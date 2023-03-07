Карлссон и Поромаа больше не вместе. Почему распалась самая яркая лыжная пара?

Окончен долгий школьный роман лучших шведских лыжников.

Лыжная сборная Швеция показала на чемпионате мира в Планице одно из самых успешных выступлений за всю историю. Женская команда и вовсе доминировала в Словении, завоевав награды в каждой из шести гонок и уверенно выиграв свой зачет. Всего шведские девушки взяли 4 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Также впервые за последние шесть лет есть медаль и мужчин — бронзу в марафоне завоевал Вильям Поромаа.

На следующий день после своего успеха на чемпионате мира Вильям вновь стал хедлайнером шведских новостей, когда Поромаа и его девушка Фрида Карлссон объявили о расставании.

Ждали конца чемпионата мира

О том, что их дороги разошлись, первой сообщила Фрида: «Отношения закончились, но мы по-прежнему остаемся очень хорошими друзьями», — коротко рассказала лыжница в разговоре с Expressen.

23-летняя Карлссон в Планице завоевала четыре медали — два серебра и две бронзы. Больше трех наград до этого она на главных стартах не выигрывала: три в Зеефельде в 2019-м, три в Оберстдорфе в 2021-м и одна командная бронза на Олимпиаде в Пекине. Конечно, шведке не хватило в Словении личного золота, тем более после ухода грозной Терезы Йохауг, но провальным прошедший чемпионат мира для Фриды точно не назовешь.

Фото Соцсети

Аналогично можно сказать и про Поромаа. 22-летний швед был единственным, кто составлял конкуренцию норвежцам в дистанционных гонках. В скиатлоне и разделке он был пятым, а в марафоне, как уже упоминалось, третьим. Выше него в итоговых протоколах только Клебо с соотечественниками. Бронза стала первой медалью Вильяма на чемпионатах мира.

Но события в Планице никак не повлияли на отношения лыжников. Вильям поделился со СМИ, что решение о расставании они с Фридой приняли еще осенью, а с объявлением тянули, чтобы ничего не мешало подготовке и выступлении на чемпионате мира.

Спортсмены подошли к вопросу профессионально. Этот профессионализм, по сути, и стал причиной их разлада.

Карьера против отношений

Фрида и Вильям встречались больше пяти лет. Познакомились они, еще когда оба учились в школе. Карлссон из города Соллефтео, Поромаа из Фрэнста. Между населенными пунктами около 150 километров. Но их сблизили совместные лыжные соревнования, на одних из которых они и встретились. Инициативу проявил Вильям. Фрида была не против знакомства и оставила ему свой контакт.

Сначала роман проходил в основном в переписке, а после Поромаа переехал в Соллефтео и стал выступать с Карлссон за один лыжный клуб. Затем пара съехалась и стала жить вместе в таунхаусе с милой террасой.

Важным и, похоже, определяющим событием в их романе стал переезд весной 2021 года. Лыжники решили, что нужно бросить все силы на подготовку к Олимпиаде в Пекине. Для оптимизации тренировочного процесса пара разъехалась по разным городам. Фрида отправилась в Эстерсунд, Вильям — в Сундсвалль.

Фото Соцсети

«Возможно, к этому будет сложно привыкнуть, но сейчас лыжные гонки — это самое главное для нас обоих, — делилась с журналистами Карлссон. — Мы должны делать то, что, по нашему мнению, лучше для нас. Вилле считает, что ему лучше находиться в Сундсвалле рядом со своим тренером Ларсом Юнгом. В то же время я знаю, что лучшие для меня условия в Эстерсунде и Соллефтео».

Поромаа говорил, что после пяти лет совместной жизни с Фридой чувствует себя немного непривычно, но потихоньку начинает привыкать. При этом лыжник не стеснялся давать советы о том, как наладить отношения на расстоянии: «Вы должны стараться поддерживать связь. Это то, что мы сделали. Если вам нравится быть вместе и вы любите друг друга, то расстояние не имеет большого значения».

Но, видимо, расстояние все-таки сыграло свою роль. Лыжники стали все меньше постить фотографии друг с другом в соцсетях, а в какой-то момент перестали это делать вовсе. Осенью 2022-го в отношениях была поставлена точка. Официальная причина — слишком плотный график тренировок.

Между Эстерсундом и Сундсваллем, где тренируются Фрида и Вильям, все те же два с небольшим часа дороги. Но если в 17 лет это не было препятствием, то в 23 выросло в большой барьер.