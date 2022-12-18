«Еду к финишу, а по стадиону говорят: «Вот выходит Вероника». Истомину перепутали в разделке

Сегодня, 13:15
Лыжи. Этап в Кирово-Чепецке
Гонка с раздельным стартом, 10 км (К)
Женщины
1. Вероника Степанова — 31.03,4
2. Мария Истомина — 23,6
3. Наталья Непряева — 32,4
В воскресенье в Кирово-Чепецке зарядил снег. Он сыпал с самого утра и не собирался утихать. Первыми биться с погодой предстояло девушкам в гонке с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем.
Хоть снег валил от старта первой и до финиша последней участницы, все же чуть лучше условия были у тех, кто уходил в гонку попозже. Последней из числа претендентов на победу финишировала Вероника Степанова, которая в итоге и выиграла гонку. Однако на стадионе результат Вероники по ошибке объявили раньше. Точнее, диктор спутал ее с Марией Истоминой, которая стала второй. Степанова и Истомина — максимально непохожи друг на друга, ни лицом, ни комплекцией. В том числе об этом мы поговорили с Марией после финиша.
— Как оцените свое второе место в разделке?
— Сегодня было лучше по самочувствию. Работала, бежала. Были некоторые проблемы со здоровьем, но в целом все хорошо.
— Что за проблемы?
— У меня периодически в боку болит сильно. Сегодня тоже такое было.
— В спринте накануне вы выиграли квалификацию, но остались без медали. Чего не хватило?
— Я проиграла тактически. Неправильно выбрала позицию, а потом еще одну ошибку совершила. На финиш мне лучше выходить с отрывом, потому что у меня нет жесткого финишного ускорения. Здесь я выкатилась в группе. Конечно же, сразу все включились.
— В разделке жесткие условия. Беспрестанно валит снег. Как вам бегать в такую погоду?
— Тяжелые погодные условия. Мы при такой погоде уже бежали в Чусовом, поэтому там, наверное, пережила все эмоции. Сегодня было просто: «Снег? Ну ладно».
— Сложно лыжи подобрать на такую погоду?
— У меня было две пары. Поэтому не осталось особо выбора. Со смазчиком откатили ту пару, на которой выступала вчера. Я даже не сомневалась.
— То, что Наталья Непряева стартовала раньше, помогало в гонке?
— Да. Если в Чусовом вели только по Веронике Степановой, то здесь говорят, как и что. Ты знаешь сильные стороны девочек и понимаешь — так, здесь они добавят, надо тоже отработать.
— Мы слышим, что лыжники-мужчины любят подкалывать друг друга. Как у девушек в этом плане?
— Мы больше по-доброму друг к другу. Подходим и спрашиваем, как бежалось.
— Что нужно сделать, чтобы обходить Веронику?
— Правильную работу. Но в целом мне бежалось еще лучше, чем в Чусовом. Главный старт у нас — Альтернативный чемпионат. Поэтому работаем к нему.
— Когда вы финишировали, по стадиону объявили, что финиширует Вероника Степанова. Обратили на это внимание?
— Да! Я еду и говорят: «Вот у нас выходит Вероника». Думаю, что ладно, в этот раз, видимо, я похожа на Веронику. Бывает. Погода такая, что не совсем видно. В этот раз мы все в красных комбинезонах, в очках. Все одинаковые, можно сказать.
Хочу еще сказать, что сегодня у меня день рождения у мамы. Хочу поздравить ее. Конечно, лучше, если бы это была победа. Но сегодня я боролась и сделала все, что могла.