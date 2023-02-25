Непряева опережает Большунова и Клебо. Итоги женского скиатлона в Малиновке

Олимпийская чемпионка уже сделала золотой дубль в двух гонках на «Чемпионских высотах».

«Чемпионские высоты»

Женщины. Скиатлон, 7,5 км + 7,5 км

1. Наталья Непряева — 43.50,6

2. Мария Истомина — 1,7

3. Анастасия Кулешова — 11,7

4. Екатерина Смирнова — 17,3

5. Диана Артемьева — 25,5

6. Анастасия Прокофьева — 35,0

Наталья Непряева идеально начала «Чемпионские высоты» в Малиновке. После победы в спринте обладательница Кубка мира по лыжным гонкам прошлого сезона выиграла и скиатлон, опередив Марию Истомину и Анастасию Кулешову. И пусть, в отличие от финиша Александра Большунова в мужском скиатлоне, без борьбы до самых последних метров не обошлось, победу Непряевой можно назвать вполне уверенной. А гонку в ее исполнении — тактически грамотной. Кроме того, она, в отличие от Большунова, все еще сохраняет шансы собрать все золото «Чемпионских высот».

Пора выходить из тени

Вообще Непряева незаслуженно находится в тени Большунова. Да, Александр великолепен и уникален, но и Наталья является суперлыжницей, что и подтвердила в прошлом сезоне, когда выиграла «Тур де Ски» и Кубок мира, несмотря на вынужденное отсутствие на финальных этапах. Да, провести Олимпиаду в Пекине в доминирующем стиле не получилось, однако золото в эстафете и четыре медали в сумме вряд ли можно назвать слабым результатом.

Приятно, что и в нынешнем сезоне лучшая, пожалуй, на сегодня лыжница мира не сбавила обороты, не растеряла мотивации. На этапах Кубка России она выступала весьма успешно. При этом прекрасно подготовилась и к пиковым стартам сезона. «Чемпионские высоты» она начала без раскачки, опередив в спринте классикой в борьбе за золото Юлию Ступак. После чего порадовала болельщиков словами о хорошем самочувствии и обещанием, если обойдется без форс-мажоров, пробежать в Малиновке все без исключения гонки. А значит, учитывая уровень лыжницы, постараться добиться фантастического результата — одержать шесть побед.

Степанова все еще разгоняется

Что ж, пока Непряева идет строго по золотому графику. В скиатлоне она изначально считалась фаворитом № 1, хотя без сильных конкуренток не обошлось. В том числе многого ждали и от ее подруг по золотому олимпийскому квартету Пекина. Да, Татьяна Сорина после операции на плече пропускает сезон целиком, зато Юлия Ступак и Вероника Степанова в Малиновку приехали. Юлия стала второй в спринте, доказав, что не зря тренировалась несколько недель в Италии. Вероника спринт провалила, после чего заверила — она на «Чемпионских высотах» делает ставку на другие гонки, в том числе как раз скиатлон, а пока только разгоняется.

Вот только в реальности Степанова и Ступак достаточно быстро из борьбы выбыли. Вероника отстала уже на классической части скиатлона (дистанция 7,5 км классикой + 7,5 км коньком), в транзитную зону для смены лыж она прибыла только 14-й, а в итоге заняла очень скромное 11-е место в полутора минутах от чемпионки. Ступак на классике еще держалась в группе лидеров, зато затем силы ее покинули. Юлия финишировала лишь 14-й почти в двух минутах. И если нестабильность Ступак можно объяснить отсутствием соревновательной практики, то очередной прокол Степановой стал в какой-то степени сенсацией. Ведь таким темпом она может просто не успеть разогнаться даже к финишу «Чемпионских высот».

Хотя неудачи олимпийских чемпионок не означали превращение скиатлона в легкую прогулку для Непряевой — ожесточенное сопротивление ей оказали другие лыжницы. Сама Наталья сменила лыжи первой, но преимущество было минимальным. Непряева не стала тратить силы на слишком уж активные попытки относительно раннего сольного отрыва. Вместо этого она спокойно шла в лидирующей группе, позволяя задавать темп другим, прежде всего Кулешовой и Истоминой. Те очень старались, сокращая число соискательниц наград. Сперва до шести, а ближе к финишу и до трех. Истомина так разошлась, что, казалось, могла замахнуться и на золото. Однако это была лишь иллюзия, в решающий момент Непряева вышла вперед, взвинтила скорость и создала комфортный отрыв.

Непряева пока без осечек

После финиша Непряева призналась, что скиатлон все же дался тяжелее спринта, а после пары попыток чуть оторваться она решила работать вместе с остальными. Не забыла Наталья и похвалить подругу по тренировочной группе Истомину. Мария неплохо начала сезон, после чего из-за травмы пропустила январские старты. Тем не менее скиатлон 25-летняя экс-чемпионка мира среди молодежи и юниоров пробежала выше всяких похвал.

Также нельзя не отметить Кулешову. Это вовсе не какая-то неизвестная лыжница, отнюдь. Анастасия была призером чемпионата мира и Олимпийских игр, только под девичьей фамилией — Седова. Сейчас дочь известного тренера Николая Седова и сестра известного в недавнем прошлом лыжника Петра Седова пробует вновь вернуться в элиту российских гонок. И, судя по результатам скиатлона, получается довольно удачно. Хотя, конечно, совладать с Непряевой ей, да и остальным, на «Чемпионских высотах» будет крайне сложно.

Большунов допустил осечку в индивидуальном спринте (только бронза) и уже точно останется без шести побед в шести гонках в Малиновке. А на чемпионате мира в Планице с миссией по завоеванию всего золота не справился и норвежец Йоханнес Клебо, ограничившись серебром в скиатлоне. Зато Непряева пока идет в строгом соответствии с чемпионским графиком. Главное, чтобы подруги в командных видах не подвели — уже 26 февраля лыжников в Малиновке ждут мужской и женский командные спринты.