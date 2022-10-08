«Сделаем так, как скажет МОК». Лыжники не смогли выбрать между бойкотом норвежцев и возвращением россиян

Обсуждения по допуску россиян на международные старты пройдут только в декабре, и их результат непредсказуем.

В последние дни в лыжах как будто происходит свой турнир по пинг-понгу. Только играют тут не спортсмены и не мячом, а функционеры — словами. Сначала генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Мишель Вион якобы заявил, что россияне могут быть допущены до следующего чемпионата мира. Его заявление тут же опроверг представитель Финляндии Мартти Ууситало, сказав, что никаких послаблений не будет. Теперь же стало известно, что российским лыжникам сохранят квоты для участия в Кубке мира, но решение по допуску будет зависеть исключительно от Международного олимпийского комитета.

Слово за МОК

Так есть ли у России и Белоруссии шанс вернуться к соревнованиям следующего сезона? Вероятно, все-таки да, слухи в спорте редко появляются на беспочвенной основе. Дискуссия же насчет допуска отстраненных спортсменов идет уже не один день. Через две недели FIS должна окончательно принять решение по этому вопросу. Вот только ориентироваться в федерации будут не столько на возможную выгоду для лыжных гонок и самих атлетов, сколько на мнение Международного олимпийского комитета. Вот точные слова президента FIS Йохана Элиша для норвежского издания Dagbladet:

— Мы пристально следим за действиями МОК и последуем тому, что они скажут.

— Независимо от того, каким их решение будет?

— По всей вероятности, да.

Йохан Элиш. Фото Global Look Press

Слова «по всей вероятности» не символизируют стопроцентное следование решению МОК, но все-таки намекают на это. Никто не хочет нести полную ответственность за допуск (или запрет) россиян на соревнования — любое решение спортивных функционеров будет обсуждаться и прессой, и болельщиками, и в национальных комитетах. Лучше уж положиться на кого-то третьего, а потом просто скорректировать свою позицию в зависимости от ситуации. Глава МОК Томас Бах незадолго до этого говорил, что нужно предоставить право участвовать в соревнованиях тем россиянам, которые готовы дистанцироваться от спецоперации.

Вместе с этим FIS приняла и другое, не совсем напрашивающееся решение — оставила максимальные квоты российским спортсменам для участия в Кубке мира. Логично, ведь эти места были заработаны по результатам прошлого сезона. Но учитывая то, что россияне отстранены и вряд ли будут выступать на соревнованиях, могла бы этого и не делать. Или в этом тоже можно найти намек на возможное возвращение на международную арену?

Против возвращения россиян жестко выступили норвежцы, пригрозившие бойкотировать Кубок мира. Президент федерации Туве Мо Дюрхауг заявляла, что бойкот будет актуальным, если отстраненных все-таки вернуть на Кубок мира — ситуация в мире пока не меняется: «Мы хотим, чтобы и спортсмены, и руководители сборной России были отстранены, пока идет спецоперация». По словам Дюрхауг, они направили письмо в FIS с их мнением обо всей этой истории.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Возможный бойкот норвежцев

Норвежцы — это действительно серьезно: на противостоянии этой страны с Россией строятся все основные сюжеты на лыжных соревнованиях. Если на Кубке мира не будет ни Клебо, ни Большунова, кто будет приносить рейтинги и так не самому популярному виду спорта? А еще нужно учесть, что норвежцев готовы поддержать и шведы — точно ли МОК и FIS пойдут на то, чтобы пожертвовать ими ради россиян?

В России, кстати, считают, что все угрозы норвежцев — это только слова. Чемпион мира Максим Вылегжанин говорит, что бойкоты — привычное дело для них, даже когда нет такой серьезной повестки: «Норвежцы что-то всегда бойкотируют против россиян, даже когда пандемия была и не выступали. Боязнь, наверное. Они боятся конкуренции. Конечно, неприятно, сколько я ни бегал, мы были в хороших отношениях с норвежцами, мы все считались сильными спортсменами», — рассказал Вылегжанин Metaratings.

Тренер сборной Юрий Бородавко привел в пример весьма логичный аргумент — в Норвегии говорили, что отказываются участвовать в заседании FIS в Цюрихе из-за того, что там будут представители России. В реальности же норвежцы на конгрессе были и вполне спокойно общались с представителями других делегаций: «Не нужно обращать внимания! Многие из них болтуны! Норвежцы официально говорили о том, что они не приедут на конгресс. Однако все приехали. Не воспринимайте всерьез все, что они пишут. Норвежцы в очередной раз нагоняют пыль».

В FIS на возможный бойкот северных стран ответили просто — снова повторили, что будут оценивать то, что решит МОК. Там же еще в феврале попросили отстранить всех белорусов и россиян от соревнований, но, как говорят представители комитета, регулярно ведутся переговоры о возвращении спортсменов на международную арену. Точнее, обсуждаются варианты решения вопроса. Правда, Кристин Клостер Аасен из МОК говорит, что никаких новых положений не будет приниматься до декабря, когда у представителей будет очередная встреча.

В связи с этим возникает вопрос: когда же будет принято решение по возвращению россиян на международную арену? Будет ли оно принято в октябре, как об этом заявлялось FIS, или придется ждать декабря, пока члены МОК не встретятся для обсуждений? Ситуация остается непонятной, а спортсмены продолжают быть в подвешенном состоянии — как норвежцы и шведы, так и россияне.