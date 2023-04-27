Устюгов вернулся в сборную. Знаменитый лыжник продолжит карьеру в группе Сорина

Стал известен состав национальной команды по лыжным гонкам на следующий сезон.

В четверг, 27 апреля, Федерация лыжных гонок России утвердила состав сборной команды страны для подготовки к сезону-2023/24. Всего в списке 48 фамилий (23 женщины и 25 мужчин) — для сравнения, в сборной Норвегии (без учета Йоханнеса Клебо, Астрид Слинн и Кристин Шистад) всего 20 спортсменов. Руководить пятью тренировочными группами российской лыжной команды будут Юрий Бородавко, Олег Перевозчиков, Андрей Нутрихин, Егор Сорин и Петр Седов.

Усиление группы Сорина

Главный трансфер межсезонья — переход Юлии Ступак в группу Егора Сорина. Обладательница четырех олимпийских медалей не сработалась с Юрием Бородавко и весь сезон-2022/23 продолжала оставаться на связи с Маркусом Крамером (даже летала к немецкому тренеру на сбор в Италию). Теперь Ступак предстоит подготовка в группе Сорина, ранее выступавшего в роли помощника и переводчика Крамера. Спарринг у Юлии также намечается более чем достойный: олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, одна из сильнейших дистанционщиц страны Анастасия Прокофьева, самая прогрессирующая лыжница этого сезона Елизавета Пантрина. К концу лета ожидается возвращение Татьяны Сориной. Еще одна участница золотого олимпийского эстафетного квартета и супруга старшего тренера группы минувший сезон провела в декретном отпуске (пополнение в семье ожидается в июне), но к следующей зиме планирует быть в оптимальной форме.

У мужчин Сергей Устюгов, прошлым летом покидавший группу Сорина из-за разногласий с тренером (олимпийский чемпион не воспринимал Егора в качестве старшего и продолжил работу по планам Крамера), не просто продолжит карьеру, а даст командным тренировкам второй шанс. Тем более что состав пополнил 19-летний Савелий Коростелев (три победы в спринтах на этапах Кубка России). Самый талантливый лыжник-юниор страны неоднократно заявлял, что Устюгов является его кумиром. Сергей также тепло относится к Савелию — делился с ним не только ценными советами минувшей зимой, но и даже давал свои лыжи на финал Кубка России.

Группа Егора Сорина: Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Савелий Коростелев, Илья Порошкин, Сергей Устюгов, Елизавета Пантрина, Анастасия Прокофьева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева.

Савелий Коростелев. из личного архива

У Бородавко — плюс одна Непряева

Состав сильнейшей тренировочной группы сборной России с лидерами мужской и женской команд — Александром Большуновым и Натальей Непряевой — претерпел незначительные изменения. К мужской группе добавился перспективный Никита Денисов: 21-летнему лыжнику, в 2022-м выигравшему две медали молодежного чемпионата мира, переход на взрослый уровень пока дается непросто. Возможно, в компании пяти олимпийских медалистов (Большунов, Спицов, Терентьев, Червоткин, Якимушкин) и одного участника Игр (Мальцев) прогресс пойдет быстрее.

У женщин ровесница Денисова Дарья Непряева будет тянуться за старшей сестрой, а также вице-чемпионкой России на дистанции Марией Истоминой.

Группа Юрия Бородавко: Александр Большунов, Никита Денисов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Мария Истомина.

Дарья Непряева. из личного архива

Женская команда Нутрихина

Единственная исключительно женская тренировочная группа собрала универсальную компанию перспективных лыжниц, в основном представляющих регионы восточнее Урала. Вся эстафетная четверка сборной Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, занявшая четвертое место на чемпионате России (Анна Кожинова, Алена Баранова, Елизавета Еремеева и Арина Кусургашева) плюс чемпионка страны-2022 на дистанции Елизавета Шалабода и три спортсменки из Москвы и Санкт-Петербурга — такой состав собрался под руководством Андрея Нутрихина. Группа очень перспективная (самой старшей лыжнице 24 года, самой младшей — 19) и ровная. Главная звезда команды — Алена Баранова, по итогам этой зимы лидировавшая в спринтерском рейтинге и выигравшая две медали главных стартов (чемпионата России и «Чемпионских высот»).

Группа Андрея Нутрихина: Алена Баранова, Екатерина Евтягина, Елизавета Еремеева, Анна Кожинова, Арина Кусургашева, Елизавета Маслакова, Елизавета Шалабода, Диана Соболева.

Алена Баранова. из личного архива

Кулешову поддержит брат

Олимпийская медалистка Игр 2018 года в эстафете Анастасия Кулешова, этой зимой вернувшаяся на топ-уровень (три призовых места на «Чемпионских высотах» и победа в марафоне на чемпионате России), будет единственной женщиной в тренировочной группе, которой руководит ее старший брат Петр Седов. С учетом того, что 32-летний специалист также работал помощником Маркуса Крамера, возможен вариант, при котором Кулешова будет пересекаться на сборах со спортсменками из группы Сорина.

Группа Петра Седова: Кирилл Кочегаров, Егор Митрошин, Никита Родионов, Павел Соловьев, Илья Трегубов, Сергей Шаров, Анастасия Кулешова.

Анастасия Кулешова. из личного архива

Молодые таланты Перевозчикова

Группа Олега Перевозчикова как в мужской части, так и в женской — сочетание перспективной молодежи и «второго эшелона» сборной. Опытный Илья Семиков, финишировавший в тройке рейтинга ФЛГР по итогам сезона, а также выигравший три медали чемпионата страны Антон Тимашов выступят в роли достижимых ориентиров для слегка забуксовавшего на взрослом уровне трехкратного чемпиона мира среди юниоров Александра Ившина. У женщин лидер группы — Екатерина Смирнова, занявшая первое место в дистанционном зачете ФЛГР и Кубка России. По уровню все ближе к ней вчерашние юниорки Евгения Крупицкая и Ольга Жолудева.

Группа Олега Перевозчикова: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Лидия Горбунова, Ольга Жолудева, Евгения Крупицкая, Алеся Рушенцева, Екатерина Смирнова.

Екатерина Смирнова. из личного архива

Ретивых и Мацокина вне состава

Ни в одну из групп не попал трехкратный призер чемпионатов мира в спринтерских гонках Глеб Ретивых. За весь сезон-2022/23 спортсмен, которому в декабре прошлого года исполнился 31 год, лишь дважды сумел финишировать в тройке сильнейших (на этапе Кубка России в декабре, и на финале Кубка страны в апреле). Нет в составе сборной и участницы Олимпийских игр в Пекине Христины Мацокиной: этой зимой 24-летняя лыжница не сумела подняться на подиум ни в одной личной гонке.