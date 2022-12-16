Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?

Скандинавы по-прежнему настроены против России, несмотря на катастрофические результаты первых этапов Кубка мира.

В Швейцарии с 17 по 18 декабря состоится уже четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Но интерес к нему уже совершенно не тот, что несколько лет назад. Уровень конкуренции на соревнованиях практически нулевой, а фаворитам уже откровенно не хватает мотивации. В итоге лидеры систематически отказываются от участия в гонках. И если некоторые ссылаются на здоровье и иные причины, то другие даже не пытаются скрыть, что у них просто есть дела поважнее, чем нынешний розыгрыш Кубка мира. А норвежские СМИ тем временем продолжают свою песню про необходимость дальнейшего отстранения россиян.

Фрида Карлссон. Фото Global Look Press

Мода на простуду

Отказы от участия в соревнованиях — это не новое явление в лыжных гонках. Но подобное поведение год-два назад воспринималось нормально — все-таки в мире была пандемия коронавируса, спортсмены боялись лишний раз заразиться, берегли себя к предстоящей Олимпиаде в Пекине. Их вполне можно было понять. Но теперь, когда COVID-19 отступил, подобные мотивы вызывают удивление. Так, с этапа в Давосе снялась шведская лыжница Фрида Карлссон. В комментарии для VG она явно дала понять, что борьба за общий зачет ее совершенно не волнует:

«Думаю ли я о желтой майке в этом сезоне? Нет. Вообще. Тогда пришлось бы бежать все. А я этого делать не буду», — сказала Карлссон.

В Швейцарии также не выступит и ее соотечественница Эбба Андерссон. Официальной причиной названы последствия коронавируса и желание поберечь здоровье. Похожая ситуация и у лидера общего зачета среди мужчин Пола Гульберга — он снялся из-за простуды.

До этого дистанционные гонки в Лиллехаммере пропустил пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Причина все та же — вездесущая простуда. А есть спортсмены, которые говорят открыто — Линн Сван, например, сама объявила о пропуске первой половины сезона. А из слов ее тренера можно сделать вполне ясный вывод: Кубок мира не в приоритете.

«Эстерсунд подходит лучше. Затем у нас новый тренировочный сбор, чтобы оптимально подойти к гонкам после Нового года и отобраться на чемпионат мира в Планице», — заявила тренер спортсменки Ола Равальд.

Эмма Рибум. Фото Global Look Press

Падение конкуренции

При всем при этом общий уровень соревнований заметно упал. Если еще на первом этапе, который прошел в Руке, была хоть какая-то конкуренция, в частности, в женском турнире, где шведки чуть не подрались за золото. Майя Дальквист была на финишной прямой, но ей помешала Эмма Хэгстрем, вставив палки в лыжи.

В итоге победу одержала Эмма Рибум, а второе место досталось норвежке Тириль Венг. В любом случае, если это хоть какая-то интрига, хоть и победа, вполне ожидаемо, ушла к шведской спортсменке, то на втором этапе интриги не было от слова совсем. Сборная Норвегии в Лиллехаммере получила расширенную квоту — на старт 10-километровой разделки вышли 12 представителей этой страны.

В итоге все норвежские лыжники завершили гонку в топ-20. А первые 10 мест и вовсе были оккупированы — разве что четвертую строчку занял Эндрю Масгрэйв, выступающий за Великобританию. Но и этот спортсмен имеет непосредственное отношение к Норвегии — он тренируется и путешествует по миру с норвежской сборной.

«По моему мнению, это сумасшествие, что в этой гонке впереди так много норвежцев, — так прокомментировал итоги гонки Nettavisen Клебо. — В пятницу в первой десятке оказались сразу девять норвежцев. Конечно, было бы хорошо, если бы и другие страны занимали высокие места».

Третий этап был чуть интереснее — во многом из-за сенсационного провала норвежцев. В финале спринта был только один представитель этой страны — и это лидер общего зачета Пол Голберг. Впрочем, в конечном итоге в решающей гонке он после контакта с соперником упал, потерял скорость, немного отстал и остался четвертым.

Александр Большунов. Фото Global Look Press

Негатив на россиян

В финале женского спринта не было ни одной шведской лыжницы. Правда, часть спортсменок пропускали гонку «по болезни». Тем не менее совершенно очевидно, что уровень соревнований сильно поменялся — и это не может не влиять на мотивацию спортсменов. Поэтому многие и отказываются от участия. Об этом хорошо сказал олимпийский чемпион Александр Большунов. Он отметил, что в нынешнем розыгрыше Кубка мира попасть в тройку сильнейших очень просто.

«Смотрю сейчас Кубок мира и понимаю, что там медали и очки просто так раздаются: хочешь — бери. Выходи и забирай. В первые три места сейчас заехать — без проблем. Клебо не первый в общем зачете? Он топовый спортсмен, знает, какие гонки бежать, какие — нет. Впереди еще целый длинный сезон, у Йоханнеса еще будет много шансов забрать свое и забрать Кубок мира», — сказал Большунов «Чемпионату».

Совершенно очевидно, что без российских спортсменов текущий розыгрыш Кубка мира во многом потерял с точки зрения зрелищности и конкуренции. Однако норвежцы продолжают настаивать на своем — лыжников из России на стартах быть не должно. Причем не только на ближайшем чемпионате мира в словенской Планице, но и в дальнейшем.

«Вряд ли российские лыжники вернутся на следующий международный чемпионат как ни в чем не бывало. Возможно, это произойдет на ЧМ-2025 в Тронхейме в 2025 году. Никто не знает, на какой стадии будет ситуация. Однако многие из нас навсегда усвоили, что российским представителям больше не место в международном спорте. Веронике Степановой и другим россиянам не место на лыжном чемпионате в Тронхейме», — написал журналист издания Dagbladet Эстен Сетер.

При этом очевидно, что норвежцы осознают проблему. Без россиян сильно уменьшился уровень конкуренции. Однако решать ее не спешат. «Выглядит не очень хорошо, когда наверху столько норвежцев. Но надо сказать, что есть сильная лыжная нация, которая не участвует в соревнованиях. Сегодня ее здесь нет. Так что в обычный сезон у нас, вероятно, не было бы девяти человек на вершине. Однако национальная квота также является лакомым куском для тех, кто приедет на Кубок Норвегии. Я не думаю, что мы ее должны сокращать», — сказал Ханс Холунн после второго этапа.