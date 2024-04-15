Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лыжи

Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:45

Лучшая лыжница России уходит в декрет. До этого она пропустила целый сезон

Непряева пропустит сезон-2024/2025 из-за беременности
Отдел спорта «СЭ»
Наталья Непряева (Терентьева).
Фото Global Look Press
Наталья Непряева и Александр Терентьев.
Фото Соцсети
1/2
Telegram Дзен
Наталья Непряева и Александр Терентьев ждут пополнения в своей семье.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) пропустит будущий сезон из-за рождения ребенка. До этого 28-летняя спортсменка по состоянию здоровья не выступала целый год. Ее последний официальный старт датирован 15 апреля 2023 года. Ранее стало известно, что лидер женской сборной России вместе с мужем Александром Терентьевым уходит от тренера Александра Бородавко в группу Егора Сорина. Однако начало работы Натальи с этим специалистом пока откладывается.

Все лучшие гонки у нее впереди

«Думаю, ни для кого не секрет, что Наталья и Александр ждут пополнения. Так что будем теперь ждать, когда Наталья вернется на трассу», — сказала Елена Вяльбе на пресс-конференции в Москве, подтвердив слухи, которые ходили довольно давно. Пара поженилась в августе 2023 года после года отношений. Этот роман сопровождался серьезным хейтом в соцсетях из-за того, что спортсменка старше своего возлюбленного на четыре года. Однако молодые люди не стали обращать внимания на критиков, пожелав им «добра».

Наталья и&nbsp;Александр Терентьевы. В лыжах начался сезон трансферов. Ради чего Терентьевы сменили тренерскую группу?

В 2022 году Непряева выиграла общий зачет Кубка мира и после отстранения российских лыжников продолжала показывать высокие результаты на внутренней арене. В прошлом сезоне она завоевала Кубок страны. Однако после свадьбы, которая состоялась в августе 2023-го, вернуться на лыжню у Натальи не получилось. В сентябре она перенесла операцию на плече под общим наркозом и вернулась к тренировкам только в конце октября, а в январе заболела гриппом.

Ожидалось, что звездная лыжница выступит на спартакиаде в феврале нынешнего года, однако этого не произошло. Именно тогда пошли слухи, что Терентьева ждет ребенка. «Наталья тренируется, поддерживает форму, но у нее нет допуска до соревнований, — объяснял тогда эзоповым языком тренер Юрий Бородавко в интервью matchtv.ru. — Пока все проходит в тренировочном режиме. Для нас ее здоровье — это самое главное. Все лучшие гонки у нее впереди. Поэтому мы надеемся на то, что придет время, когда она сможет выйти на свою оптимальную форму и порадовать нас».

Наталья Непряева и Александр Терентьев.
Фото Соцсети

Жизненные обстоятельства

Несколько сбило с толку болельщиков сообщение о переходе четы Терентьевых в группу Егора Сорина, озвученное после завершения нынешнего сезона. «Решение было не спонтанным, мы обсуждали его с Юрием Викторовичем, — объяснился Александр в соцсетях. — Мы искренне благодарны ему за то, что он нас воспитал, сделал теми, кем мы сейчас являемся! Более того, Юрий Викторович был и остается нашим личным тренером, а мы — его подопечными в Архангельской области. Так сложилось, что в нашей жизни есть обстоятельства, которые поспособствовали решиться на такие перемены».

Что это за обстоятельства, стало понятно после сообщения Вяльбе о беременности Терентьевой. Правда, остаться в сборной Архангельской области у супругов теперь тоже не получится. После ухода основного спонсора команда близка к расформированию, и всем, кто выступал за этот регион, скорее всего, придется искать себе новое место работы. Для Александра это дополнительный вызов после неудачного сезона, в котором один из сильнейших спринтеров мира не сумел выиграть ни одного старта.

Наталья Непряева и&nbsp;Александр Терентьев. Непряева стала Терентьевой. Звезды лыжной сборной России поженились

Что касается Натальи, то для спортсменок декретный отпуск на первый или второй сезон после Олимпиады — это известная стратегия. Прошлым летом Татьяна Сорина родила своему тренеру и супругу второго ребенка. Так что у Егора Сорина огромный опыт возвращения лыжницам формы после декретного отпуска. После Пекина-2022 стали мамами норвежка Тереза Йохауг и немка Денизе Херрман-Вик. В прошлом олимпийском цикле рожали Юлия Ступак, Анастасия Кулешова и Анна Суркова. В общем, материнство спортивной карьере в наши времена не мешает. Хотя значительную часть следующего сезона (а то и весь сезон) Терентьева пропустит почти гарантированно.

Александр Терентьев
Егор Сорин
Елена Вяльбе
Наталья Терентьева (Непряева)
Обсудить
Читайте также
Американские легкоатлетки возмущены своей олимпийской формой. Они считают ее слишком откровенной
«Бавария» не выиграла чемпионат Германии впервые с 2012 года
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«У крепкого любителя есть шанс против Большунова, если дать Александру базовые лыжи». Эксперт — о спортивном инвентаре