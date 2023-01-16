«Не мог подумать, что буду неправильно понят». Эхо нашумевшего разговора на этапе лыжного Кубка России

Чемпион страны Алексей Шемякин проясняет ситуацию, сложившуюся на соревнованиях в Сыктывкаре.

В воскресенье 33-летний северодвинский лыжник Алексей Шемякин дал эмоциональное интервью «СЭ», которое вызвало большой резонанс и разошлось по Сети.

На мой взгляд, в Алексее говорила обида от того, что он почти добился одного из самых значимых для себя успехов в карьере — заняв третье место в гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка страны в Сыктывкаре. И затем лишился награды буквально перед церемонией награждения. Ведь по стадиону объявили о том, что бронзы будет вручено две. Хоть комментаторы и не официальные уполномоченные от жюри. До этого Алексей дважды стал четвертым в Чусовом, ни одной медали этапа Кубка России в его карьере не было — только на финалах Кубка, где лучшие сборники, конечно, не присутствовали.

На самом деле этот случай показывает, что Кубок России — ни разу не проходной турнир. А нерв здесь не то что оголен, а прямо-таки щеголяет голышом. И за третье место в любой гонке хочется грызться до конца. В воскресенье вечером Алексей выразил желание высказаться о ситуации подробнее. Мы публикуем наш диалог, текст которого согласован с чемпионом России-2019 в марафоне.

— Алексей, у нас с вами состоялся короткий разговор после скиатлона, возможно, я вас поймал в момент, когда вы еще были мыслями в гонке и на соревновательном кураже. Давайте поговорим обстоятельно.

— Давайте. Как вы знаете, 13 января состоялась индивидуальная гонка свободным стилем на 15 километров, где я предварительно занял третье место, пройдя в одни и те же секунды с Ильей Порошкиным. Я был убежден, что останусь третьим, но перед награждением ко мне подошел главный судья и объявил, что я четвертый. Он объяснил, что шло долгое разбирательство, в результате которого по новым правилам, используя технические средства (хронометраж), были установлены секунды, десятые, сотые и тысячные секунд. В результате всего, изучив весь массив данных, судейская коллегия пришла к выводу, что я четвертый. Мне и моему представителю объяснили и разъяснили все очень корректно, в итоге претензий к судейской коллегии не осталось. На награждении присутствовала президент ФЛГР Елена Валерьевна Вяльбе. В рамках церемонии награждения она произнесла фразу «поздравляю».

Елена Вяльбе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Но в дальнейшем часть СМИ начала представлять ваши слова, будто вы цитируете Елену Вяльбе. Ради справедливости, кавычек в моем тексте не было.

— Полагаю, что мои слова некорректно были поняты вами. Я имел в виду — «вот я лошара», произнес это с улыбкой и иронией.

— Слушайте, но по разговору было сложно сделать такой вывод, честно.

— Допускаю это. Но согласитесь, после сложной 30-километровой гонки (скиатлона. — Прим. «СЭ»), когда еще не успел восстановиться, может быть такое, что свои мысли идеально четко не сформулируешь. Елена Валерьевна на награждении мне сказала только «поздравляю», и здесь я хочу заострить внимание, что она не говорила, да и не могла, по моему убеждению, говорить этих слов, поскольку знаю ее исключительно с положительной стороны. Слова о «лошаре» были адресованы мной самому к себе в рамках самоиронии. Я также полагал, что наш разговор носит непубличный характер.

— Тут уже я должен оговориться, что стоял в манишке «пресса». Но думаю, тут мы можем согласиться друг с другом, что в будущем будем вдвоем оговаривать дополнительно, что говорим публично.

— Соглашусь, и в этом случае я бы себя «лошарой» называть бы не стал. Что касается сборной, я отметил лишь их шикарные условия подготовки спортсменов, инвентаря, общих организационных моментов и сказал в качестве иронии фразу, ничем не желая принизить их достоинства. Честно говоря, в хорошем смысле условиям сборной завидуют многие спортсмены, если не все. Поэтому это ни для кого не секрет. Со своей стороны хочу донести еще раз до всех болельщиков лыжных гонок и руководства ФЛГР свою позицию, что очень уважаю цели и задачи нашей сферы спорта и ни в коем случае не мог подумать, что буду неправильно понят. Надеюсь, что таких недопониманий впредь удастся избежать.

— Надеюсь, мы поняли друг друга. Как вам в целом этап в Сыктывкаре?

— Конечно, этап для меня прошел очень удачно. Здесь была прекрасная атмосфера, четкая организация соревнований, интересная программа, наконец, объективное судейство. Очень порадовали болельщики на трибунах и трассе. Очень приятно, что лыжные гонки на самом деле затрагивают души многих людей, они интересны публике, а мы в свою очередь стараемся этот интерес подогреть своими спортивными выступлениями. Крайне рад осознавать себя частью мощного движения под названием «лыжные гонки», и также рад, что могу конкурировать с сильнейшими лыжниками страны. Вообще мне хочется поблагодарить публику за интерес к нашему виду спорта, и обещаю со своей стороны предпринять максимум усилий к поддержанию этого интереса.