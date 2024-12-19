«Для нас это контрольная тренировка». Терентьева выступит на Кубке России через четыре месяца после рождения дочки

Побежит 22 декабря в Кирово-Чепецке.

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева уже в эти выходные возвращается к соревнованиям после декрета. 29-летняя спортсменка планирует выступить на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке в 5-километровой гонке классическим стилем, которая состоится 22 декабря. Информацию подтвердил тренер лыжницы Егор Сорин.

«Так как в конце декабря мы планировали сделать первую тяжелую скоростную тренировку, то предложил ей провести контрольную тренировку, выйдя на старт Кубка России. Не на результат, а как скоростную тренировку. Наталья выбрала вариант выйти на старт, тем более гонку будут показывать на телевидении и многие болельщики смогут ее увидеть после длительного отсутствия. Опять же, не на результат, а в виде контрольной тренировки», — приводит слова Сорина match.tv.

Терентьева не выступала больше года

Возвращение Натальи — долгожданное событие в лыжном мире, ведь спортсменка не выступала с 2023 года. Последний раз Терентьева соревновалась в апреле 2023-го — стала первой в женской гонке на 50 км в Апатитах, показав время 2:02:42,2.

С тех пор старты завершились, а в жизни Натальи радостные события начали чередоваться с неприятными. Летом тогда еще Непряева вышла замуж за Александра Терентьева и бурно отметила свадьбу. А в ноябре получила травму: спортсменка поскользнулась и вывихнула плечо.

Юлия Ступак и Наталья Терентьева (Непряева). Олимпийские игры. 2022 год. Фото Getty Images

«Она не может работать в полном объеме. Есть свои ограничения по тренировкам», — заявлял в интервью РИА «Новости» тренер лыжницы Юрий Бородавко.

Изначально травма не казалась серьезной. «Это моя одна из последних травм, здесь на тренировке я упала и потянула плечо. Сейчас залечиваю, все уже существенно лучше, есть возможность тренироваться. Пару дней я вообще не могла оттолкнуться рукой. Съездили даже делать рентген, выявили просто растяжение, ничего серьезного, что меня могло бы выбить на долгий срок. У меня уже с августа все идет не по плану. В этом году, как тренер сказал, накопилось проблем и болячек за прошлые успехи. Они вроде сами по себе несущественные, некритичные, но одна, вторая, третья — и в сумме они дают о себе знать», — говорила Терентьева в интервью «Р-Спорт».

Но потом оказалось, что все сложнее — восстановление затянулось, присоединилась простуда. В итоге Терентьева пропустила весь сезон, но анонсировала громкое возвращение. «Я обязательно вернусь. Я ого-го как вернусь. Но, к сожалению, не в этом году. Этот сезон я пропускаю, со следующего сезона буду в строю», — цитировал Наталью matchtv.ru.

В апреле в семействе Терентьевых случились два важных события: во-первых, они сменили тренера — ушли от Бородавко к Егору Сорину. А во-вторых, Елена Вяльбе объявила, что пара ждет ребенка. «Наталья и Александр Терентьевы — думаю, это ни для кого не секрет — ждут пополнения. Надеемся, в скором будущем увидим ее (Наталью) в соревновательном строю, не только тренировочном», — говорила Вяльбе Sport24.

Пополнение в молодой семье произошло 21 августа. Наталья родила дочку.

Наталья Терентьева (Непряева). Фото Global Look Press

Терентьеву ждали позднее

Несмотря на роды и проблемы со здоровьем, мама Натальи сразу заявила, что заканчивать та не собирается. «Возвращение в спорт? Однозначно. Только сегодня родился ребенок, но в планах вернуться есть. Как будет готова, она выйдет на старт и будет воевать за медали. На данный момент речи о завершении карьеры нет», — заявила Ирина Непряева в интервью для matchtv.ru.

А в конце октября Сорин объявил дату возвращения — 2025 год. Терентьева появилась в заявке на «Гонку чемпионов» в Рязани, которая пройдет 4-5 января.

«Приступила для себя к полноценным тренировкам. Понятно, что для полного восстановления после рождения ребенка нужно минимум полгода. Планируем, что она начнет выступать после праздников. Мы не загадываем, как получится. Основное задание — восстановиться. А когда и какой результат будет в этом сезоне — мы не загадываем. Через сезон — да, там уже будем ставить задачи, а сейчас нужно восстановиться, вернуться в строй, к полноценным тренировкам», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Но планы Сорина и Терентьевой все же, к радости болельщиков, изменились. И теперь все с нетерпением ждут 22 декабря, хотя с момента рождения дочери прошло всего 4 (!) месяца.