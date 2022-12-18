«Еду к финишу, а по стадиону говорят: «Вот выходит Вероника». Истомину перепутали в разделке

Непрекращающийся снег всех запутал.

Лыжи. Этап в Кирово-Чепецке

Гонка с раздельным стартом, 10 км (К)

Женщины

1. Вероника Степанова — 31.03,4

2. Мария Истомина — 23,6

3. Наталья Непряева — 32,4

В воскресенье в Кирово-Чепецке зарядил снег. Он сыпал с самого утра и не собирался утихать. Первыми биться с погодой предстояло девушкам в гонке с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем.

Хоть снег валил от старта первой и до финиша последней участницы, все же чуть лучше условия были у тех, кто уходил в гонку попозже. Последней из числа претендентов на победу финишировала Вероника Степанова, которая в итоге и выиграла гонку. Однако на стадионе результат Вероники по ошибке объявили раньше. Точнее, диктор спутал ее с Марией Истоминой, которая стала второй. Степанова и Истомина — максимально непохожи друг на друга, ни лицом, ни комплекцией. В том числе об этом мы поговорили с Марией после финиша.

— Как оцените свое второе место в разделке?

— Сегодня было лучше по самочувствию. Работала, бежала. Были некоторые проблемы со здоровьем, но в целом все хорошо.

— Что за проблемы?

— У меня периодически в боку болит сильно. Сегодня тоже такое было.

— В спринте накануне вы выиграли квалификацию, но остались без медали. Чего не хватило?

— Я проиграла тактически. Неправильно выбрала позицию, а потом еще одну ошибку совершила. На финиш мне лучше выходить с отрывом, потому что у меня нет жесткого финишного ускорения. Здесь я выкатилась в группе. Конечно же, сразу все включились.

— В разделке жесткие условия. Беспрестанно валит снег. Как вам бегать в такую погоду?

— Тяжелые погодные условия. Мы при такой погоде уже бежали в Чусовом, поэтому там, наверное, пережила все эмоции. Сегодня было просто: «Снег? Ну ладно».

— Сложно лыжи подобрать на такую погоду?

— У меня было две пары. Поэтому не осталось особо выбора. Со смазчиком откатили ту пару, на которой выступала вчера. Я даже не сомневалась.

— То, что Наталья Непряева стартовала раньше, помогало в гонке?

— Да. Если в Чусовом вели только по Веронике Степановой, то здесь говорят, как и что. Ты знаешь сильные стороны девочек и понимаешь — так, здесь они добавят, надо тоже отработать.

— Мы слышим, что лыжники-мужчины любят подкалывать друг друга. Как у девушек в этом плане?

— Мы больше по-доброму друг к другу. Подходим и спрашиваем, как бежалось.

— Что нужно сделать, чтобы обходить Веронику?

— Правильную работу. Но в целом мне бежалось еще лучше, чем в Чусовом. Главный старт у нас — Альтернативный чемпионат. Поэтому работаем к нему.

— Когда вы финишировали, по стадиону объявили, что финиширует Вероника Степанова. Обратили на это внимание?

— Да! Я еду и говорят: «Вот у нас выходит Вероника». Думаю, что ладно, в этот раз, видимо, я похожа на Веронику. Бывает. Погода такая, что не совсем видно. В этот раз мы все в красных комбинезонах, в очках. Все одинаковые, можно сказать.

Хочу еще сказать, что сегодня у меня день рождения у мамы. Хочу поздравить ее. Конечно, лучше, если бы это была победа. Но сегодня я боролась и сделала все, что могла.