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Лыжные гонки

Сегодня, 14:25

Большунов впервые без медали в Малиновке. Тяжелейшая эстафета для Александра

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Скриншот из трансляции matchtv.ru.
Скриншот из трансляции matchtv.ru.
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Тюменская область ожидаемо выиграла командную гонку у мужчин, а квартет с Сан Санычем только шестой.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты»
Мужчины. Эстафета, 4х10 км
1. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев) — 1:53.33,9
2. Республика Татарстан-1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Антон Тимашов) — 37,5
3. Республика Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Евгений Семяшкин) — 1.27,2
4. Москва (Алексей Червоткин, Константин Тиунов, Дмитрий Кондрашов, Илья Трегубов) — 2.33,3
5. Красноярский край (Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьев, Андрей Мельниченко) — 3.29,1
6. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников) — 4.00,6
7. ХМАО-Югра (Рифат Сафиуллин, Роман Дерябов, Александр Кириллов, Сергей Устюгов) — 5.47,7

Александр Большунов после первой победы на турнире в Малиновке сказал: «Сложно выиграть шесть золотых на «Чемпионских высотах», потому что есть индивидуальные гонки, а есть командные. И мы — Архангельская область — скорее всего, эстафету не побежим, потому что два спортсмена заболели».

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Большунов не мог спасти команду

Архангельцы (не архангелогородцы, речь идет обо всем регионе) все же побежали. Но команда, наполовину состоявшая из только выздоровевших людей, фаворитом считаться не могла. Терентьев и Большунов должны были убежать на первых классических этапах, чтобы Шемякин и Горошников не растеряли преимущество. Но Терентьев — спринтер, и ожидать от него подвигов на заснеженной 10-километровой дистанции было самонадеянно.

В стане соперников все понимали. Поэтому призер чемпионата мира Евгений Белов говорил, что фавориты — его Тюменская область. Якимушкин, Белов, Спицов, Мальцев — состав сбалансированный и даже звездный. Вполне мог с норвежцами на Олимпиаде бороться. И победа тюменцам была нужна, чтобы поднять регион в рейтинге и наконец взять первое мужское золото на турнире — женщины свое уже забрали.

Перед этой гонкой надо понимать несколько вводных. Во-первых, лыжники бежали не 40, а под 43 километра из-за особенностей круга. Круг очень сложный, с богатым рельефом и не менее обильными энергозатратами. Наконец, утром над югом Архангельской области прошел снегопад, из-за чего бежать было еще сложнее и наблюдались такие картины. Планица с ее чемпионатом мира облизывается и завидует.

Скриншот из трансляции matchtv.ru.

Москва начинает и выигрывает

Звездой первого этапа стал москвич Червоткин. Он смело со старта взвинтил темп и стал автором побега вместе с Иваном Якимушкиным (Тюменская область) и Андреем Ларьковым (Татарстан). Терентьев, который должен был передавать эстафету Большунову, предсказуемо отпал, но его отставание 2:10 после 10 километров даже для спринтера оказалось внушительным. К первой передаче Червоткин и Якимушкин прибежали вдвоем, Ларькова отцепили — он финишировал через полминуты.

Началась погоня. Белов, который дал занятное интервью «СЭ» про бег за коровами, теперь убегал сам. Он не стал форсировать и вместе с малоизвестным москвичом Тиуновым спокойно контролировал отрыв. Большунов не рвал жилы перед марафоном, чтобы отыгрывать. Но подтянул свою команду с восьмого места на четвертое. У лидера он отыграл почти полторы минуты. Мог и больше, если бы в пылу погони не упал на одном из подъемов.

Скриншот из трансляции matchtv.ru.

А Белов неожиданно подпустил к себе... Илью Семикова из сборной Коми, который вытащил свою команду с четвертой позиции. Передали эстафету они синхронно, причем Белов на стадионе жестко перестроился и закрыл внутреннюю траекторию сопернику. Контактной борьбы сегодня хватало.

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Зрелищного финиша не получилось

Такой плотной развязки, как у женщин, мужчины не придумали. Третий этап превратился в дуэль Спицова (Тюменская область) и Порошкина (Коми), Илья держался долго, но в конце 10-километровки отстал. И после этого Тюмень могла спокойно идти к золоту. Забавный момент произошел в начале четвертого этапа — Мальцев мог обогнать на круг команду ХМАО и позволить Сергею Устюгову не бежать за него четвертый этап. Но чуть-чуть не успел.

После гонки Артем и Сергей обсудили этот момент:

Артем: — Я думаю, ни хрена ты дал со старта!

Сергей: — Да я думал, не побегу. (смеется). Даже не разминался!

Зато обострилась битва за серебро между двумя республиками. Семяшкина догнал Тимашов из сборной Татарстана, которую на первом этапе отцепили от лидеров. Спустя полтора часа они вернулись в игру, и за 2,5 километра татарстанцы обогнали команду Коми.

Ну а Мальцев финишировал с флагом. А недалеко от ленточки его встречал юный сын, которому он обещал золотую игрушку — и обещание сдержал.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Артем Мальцев
Денис Спицов
Евгений Белов
Иван Якимушкин
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