Норвежцы первыми вляпались в скандал из-за фтора. Но понять, как виноват, невозможно

Громкое начало зимнего сезона.

В австрийском Зельдене прошел первый этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Этап получился неполноценным (мужской гигантский слалом отменили из-за сильного ветра) и ознаменовался скандалом в женской гонке. В Зельдене был зафиксирован первый случай дисквалификации спортсменки из-за использования мази, содержащей фтор. Неправильную смазку использовала норвежка Рагнхильд Мовинкель. Хотя не все так однозначно.

Новые правила

Запрет на вредные для природы фторосодержащие мази и парафины в соревнованиях FIS действует с сезона-2021/22. Но за прошлые две зимы ни одной дисквалификации зафиксировано не было. Все потому, что этот запрет можно было назвать номинальным. Достойного наказания за нарушение этого правила предусмотрено не было — лишь небольшие штрафы, на которые никто не обращал внимание.

Другой проблемой стала невозможность быстро определить наличие фтора в лыжах без завоза инвентаря в лабораторию. Поэтому поймать нарушителя можно было только за руку, с поличным. В прошлом сезоне на соревнованиях стали использовать прибор Bruker Alpha II, но в тестовом режиме. Результаты этих проверок не всем понравились, так как прибор можно обмануть. Однако FIS это не остановило.

С нынешней зимы запрет вступил в полную силу. В Международной федерации лыж поставили задачу, чтобы проверить на фтор инвентарь практически всех участников до и после соревнований. Проверять доверили тому самому аппарату Bruker Alpha II, на основе показателей которого теперь можно делать официальное заключение по содержанию вредных веществ в инвентаре спортсменов. FIS описал, как все будет происходить, в нескольких документах, но главное — назначил новое наказание: снятие с гонки, если нарушение зафиксировано до старта, или дисквалификация лыжников, если фтор обнаружили после финиша. Это наказание первой на себе испытала Рагнхильд Мовинкель.

Рагнхильд Мовинкель. Фото AFP

Ошибки быть не может

Лыжи норвежки не прошли проверку после первой попытки в гигантском слаломе, в которой она показала шестой результат, проиграв лидеру 1.13 секунды. До второй Рагнхильд уже не допустили. «Все лыжи были проверены после первой попытки, и эта пара была единственной, которая показала высокое содержание фтора, превышающее пороговое значение, — объяснял рейс-директор женского Кубка мира Петер Герольд. — Таким образом, у жюри не было иного выбора, кроме как дисквалифицировать спортсменку».

Перед стартом сезона FIS предупреждал, что нужно внимательно следить за своим инвентарем: тщательно очистить лыжи, если ранее на них наносились фторосодержащие смазки, и не допускать контакта с загрязненными предметами. В помощь сервисменам и спортсменам Международная федерация выпустила методичку по правильной подготовке к тестированию. Так, например, предлагалось пропылесосить чехлы для лыж, в которых до этого мог лежать инвентарь с фтором. Однако в FIS уверяют, что в ситуации с Мовинкель нет места случайности. «Это не случайность и не ошибка, — утверждает Герольд. — Количество фтора значительно превышает минимальное, и это даже не следы старых парафинов, это было явное использование фторосодержащей мази».

Но сама спортсменка в разговорах со СМИ высказала удивление: «Это действительно обидно. Мы провели много тестов, все было хорошо, и мы действовали в рамках регламента. Конечно, так быть не должно. Само собой, мы не пытаемся жульничать, я уверена, что произошла ошибка», — цитирует Рагнхильд TV2.

В шоке и главный тренер сборной Норвегии Атле Скордал. Он заявил, что их команда даже приобрела Bruker Alpha II, чтобы подобного не случилось. Но это не помогло. «В данный момент мы в растерянности. Это несправедливо, потому что мы работали над этим в течение длительного времени. Мы купили устройство, аналогичное тому, которое есть у FIS, чтобы иметь возможность проверять инвентарь», — сказал Скордал.

Фото Global Look Press

Перевернуть все камни

FIS проверил в этот день лыжи всех участников: 59 после первого заезда и 30 после второго. Только у Рагнхильд показатели спектрометра, которым измеряют наличие фтора, превысили допустимые 1,0 процента. Однако представители Международной федерации не говорят точную цифру, называя это конфиденциальной информацией, не требующей огласки.

Норвежцы пока не могут найти причину произошедшего. «Что случилось по пути от лыжной комнаты до шатра, в котором проверяют на фтор? Мы пока не можем найти четких ответов. Но мы не сдадимся, пока что-то не найдем. Надо перевернуть все камни, чтобы что-то найти», — рассказал VG Скордал.

Случай с Рагнхильд сильно всех напугал, ведь скандал случился в первой же и пока единственной гонке сезона. Многие уже высказываются против нового запрета. Норвежцы грешат на измерительный прибор: «Мы не можем на сто процентов исключить системный сбой. Тем не менее, я думаю, было бы совершенно неправильно указать на измерительный прибор. Если бы все было так просто, то пострадали бы больше людей. Думаю, что здесь все гораздо сложнее», — заявил главный тренер сборной.

Рейс-директор лыжной компании Head Райнер Зальцгебер более категоричен: «Мы не доверяем тому, как они проводят тесты в настоящее время. Для нас очевидно, что это была неправильная дисквалификация». По словам Зальцгебера, обмануть прибор слишком легко. Так он рассказал, что с помощью простой кисточки ему удалось привести «грязную» лыжу к разрешенным показателям.

Свой инсайд по ситуации дал шведский телеканал SVT. По его информации, на лыжи могла быть нанесена смазка, в составе которой фтор не был указан. «Отчасти речь идет о человеческом факторе и невнимательности, — сообщает эксперт SVT Пернилла Виберг. — Как мы слышали, они проверили все возможное и решили, что использовался продукт, на упаковке которого было сказано о содержании фтора».

Эксперты утверждают, что не имело смысла рисковать и использовать фторосодержащие смазки в день гигантского слалома у женщин, так как они не давали какого-либо преимущества в тех погодных условиях. А сколько дисквалификаций будет, когда погода окажется нужной? А когда свой сезон начнут равнинные лыжники? Кажется, нас ждет веселая зима.