«Готовы к бойкоту». Скандинавы восстали против идеи допуска России в лыжах

Международной лыжной федерации будет непросто вернуть русских, даже если очень сильно захотеть.

Мирное течение летнего лыжного межсезонья показалось скучным генеральному секретарю FIS Мишелю Виону, и несколько дней назад он допустил участие россиян в нейтральном статусе на чемпионате мира 2023 года в словенской Планице. Хотя другие чиновники федерации старались отыграть слова Виона в духе «вырвали из контекста» и «не так поняли», напечатанное в норвежском издании VG сложно было понять превратно. Да, зарождается идея о возвращении России, до реализации далеко, надо послушать Томаса Баха, но в целом спорт должен быть вне политики. И в чем он не прав, как говорится? И тут завертелось.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Европейцы наносят ответный удар

Особенно возбудились северные страны — ключевые конкуренты России в мире лыжных гонок. С осуждением и призывами не допустить россиян выступили финская федерация, представители норвежцев, в том числе лидер сборной Йоханнес Клебо. Правда, розовощекий олимпийский чемпион постепенно смягчает свою позицию — если в феврале он безапелляционно говорил о недопуске, то теперь «будет исходить из решения FIS». С протестом выступил даже генеральный спонсор — швейцарская компания Coop.

Теперь дошел черед и до шведских лыжников. Они угрожают бойкотом чемпионата мира и других соревнований, если россиян допустят. В таких условиях сомнительно, что FIS пожертвует всеми ключевыми западными странами ради России. Ни один нормальный менеджер так бы не поступил. А скандинавы явно настроены принципиально, и уговорить их поменять позицию вряд ли возможно, особенно после эскалации конфликта на Украине.

Позицию шведов определила президент федерации Карин Матссон, которая назвала слова Виона «немыслимыми»: «Мы не понимаем, почему он так говорит. У нас совершенно противоположное мнение». В прошлую пятницу все олимпийские комитеты северных стран отправили открытое письмо в МОК, в котором единодушно поддержали запрет российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

Поклонник Большунова угрожает бойкотом

А вот что сказали Expressen шведские лыжники, которые, как и Вион, находятся в Планице.

Вильям Поромаа: «Если Россию допустят в то время, как все федерации скажут «нет», тогда это очень неприятно. Спорт должен быть единым в этой ситуации. Возможен ли в таком случае бойкот Кубка мира? Если будет так, что другие виды спорта, помимо нас, исключат их, то да, это будет возможно».

Поромаа — персонаж любопытный. Еще год назад он предлагал вместе потренироваться Александру Большунову и признавался, что хочет пожить месяца три в России, рассыпался в комплиментах Сан Санычу, называл невероятным и говорил, что он «боится к нему подойти». А незадолго до этого поучаствовал в завале с россиянами на Кубке мира и назвал россиян идиотами.

Лидер женской сборной Эбба Андерссон говорит, что удивлена словами генсека FIS и сейчас не считает тему возвращения россиян актуальной, «новости, которые появляются в данный момент».

Еще один член сборной Йенс Бурман утверждает, что спорт значит многое для российских властей, поэтому нельзя позволять российским спортсменам участвовать, пока конфликт на Украине продолжается.

Вильям Поромаа. Фото Global Look Press

Русский вопрос на Кубке мира

При всем том, что у шведов и их соседей есть свои аргументы, понятно желание определенных кругов FIS вернуть Россию. Согласно недавнему исследованию уважаемой в спортивном мире компания Nielsen, Россия представляет собой самый большой рынок лыж в мире. По показателю event impressions (используется для точного анализа рынка и считается по формуле: общее время трансляций в секундах умножается на число зрителей в миллионах, произведение делится на 30 секунд) Россия лидирует с большим отрывом — 7504 пункта (35% от всего рынка). Далее как раз Швеция (4268, 20%), Финляндия (2745, 13%), а Норвегия — пятая (1778, 8%) за Германией. Но то, что многие российские СМИ опустили, — факт, что Россия потеряла за сезон 28% аудитории, цифра снизилась с 353 до 271 миллиона.

Да и до этого в частных разговорах, побывав на одном из этапов Кубка мира три года назад, я слышал интерес функционеров FIS к России и ее рынку — большое население и холодный климат очевидно способствуют развитию лыж. Но финансово у лыжегоночной части федерации и с Россией все было не айс и не сноу — регулярно отменялись этапы Кубка мира, уничтожались целые дисциплины, а единственная прорывная идея, «Тур Скандинавии», с марафоном с пересечением границ и спринтом в гору, канула в Лету.

В таких условиях противостояние с российскими лыжами не пойдет на пользу никому.