Жена Большунова осталась в сборной России. Она будет руководить своим мужем

Перестановки в тренерских штабах национального команды.

Несмотря на межсезонье, жизнь в российских лыжах бьет ключом. Глава федерации и сборной Елена Вяльбе уже заявила, что планируется рассмотреть изменение дистанций на российских соревнованиях после решения международной федерации уравнять мужские и женские гонки.

Юлия Ступак. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ступак скучно, но дистанции уравнивать придется

Ранее наша олимпийская чемпионка была против, но выхода нет — если на чемпионатах мира уравниловка уже произошла, а на Олимпиаде более чем возможна после переговоров с МОК. Правда, в своих соцсетях на решение FIS красноречиво отреагировала одна из лучших лыжниц России Юлия Ступак:

— Посмотрела сейчас гонку с чемпионата мира этого года. Стало интересно. Выключила почти сразу! Без российских спортсменов международные лыжные гонки — неполноценные. У мужчин так вообще все понятно еще до старта. А уравнение дистанций... Печально смотреть, как мой любимый вид спорта становится максимально скучным, — написала Ступак в соцсетях.

Между тем сборная России по лыжам все еще существует, хотя понятно, что возвращать нас пока никто не собирается, да и большого желания бороться за это ФЛГР не проявляет. Между тем, в списке специалистов сборной, который был недавно опубликован на сайте Министерства спорта, немало интересных людей.

Александр Большунов и его супруга Анна. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семейный вид спорта

Так, уже третий год в списки попадает жена Александра Большунова Анна, в свое время выступавшая в гонках под девичьей фамилией Жеребятьева. В сезоне-2021/22 она числилась как «специлист спортивной сборной команды РФ» — прямо в официальной бумаге фигурировала с опечаткой. Сейчас роль другая — «администратор тренировочного процесса», работает она в Центре спортивной подготовки (два года назад значилась ФЛГР).

Это вызывает у болельщиков разные эмоции. С одной стороны, Большунов не раз доказал, что он ключевой лыжник страны, возможно, единственный, кто может бросать вызов норвежцам. И если присутствие супруги ему помогает, как отмечали Юрий Бородавко и Елена Вяльбе, то включение в состав Анны логично. С другой стороны, почему она должна находиться обязательно в статусе тренера и администратора, а не просто путешествовать с мужем и ребенком? Ответом на это могли бы стать результаты деятельности Анны в роли администратора/специалиста, однако официально о них не говорится.

Впрочем, ситуация с родственными связями в сборной — это давняя традиция. В отличие от госслужбы, где семейственность воспринимается как недостаток (блат) и в некоторых случаях даже запрещена законом, то в большом спорте это часто большой плюс. Ведь круг общения у топ-спортсменов сильно ограничен, и взаимопонимание с представителями других сфер жизни — затруднено. В лыжах, например, существуют целые династии, и вполне себе успешные. И наличие рядом близких людей скорее помогает спортсменам, чем мешает.

В списке тренеров сборной сразу трое Большуновых — еще отец Александра, есть мама сестер Непряевых Ирина, брат Анастасии Прокофьевой Владимир Рыгалин, брат Анастасии Кулешовой Петр и их отец Николай, сын легендарного специалиста Юрия Чарковского Алексей, дочь многолетнего секретаря и переводчика федерации Георгия Мнацаканова Кристина (отвечает за подготовку инвентаря) и сразу четыре фамилии Вяльбе — помимо Елены Валерьевны это бывший супруг Урмас, сын Франц (специалисты по подготовке инвентаря) и его жена Татьяна — главный специалист по работе с персоналом.

Вероника Степанова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Степанова меняет регион?

Также интересно, что Вероника Степанова в списках сборной числится как представитель Дальневосточного федерального округа, а на сайте ФЛГР уже поменяла прописку на Архангельскую область. Сама она пояснила, что ведет переговоры с регионом.

Ранее именно в Поморье перешел Александр Большунов. Судя по всему, ключевым аргументом являются финансовые и инфраструктурные условия — этому региону нужны лыжники, и он готов перебивать ставки в других регионах. На турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке архангельские лыжники благодарили Устьянский лесопромышленный комплекс, рядом с которым проходил турнир.