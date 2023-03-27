Сергей Устюгов на пороге завершения карьеры. А надо ли ему это делать?

Звездный лыжник на перепутье.

Одной из главных тем прошедшего в Тюмени чемпионата России по лыжным гонкам стало возможное завершение карьеры Сергея Устюгова. Лосенок, как называют лыжника, сам заговорил об этом после победы в первой гонке — классическом спринте: «Будет хорошая работа, можно и подытожить все это. Поживем — увидим. Зима еще продолжается. Есть летний подготовительный период до следующей зимы. Ничего загадывать не буду».

Если для журналистов и болельщиков подобное заявление Устюгова вызвало шок, то в лыжной среде к этому отнеслись буднично. Его главный соперник на российских стартах Александр Большунов сказал, что на слова Сергея можно не обращать внимания, потому что он говорит такое каждый год.

А глава ФЛГР Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» назвала возможный уход «нелепым»: «Сергей говорил об этом в начале сезона. Я с этим, безусловно, не согласна. Считаю, что ему будет как-то нелепо сейчас уходить. Но это будет его решение. Я никогда никого не уговариваю. Потому что из-под палки великим ты не станешь».

Стоит ли уговаривать звездного лыжника? Если оставаться, то для чего?

Сергей Устюгов. Фото Global Look Press

Устюгов: хайлайт сезона

Мы не можем сказать, когда закончится изоляция наших спортсменов и когда они смогут вернуться на международную арену. В этот период Устюгов особенно нужен отечественным лыжным гонкам. Наверное, даже больше, чем они ему.

Назовите главные события в российских лыжах, которые произошли в нынешнем сезоне. Уверен, что первыми вам на ум придут события, которые так или иначе связаны с Лосенком. В топ-5 наверняка войдет жесткая авария Устюгова и Большунова в спринте в Красногорске, история с «мешками» на декабрьских этапах Кубка России и удачная авантюра Сергея в марафоне на чемпионате России. Последнее удивило даже его тренера Маркуса Крамера, который назвал лыжника сумасшедшим. Никто сейчас не способен на подобную дерзость, чтобы со старта убежать в отрыв, когда впереди еще 50 километров тяжелейшей трассы. Побег Устюгова впечатлил абсолютно всех, включая самого спортсмена, который засомневался, стоит ли уходить.

Сергея не назвать сильнейшим лыжником России на данный момент. Этот титул у Александра Большунова, который считает, что и без Устюгова все смотрелось бы не хуже: «Каждая гонка интересная. Если не Устюгов, то будет кто-то другой составлять конкуренцию. Тот же Леша Червоткин. Есть спортсмены, которые показывают результаты, борются за свои позиции».

Это так, соперники для Сан Саныча в России найдутся. Вспомните, как на первых этапах Кубка страны в Вершине Теи, которые Сергей пропускал, с Большуновым соперничал Савелий Коростелев, выигравший в Хакасии три спринта. Но у этого противостояния не было того нерва. Сезон забурлил именно тогда, когда на соревнования подъехал Устюгов. В итоге битва Устюгов — Большунов сделала российские старты зрелищнее европейских, где у Йоханнеса Клебо подобного соперничества не было. Сергей — сам по себе хайлайт сезона, без которого нынешняя зима была бы другой, менее яркой.

Возможно, когда нас допустят до международных соревнований, мы снова будем больше говорить о противостоянии Большунова и Клебо, а Устюгов уйдет немного на второй план. Но не забывайте, что Сергей — это гениальный лыжник, который еще долго может добывать медали для сборной.

На данный момент ему 30 лет, к Олимпиаде в Италии будет 33. Столько, например, было Мартину Сундбю на Играх в Пхенчхане в 2018-м. Тогда в Корее норвежец взял два золота в командных гонках и серебро в скиатлоне. 32 года сейчас итальянцу Федерико Пелегрино, который в полном порядке. В нынешнем сезоне он был единственным, кто выиграл у Клебо в коньковом спринте.

Так что возраст у Устюгова рабочий для лыжных гонок. Если есть возможность, чтобы уговорить его остаться, то необходимо это делать. В спорте он нужен и, безусловно, востребован. Он дает и эмоции, и результат.

Сергей Устюгов. Фото Global Look Press

Что кроме спорта?

Для чего самому Сергею продолжать? Олимпийские медали? Да, личных наград на Играх он не завоевал. В копилке есть только золото эстафеты в Пекине. Однако существует риск на Олимпиаду не попасть. Такое с лыжником уже бывало — в 2018 году он не получил приглашение от МОК, будучи главным фаворитом соревнований. Сейчас, когда россияне не допущены до международных стартов, ставить целью медали Игр немного наивно.

Сам Устюгов, когда говорит о возможном продолжении, даже не упоминает 2026 год. Он обозначает другую мотивацию. «Это немаловажно в финансовом плане. Нигде таких денег, как в спорте, я не заработаю, — говорил он после спринта на чемпионате России. — Сегодня четыре раза сбегал и заработал 150 тысяч рублей. Где еще так получится?»

Как найти себя после завершения карьеры — один из самых тяжелых вопросов для спортсмена. Сергей не готов заниматься тренерской деятельностью, потому что хочет больше времени проводить с семьей, а подобная работа предполагает разъезды. Не рассматривает лыжник и должность депутата или директора банка.

— Какой директор банка? У меня образования нет. Задавал вопрос руководству в прошлом году, что через год закончу, — говорил лыжник.

— Руководству ФЛГР?

— Нет, не ФЛГР.

Уже в конце чемпионата России Устюгов подтвердил, что уйдет в том случае, если будет адекватное предложение по работе. Но кто может сделать такое предложение? Вероятно, когда Сергей говорил, что задавал вопрос руководству, то имел в виду руководство Федерации лыжных гонок ХМАО. Однако сейчас региональной сборной совершенно невыгодно, чтобы лыжник завершал карьеру. Ханты-мансийская команда переживает не лучшие времена, а без Устюгова дела станут еще печальнее.

Поэтому пока у Сергея не такой большой выбор. Характер, как говорит глава ФЛГР Елена Вяльбе, у него сложный, что может стать проблемой в поиске нового призвания. Сейчас завершение карьеры не выглядит логичным, но Устюгов жутко непредсказуемый. Последний марафон на чемпионате России, в котором он изначально не планировал выступать, стал тому подтверждением. Если же этот сезон финальный, то в нем не осталось места коротким гонкам. Сергей планирует выступить на Югорском марафоне 7-8 апреля, а вероятную точку поставить 16 апреля в Мончегорске на 70-километровой дистанции.