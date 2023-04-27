Устюгов вернулся в сборную. Знаменитый лыжник продолжит карьеру в группе Сорина

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В четверг, 27 апреля, Федерация лыжных гонок России утвердила состав сборной команды страны для подготовки к сезону-2023/24. Всего в списке 48 фамилий (23 женщины и 25 мужчин) — для сравнения, в сборной Норвегии (без учета Йоханнеса Клебо, Астрид Слинн и Кристин Шистад) всего 20 спортсменов. Руководить пятью тренировочными группами российской лыжной команды будут Юрий Бородавко, Олег Перевозчиков, Андрей Нутрихин, Егор Сорин и Петр Седов.
Главный трансфер межсезонья — переход Юлии Ступак в группу Егора Сорина. Обладательница четырех олимпийских медалей не сработалась с Юрием Бородавко и весь сезон-2022/23 продолжала оставаться на связи с Маркусом Крамером (даже летала к немецкому тренеру на сбор в Италию). Теперь Ступак предстоит подготовка в группе Сорина, ранее выступавшего в роли помощника и переводчика Крамера. Спарринг у Юлии также намечается более чем достойный: олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, одна из сильнейших дистанционщиц страны Анастасия Прокофьева, самая прогрессирующая лыжница этого сезона Елизавета Пантрина. К концу лета ожидается возвращение Татьяны Сориной. Еще одна участница золотого олимпийского эстафетного квартета и супруга старшего тренера группы минувший сезон провела в декретном отпуске (пополнение в семье ожидается в июне), но к следующей зиме планирует быть в оптимальной форме.
У мужчин Сергей Устюгов, прошлым летом покидавший группу Сорина из-за разногласий с тренером (олимпийский чемпион не воспринимал Егора в качестве старшего и продолжил работу по планам Крамера), не просто продолжит карьеру, а даст командным тренировкам второй шанс. Тем более что состав пополнил 19-летний Савелий Коростелев (три победы в спринтах на этапах Кубка России). Самый талантливый лыжник-юниор страны неоднократно заявлял, что Устюгов является его кумиром. Сергей также тепло относится к Савелию — делился с ним не только ценными советами минувшей зимой, но и даже давал свои лыжи на финал Кубка России.
Группа Егора Сорина: Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Савелий Коростелев, Илья Порошкин, Сергей Устюгов, Елизавета Пантрина, Анастасия Прокофьева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева.
Состав сильнейшей тренировочной группы сборной России с лидерами мужской и женской команд — Александром Большуновым и Натальей Непряевой — претерпел незначительные изменения. К мужской группе добавился перспективный Никита Денисов: 21-летнему лыжнику, в 2022-м выигравшему две медали молодежного чемпионата мира, переход на взрослый уровень пока дается непросто. Возможно, в компании пяти олимпийских медалистов (Большунов, Спицов, Терентьев, Червоткин, Якимушкин) и одного участника Игр (Мальцев) прогресс пойдет быстрее.
У женщин ровесница Денисова Дарья Непряева будет тянуться за старшей сестрой, а также вице-чемпионкой России на дистанции Марией Истоминой.
Группа Юрия Бородавко: Александр Большунов, Никита Денисов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Мария Истомина.
Единственная исключительно женская тренировочная группа собрала универсальную компанию перспективных лыжниц, в основном представляющих регионы восточнее Урала. Вся эстафетная четверка сборной Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, занявшая четвертое место на чемпионате России (Анна Кожинова, Алена Баранова, Елизавета Еремеева и Арина Кусургашева) плюс чемпионка страны-2022 на дистанции Елизавета Шалабода и три спортсменки из Москвы и Санкт-Петербурга — такой состав собрался под руководством Андрея Нутрихина. Группа очень перспективная (самой старшей лыжнице 24 года, самой младшей — 19) и ровная. Главная звезда команды — Алена Баранова, по итогам этой зимы лидировавшая в спринтерском рейтинге и выигравшая две медали главных стартов (чемпионата России и «Чемпионских высот»).
Группа Андрея Нутрихина: Алена Баранова, Екатерина Евтягина, Елизавета Еремеева, Анна Кожинова, Арина Кусургашева, Елизавета Маслакова, Елизавета Шалабода, Диана Соболева.
Олимпийская медалистка Игр 2018 года в эстафете Анастасия Кулешова, этой зимой вернувшаяся на топ-уровень (три призовых места на «Чемпионских высотах» и победа в марафоне на чемпионате России), будет единственной женщиной в тренировочной группе, которой руководит ее старший брат Петр Седов. С учетом того, что 32-летний специалист также работал помощником Маркуса Крамера, возможен вариант, при котором Кулешова будет пересекаться на сборах со спортсменками из группы Сорина.
Группа Петра Седова: Кирилл Кочегаров, Егор Митрошин, Никита Родионов, Павел Соловьев, Илья Трегубов, Сергей Шаров, Анастасия Кулешова.
Группа Олега Перевозчикова как в мужской части, так и в женской — сочетание перспективной молодежи и «второго эшелона» сборной. Опытный Илья Семиков, финишировавший в тройке рейтинга ФЛГР по итогам сезона, а также выигравший три медали чемпионата страны Антон Тимашов выступят в роли достижимых ориентиров для слегка забуксовавшего на взрослом уровне трехкратного чемпиона мира среди юниоров Александра Ившина. У женщин лидер группы — Екатерина Смирнова, занявшая первое место в дистанционном зачете ФЛГР и Кубка России. По уровню все ближе к ней вчерашние юниорки Евгения Крупицкая и Ольга Жолудева.
Группа Олега Перевозчикова: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Лидия Горбунова, Ольга Жолудева, Евгения Крупицкая, Алеся Рушенцева, Екатерина Смирнова.
Ни в одну из групп не попал трехкратный призер чемпионатов мира в спринтерских гонках Глеб Ретивых. За весь сезон-2022/23 спортсмен, которому в декабре прошлого года исполнился 31 год, лишь дважды сумел финишировать в тройке сильнейших (на этапе Кубка России в декабре, и на финале Кубка страны в апреле). Нет в составе сборной и участницы Олимпийских игр в Пекине Христины Мацокиной: этой зимой 24-летняя лыжница не сумела подняться на подиум ни в одной личной гонке.