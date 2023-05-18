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Лыжные гонки

18 мая, 19:00

Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Юстина Ковальчик и Кацпер Текиели
Юстина Ковальчик и Кацпер Текиели.
Фото Соцсети
Юстина Ковальчик с ребенком.
Фото Соцсети
Кацпер Текиели
Кацпер Текиели.
Фото Соцсети
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Супругу легендарной польской лыжницы было 38 лет.

Трагические новости о гибели Кацпера Текиели — мужа одной из самых титулованных спортсменок Польши Юстины Ковальчик — первым сообщил польский портал dts24.pl. Тело 38-летнего альпиниста было найдено в районе Юнгрфрау в швейцарских Альпах. Трагедия случилась в среду из-за схода лавины. Швейцарские спасательные службы были подняты по тревоге, однако погодные условия не позволили команде сразу добраться до места происшествия. Вертолет только на следующее утро смог залететь в долину, где и был обнаружен погибший Текиели.

Юстина КОВАЛЬЧИК. Юстина Ковальчик: «После победы в Сочи мой русский тренер плакал»

Кем был Кацпер Текиели?

Кацпер Текиели был достаточно опытным и известным альпинистом. Также он имел звание инструктора, которое было присвоено Польской ассоциации альпинизма. На его счету около 300, покоренных горных маршрутов. В 2010 году в рамках Международного забега на Эльбрус он добрался до вершины менее чем за пять часов. Несколько лет Кацпер был участником программы «Польский зимний гималайизм», а в 2019-м добился серьезных успехов в европейских горах. А три года назад он попал в список десяти номинантов на премию Piolet d'Or — самую престижную мировую награду в области альпинизма.

В начале мая он покорял четырехтысячники в швейцарских Альпах, чем делился в соцсетях. Он сообщал об экспедиции на вершины Бисхорн (4153 м), Вайсмис (4017 м) и Лаггинхорн (4010 м). Последний пост он опубликовал во вторник. Иллюстрацией поста стала фотография рюкзака на фоне гор.

Кацпер Текиели
Кацпер Текиели.
Фото Соцсети

Вместе по горам

Горы были его настоящей страстью. И этой страстью он увлек одну из главных звезд польского спорта — двукратную олимпийскую чемпионку, четырехкратную обладательницу Кубка мира по лыжным гонкам Юстину Ковальчик. Они познакомились в 2019-м. Вместе впервые они появились осенью на гала-концерте, посвященном столетию олимпийского комитета Польши. В 2020-м Юстина и Кацпер сыграли свадьбу. Прославленная лыжница после торжества приняла двойную фамилию Ковальчик-Текиели.

Вместе они поддерживали увлечения друг друга. В соцсетях Кацпер показывал, как бегает по лыжне классикой, а Юстина выкладывала фотографии с горных восхождений. В последний год они ходили в экспедиции втроем — стали брать с собой полуторагодовалого сына Хуго. Они сажали ребенка в специальную люльку на спину и вместе взбирались на горные вершины.

Юстина Ковальчик с ребенком.
Фото Соцсети

В последнюю экспедицию Кацпер отправился без семьи. «Он был самым замечательным. Он был самым красивым человеком в мире», — написала Юстина Ковальчик-Текиели в своих соцсетях.

Юстина закончила карьеру в 2018 году, а до этого была одной из главных звезд женских лыж. Ее противостояние с норвежской Марит Бьорген — главная интрига Кубка мира в конце нулевых — первой половине десятых. С Ковальчик работал тренер русского происхождения Александр Веретельный, и до последнего времени легенда лыжных гонок оставалась одной из немногих в польском спорте, кто хорошо относился к России.

Олимпиада
Сборная Польши по лыжным гонкам
Юстина Ковальчик
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