Зрители также кидались вафлями в Клебо и Эмиля Иверсена, сообщала Nettavisen. Вечером возникли беспорядки у станции метро. Полиция не справилась с потоком развеселившихся болельщиков, началась давка, несколько человек упали на рельсы. Обошлось без жертв.